Európa vezetői katasztrofálisak, de a legrosszabb még hátravan a New York Times szerint

A cikk átveszi Európa három legfontosabb gazdaságának a helyzetét. Franciaországgal kapcsolatban arról ír, hogy 2017-ben megválasztása után Macron elnök ígéretet tett Le Pen szavazóinak, hangsúlyozva, hogy ő tud választ adni az aggodalmaikra. Az azt követő hónapokban gyakran dicsekedett azzal a tervével, hogy aláássa a Nemzeti Tömörülés támogatottságát.

A terv középpontjában a gazdaság újraindítása állt, amelynek eredményeként Franciaország az ő szavaival élve dinamikus »startupnemzet« lett volna.

Az írás azonban megállapítja: ez a terv nem valósult meg. 2022-ben a választók elvették tőle a többséget. Macron úr erre úgy reagált, hogy megkerülte a parlamentet, hogy átnyomja nyugdíjreformját, és 2024-ben előrehozott parlamenti választásokat írt ki. Ahelyett, hogy mandátumot adtak volna neki, a franciák elutasították, ami egy stabil kormányzásra képtelen, megbénult törvényhozást eredményezett. Franciaország két év alatt öt miniszterelnököt váltott. Macron talán végigcsinálja a 2027-ig tartó mandátumát, de Le Pen és a Nemzeti Tömörülés tűnnek a biztos befutóknak.

Hasonlóan rossz helyzetben van Keir Starmer Angliában, aki egyre népszerűtlenebb és képtelen ellensúlyozni Nigel Farage-t. A Munkáspárt támogatottsága mindössze 18 százalékra zuhant, míg a Reformé 30 százalék.

A cikk szerint a németeknél Merz és koalíciós partnerei Németország jövőjét a remilitarizációra tették fel, nemcsak Oroszország elleni védelem céljából, hanem az ipari újjáéledéshez szükséges stratégiaként is. Eddig a stratégia nem mutatja jelét annak, hogy gyengítené a felemelkedő AfD-ét.