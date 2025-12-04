A gyors béke elmarad: ez lehet Trump következő lépése

Von der Leyen összerezzent: minden eddiginél durvább fenyegetést kapott Brüsszel Moszkvából
Ha ezt meglépik, nincs visszaút.
Az elnök azt szerette volna, ha Moszkva és Kijev még hálaadás napjáig megegyezésre jutna. A tárgyalások megakadtak, és most a Fehér Háznak el kell eldöntenie, hogy a közeljövőben lehetséges-e megállapodás.
Alig két héttel ezelőtt Donald Trump amerikai elnök hálaadásnapi határidőt szabott meg Ukrajnának, hogy megállapodjon Oroszországgal a békeszerződésről. Most úgy tűnik, hogy várnia kell – talán hetekig, akár egészen február végéig, az oroszok ukrajnai inváziójának negyedik évfordulójáig – írja a New York Times. A lap részletes cikket közölt a tárgyalások amerikai oldaláról, és arról, mi lehet Trump következő lépése.
Az ukrán delegáció várhatóan csütörtökön találkozik Trump tárgyalóival, így a lap szerint továbbra is van remény némi előrelépésre.
Vlagyimir Putyin orosz elnök azonban a héten ismét jelezte, hogy nem hajlandó engedni kemény követeléseiből, így az amerikai elnök küldöttsége nem tudott áttörést elérni a keddi, ötórás moszkvai találkozón az orosz vezetővel.
Donald Trump a lap szerint nehéz, de ismerős döntés előtt áll. Az újság cikke szerint 3 lehetséges választása van:
„Kettő kell a tangóhoz” – fogalmazott Trump szerdán a riportereknek, elismerve, hogy nehéz megegyezést elérni Oroszország és Ukrajna között.„Nem tudom, mit csinál a Kreml” – közölte, amikor a keddi találkozóról kérdezték, amelyen részt vett Steve Witkoff, a küldöttje, és Jared Kushner, a veje is.
Annyit mondhatok, hogy meglehetősen jó találkozójuk volt Putyin elnökkel. Majd meglátjuk.”
De míg sok megfigyelő arra számított, hogy az amerikai elnök végül elveszíti érdeklődését a háború leállítására, ő az elmúlt hetekben csak megkettőzte erőfeszítéseit, nyilvánvalóan meggyőződve arról, hogy Ukrajna súlyos csatatéri kudarcai és a tartós konfliktus Moszkvának okozott növekvő költségei mindkét felet egyezségre késztetik.
A New York Times riportereinek nyilatkozó amerikai tisztviselők szerint az elmúlt hetekben több tárgyalás zajlott, mint az elmúlt három évben.
A Fehér Ház egyik tisztviselője szerint Witkoff és Kushner csütörtökön Miamiban találkozik az ukrán delegációval.
A legnagyobb vitás kérdések változatlanok maradtak. Putyin a múlt héten jelezte, Oroszország nemcsak azt akarja, hogy Ukrajna átadja a Kijev által még ellenőrzött területeket, hanem azt is, hogy az Egyesült Államok jogilag ismerje el az oroszok hódításait.
A NyTimes szerint Putyin reakciója a módosított amerikai javaslatra nem volt meglepő.
„Putyin néhány héttel ezelőtt azt mondta, lehet, hogy sokáig tart, de elérjük a céljainkat; lehet, hogy többe kerül és tovább tart, mint szeretnénk, de meg fogjuk valósítani” – emlékeztetett Marco Rubio amerikai külügyminiszter egy interjúban a moszkvai maratoni tárgyalási ülés után.
„Valóban azt gondolom, hogy ez a mentalitásuk” – folytatta.
És azt próbáljuk kideríteni, hogy lehetséges-e a háborút úgy befejezni, hogy az Ukrajna jövőjét védje, és mindkét fél elfogadja? Ezt próbáljuk kideríteni, és szerintem elértünk némi előrelépést. De még nem értük el a célt.”
A keddi ötórás ülés volt a hatodik és egyben a leghosszabb találkozó Witkoff és Putyin között Oroszországban ebben az évben.
A tárgyalásokkal tisztában lévő források úgy tudják, jelenleg négy különálló elemről folynak párhuzamosan tárgyalások. Az egyik az Ukrajna szuverenitásával kapcsolatos kérdéseket érinti – mint például a békeidőben a hadsereg méretének és a rakéták hatótávolságának korlátozása –, a többi a területi kérdésekre, a gazdasági együttműködésre és az általánosabb európai biztonsági kérdésekre vonatkozik. Az írás megerősíti: bármilyen megegyezés is születik, az várhatóan „fájni fog”.
