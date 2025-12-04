A gyors béke elmarad: ez lehet Trump következő lépése

Alig két héttel ezelőtt Donald Trump amerikai elnök hálaadásnapi határidőt szabott meg Ukrajnának, hogy megállapodjon Oroszországgal a békeszerződésről. Most úgy tűnik, hogy várnia kell – talán hetekig, akár egészen február végéig, az oroszok ukrajnai inváziójának negyedik évfordulójáig – írja a New York Times. A lap részletes cikket közölt a tárgyalások amerikai oldaláról, és arról, mi lehet Trump következő lépése.

Az ukrán delegáció várhatóan csütörtökön találkozik Trump tárgyalóival, így a lap szerint továbbra is van remény némi előrelépésre.

Vlagyimir Putyin orosz elnök azonban a héten ismét jelezte, hogy nem hajlandó engedni kemény követeléseiből, így az amerikai elnök küldöttsége nem tudott áttörést elérni a keddi, ötórás moszkvai találkozón az orosz vezetővel.