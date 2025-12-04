Ft
12. 04.
csütörtök
háború Ukrajna Trump szuverenitás

A gyors béke elmarad: ez lehet Trump következő lépése

2025. december 04. 09:54

Az elnök azt szerette volna, ha Moszkva és Kijev még hálaadás napjáig megegyezésre jutna. A tárgyalások megakadtak, és most a Fehér Háznak el kell eldöntenie, hogy a közeljövőben lehetséges-e megállapodás.

2025. december 04. 09:54
null

Alig két héttel ezelőtt Donald Trump amerikai elnök hálaadásnapi határidőt szabott meg Ukrajnának, hogy megállapodjon Oroszországgal a békeszerződésről. Most úgy tűnik, hogy várnia kell – talán hetekig, akár egészen február végéig, az oroszok ukrajnai inváziójának negyedik évfordulójáig – írja a New York Times. A lap részletes cikket közölt a tárgyalások amerikai oldaláról, és arról, mi lehet Trump következő lépése. 

Az ukrán delegáció várhatóan csütörtökön találkozik Trump tárgyalóival, így a lap szerint továbbra is van remény némi előrelépésre. 

Vlagyimir Putyin orosz elnök azonban a héten ismét jelezte, hogy nem hajlandó engedni kemény követeléseiből, így az amerikai elnök küldöttsége nem tudott áttörést elérni a keddi, ötórás moszkvai találkozón az orosz vezetővel.

Donald Trump a lap szerint nehéz, de ismerős döntés előtt áll. Az újság cikke szerint 3 lehetséges választása van:

  1. Nyomást gyakorol-e Ukrajnára, hogy még több engedményt tegyen – ahogy két héttel ezelőtt megkísérelte –, még ha ez az ország szuverenitásának veszélyeztetésével is jár? 
  2. Végül eláll-e a tárgyalásoktól, ahogyan azt néhány alkalommal jelezte, még ha ez azt is jelenti, hogy beismeri kudarcát a háború befejezésére irányuló erőfeszítéseiben?
  3. Vagy visszafordul, és visszaállítja az Ukrajnának nyújtott széles körű amerikai katonai segítséget, miután kijelentette, hogy Európának, nem pedig az Egyesült Államoknak kell viselnie az ország felfegyverzésének pénzügyi terheit?

 

„Kettő kell a tangóhoz” – fogalmazott Trump szerdán a riportereknek, elismerve, hogy nehéz megegyezést elérni Oroszország és Ukrajna között.„Nem tudom, mit csinál a Kreml” – közölte, amikor a keddi találkozóról kérdezték, amelyen részt vett Steve Witkoff, a küldöttje, és Jared Kushner, a veje is. 

Annyit mondhatok, hogy meglehetősen jó találkozójuk volt Putyin elnökkel. Majd meglátjuk.”

Trump erőfeszítései

De míg sok megfigyelő arra számított, hogy az amerikai elnök végül elveszíti érdeklődését a háború leállítására, ő az elmúlt hetekben csak megkettőzte erőfeszítéseit, nyilvánvalóan meggyőződve arról, hogy Ukrajna súlyos csatatéri kudarcai és a tartós konfliktus Moszkvának okozott növekvő költségei mindkét felet egyezségre késztetik. 

A New York Times riportereinek nyilatkozó amerikai tisztviselők szerint az elmúlt hetekben több tárgyalás zajlott, mint az elmúlt három évben.

A Fehér Ház egyik tisztviselője szerint Witkoff és Kushner csütörtökön Miamiban találkozik az ukrán delegációval.

A legnagyobb vitás kérdések változatlanok maradtak. Putyin a múlt héten jelezte, Oroszország nemcsak azt akarja, hogy Ukrajna átadja a Kijev által még ellenőrzött területeket, hanem azt is, hogy az Egyesült Államok jogilag ismerje el az oroszok hódításait.

Nincs kompromisszum

A NyTimes szerint Putyin reakciója a módosított amerikai javaslatra nem volt meglepő. 

„Putyin néhány héttel ezelőtt azt mondta, lehet, hogy sokáig tart, de elérjük a céljainkat; lehet, hogy többe kerül és tovább tart, mint szeretnénk, de meg fogjuk valósítani” – emlékeztetett Marco Rubio amerikai külügyminiszter egy interjúban a moszkvai maratoni tárgyalási ülés után.
„Valóban azt gondolom, hogy ez a mentalitásuk” – folytatta. 

És azt próbáljuk kideríteni, hogy lehetséges-e a háborút úgy befejezni, hogy az Ukrajna jövőjét védje, és mindkét fél elfogadja? Ezt próbáljuk kideríteni, és szerintem elértünk némi előrelépést. De még nem értük el a célt.”

A keddi ötórás ülés volt a hatodik és egyben a leghosszabb találkozó Witkoff és Putyin között Oroszországban ebben az évben. 

A tárgyalásokkal tisztában lévő források úgy tudják, jelenleg négy különálló elemről folynak párhuzamosan tárgyalások. Az egyik az Ukrajna szuverenitásával kapcsolatos kérdéseket érinti – mint például a békeidőben a hadsereg méretének és a rakéták hatótávolságának korlátozása –, a többi a területi kérdésekre, a gazdasági együttműködésre és az általánosabb európai biztonsági kérdésekre vonatkozik. Az írás megerősíti: bármilyen megegyezés is születik, az várhatóan „fájni fog”

Nyitókép: ANDREW CABALLERO-REYNOLDS / AFP

