Ft
Ft
7°C
2°C
Ft
Ft
7°C
2°C
12. 04.
csütörtök
Legolvasottabb témák
Orbán Viktor
migráció
energiaválság
orosz-ukrán háború

Akták

AKTA
Háború Ukrajnában
AKTA
Választás 2024
AKTA
Háború Izraelben
AKTA
Lengyel választás
AKTA
Egymillió Találkozás Napja
AKTA
Foci Eb 2024
AKTA
Olimpia 2024
AKTA
Amerikai elnökválasztás 2024
AKTA
Árvíz 2024
AKTA
Magyar Péter botrányai
AKTA
Vagyonnyilatkozatok 2025
AKTA
Pénzügyi beszámolók
AKTA
Tusványos 2025
AKTA
A Tisza Párt megszorító csomagja
Előfizetés
Szerzőink Feliratkozás hírlevélre
12. 04.
csütörtök
Hírek
Vélemények
Mandiner Díj
gazdaság Európa New York Times Franciaország politika

Európa vezetői katasztrofálisak, de a legrosszabb még hátravan a New York Times szerint

2025. december 04. 13:36

De a cikk persze azon aggodalmaskodik, hogy emiatt hatalomra kerülhet a „szélsőjobb”.

2025. december 04. 13:36
null

A New York Times egy hosszú esszét jelentetett meg az európai politika alakulásáról, amelyben a szerző arról ír, hogy a nyugati „centrista” vezetők szörnyű politikai döntései a radikális jobboldal uralmához vezethetnek. 

A cikk felidézi, hogy körülbelül egy évtizeddel ezelőtt a populizmus hulláma söpört végig a kontinensen, ami nyugtalanító időszak volt Európa vezetőinek. Úgy tűnt, jobboldali-fordulat történik, amit azonban sokszor a választási rendszerek ügyes kijátszásával elkerültek. Az írás szerint a veszély azonban nem múlt el, sőt azt állítja, hogy Olaszországban és Magyarországon is szélsőjobboldali vezetők vannak. Megállapítja: 

Miközben Ön ezt olvassa, valaki máshol már kattintott erre:

A közvélemény-kutatók változtatnak Magyarországon: elkezdenek közelíteni a valósághoz

A közvélemény-kutatók változtatnak Magyarországon: elkezdenek közelíteni a valósághoz
Tovább a cikkhezchevron

„A legrosszabb még hátravan. Európa vezető gazdaságában a centristák kormányaik súlyos kudarcot vallanak.

Franciaországban Emmanuel Macron elnök kormánya zuhanórepülésben van, miközben Marine Le Pen uralja a közvélemény-kutatásokat. Németországban Friedrich Merz kancellár úgy tűnik, képtelen elfordítani a szavazókat az Alternatíva Németországért párttól. Nagy-Britanniában Keir Starmer miniszterelnök szinte ugyanolyan gyorsan süllyed, ahogy a bevándorlásellenes Reform U.K. emelkedik. A színpad készen áll a szélsőjobboldali győzelemre” – állítja a szerző, aki szerint lehetséges lenne visszahódítani a szavazókat, de az európai vezetők ezt állandóan „elszúrják.”

A nagyok bukása 

A cikk átveszi Európa három legfontosabb gazdaságának a helyzetét. Franciaországgal kapcsolatban arról ír, hogy 2017-ben megválasztása után Macron elnök ígéretet tett Le Pen szavazóinak, hangsúlyozva, hogy ő tud választ adni az aggodalmaikra. Az azt követő hónapokban gyakran dicsekedett azzal a tervével, hogy aláássa a Nemzeti Tömörülés támogatottságát. 

A terv középpontjában a gazdaság újraindítása állt, amelynek eredményeként Franciaország az ő szavaival élve dinamikus »startupnemzet« lett volna.

Az írás azonban megállapítja: ez a terv nem valósult meg. 2022-ben a választók elvették tőle a többséget. Macron úr erre úgy reagált, hogy megkerülte a parlamentet, hogy átnyomja nyugdíjreformját, és 2024-ben előrehozott parlamenti választásokat írt ki. Ahelyett, hogy mandátumot adtak volna neki, a franciák elutasították, ami egy stabil kormányzásra képtelen, megbénult törvényhozást eredményezett. Franciaország két év alatt öt miniszterelnököt váltott. Macron talán végigcsinálja a 2027-ig tartó mandátumát, de Le Pen és a Nemzeti Tömörülés tűnnek a biztos befutóknak. 

