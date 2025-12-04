Dmitrij Medvegyev, az Oroszországi Föderáció Biztonsági Tanácsa elnökhelyettese, Oroszország korábbi elnöke az X-en üzent az Európai Unió első embereinek. Ismert, Ursula von der Leyenék egy 140 milliárd eurós hitelcsomagot küldenének Ukrajnába, ami a befagyasztott orosz pénzeszközökön alapulna.

Ha az őrült EU valóban ellopja a befagyasztott orosz vagyont »kártérítési kölcsön« címén, akkor ezt háborús oknak tekinthetjük, minden ezzel járó következménnyel együtt Brüsszel és társai számára.

Ezeket a pénzeszközöket majd vissza kell adni, de nem a bíróságon, hanem valódi kártérítésként, amelyet Oroszország legyőzött ellenségei fizetnek természetben” – írja az X-en Medvegyev.