Hasonlóan rossz helyzetben van Keir Starmer Angliában, aki egyre népszerűtlenebb és képtelen ellensúlyozni Nigel Farage-t. A Munkáspárt támogatottsága mindössze 18 százalékra zuhant, míg a Reformé 30 százalék.

A cikk szerint a németeknél Merz és koalíciós partnerei Németország jövőjét a remilitarizációra tették fel, nemcsak Oroszország elleni védelem céljából, hanem az ipari újjáéledéshez szükséges stratégiaként is. Eddig a stratégia nem mutatja jelét annak, hogy gyengítené a felemelkedő AfD-ét.

2030-as jóslatok

Azzal folytatják, hogy 2030-ra „minden esély megvan arra, hogy már nem a populizmussal flörtölő választókról beszélünk, hanem a szélsőjobboldali pártokról, amelyek Európa főbb országait vezetik.” Farage, Le Pen és Wilders típusú személyiségek egész Európában hatalmat szerezhetnek. 

A szerző nem hagyja szó nélkül, hogy az állam sok helyen olyan nagy hatalomra tett szert, hogy ez szerinte visszaüthet egy „radikális” kormány esetén. 

Az írás annyit ugyanakkor elismer, hogy a Nemzeti Tömörülés és az AfD nem fasiszta pártok. 

Nemzeti érdekeik gyakran eltérőek, akárcsak elképzeléseik: egyesek inkább a jóléti államot támogatják, mások a technolibertariánus eszméket vagy az összeesküvés-elméleteket. De minden különbségük ellenére egyértelműen képesek megállapodásokat kötni a mainstream, üzletbarát konzervatívokkal. Felkészültek arra, hogy előmozdítsák az új, ostromlott európaiság hitvallását, nem kilépve az Európai Unióból, hanem belülről átalakítva azt.”

A cikk egy szélsőjobboldali EU-t vizionál, amelyben az első lépésként Európa zöld megállapodása kerülne a kukába. Helyette az európai beruházások valószínűleg a nemzeti hadseregek újjáépítésére, a tömeges deportálások apparátusának bővítésére és Európa külső határainak megerősítésére irányulnának. 

„Ha a kontinens centrista kormányai nem változtatnak irányt, a szélsőjobboldal megszerezheti Európát. Utána minden lehetséges” – borzong a New York Times újságírója. 

Nyitókép: Kin Cheung / POOL / AFP

Ezt is ajánljuk a témában

 

Összesen 7 komment

A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.
Sorrend:
mokukka
2025. december 04. 14:25
Ha most lenne is késő lenne.
Válasz erre
2
0
gyzoltan-2
•••
2025. december 04. 14:25 Szerkesztve
<Európa vezetői katasztrofálisak, de a legrosszabb még hátravan a New York Times szerint De a cikk persze azon aggodalmaskodik, hogy emiatt hatalomra kerülhet a „szélsőjobb”.> Ezt az eszeveszett marhaságot! -még mivel akarnak etetni?! Egyáltalán "Jobboldal" Európában?! Kinek a barmának jut ilyen az eszébe, aki valósággal köszönő viszonyban sincs, Európában senki sincs ki felvállalná az antiszemitizmus vérvádját! Magyarország sem kivétel! méghogy; "és Magyarországon is szélsőjobboldali vezetők vannak." Az uralkodó politikai felfogás szerint Magyarországon van az ultra szélsőbal, és aki ettől jobbra van az már lehet akár szélsőjobb, vagy akár náci, fasiszta, nyilas... A baloldal rendesen felosztotta önmagát, mindenre ők a megoldás... Így magamat a gödör aljára sorolhatom, mert már szóltam el magam, hogy évtizedek óta az "origón" állok, s nincs is szándékom e pontról lemozdulni... -hát bizony, innen az origóról balra tekintve, igencsak kis pont Magyar Péter... -jobbra meg senki!
Válasz erre
3
0
Robi54
2025. december 04. 14:16
Bár így lenne.
Válasz erre
0
0
Agricola
2025. december 04. 14:10
Szélsőjobboldalizni a régi baloldali megbélyegzési politika része. Magyarországon a kommunista rendszerben minden olyan személy elnevezése "Reakciós" volt, aki nem fogadja el a kommunista ideológiát. Rákosiék hívei a hatalom átvétele előtt hatalmas tüntetéseken "Halál a Reakció-ra!" jelszavakat hangoztattak.
Válasz erre
2
0
Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!