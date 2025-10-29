Ft
Ft
14°C
5°C
Ft
Ft
14°C
5°C
10. 29.
szerda
Legolvasottabb témák
Orbán Viktor
migráció
energiaválság
orosz-ukrán háború

Akták

AKTA
Háború Ukrajnában
AKTA
Választás 2024
AKTA
Háború Izraelben
AKTA
Lengyel választás
AKTA
Egymillió Találkozás Napja
AKTA
Foci Eb 2024
AKTA
Olimpia 2024
AKTA
Amerikai elnökválasztás 2024
AKTA
Árvíz 2024
AKTA
Magyar Péter botrányai
AKTA
Vagyonnyilatkozatok 2025
AKTA
Pénzügyi beszámolók
AKTA
Tusványos 2025
Előfizetés
Szerzőink Feliratkozás hírlevélre
10. 29.
szerda
Hírek
Vélemények
Mandiner Díj
Euroclear hitelterv orosz vagyon EU Belgium

Teljesen begőzölt Von der Leyen: lesöpörte az asztalról az utolsó észszerű terveket is

2025. október 29. 17:31

Ursula von der Leyen elutasította a belgák által felvetett alternatívát, amely úgy segítené az ukránokat, hogy nem nyúlnak az orosz vagyonhoz.

2025. október 29. 17:31
null

Az EU vezetői kedden megerősítették támogatásukat az Ukrajnának szánt, 140 milliárd eurós hitelterv iránt, amely az Oroszország által befagyasztott eszközökön alapulna, alig néhány nappal azután, hogy Belgium elutasította a tervet – számolt be az Euractiv. 

Ursula von der Leyen, az Európai Bizottság elnöke a skandináv vezetők stockholmi találkozója után újságíróknak nyilatkozva elmondta, hogy a terv, amely a brüsszeli Euroclear által kezelt orosz állami eszközökre támaszkodik, továbbra is „jogilag megalapozott”.

Ugyanakkor elismerte, hogy „technikai kérdéseket” kell megválaszolni, hogy eloszlassák Belgium aggályait az Eurocleart érintő potenciális jogi és pénzügyi kockázatokkal, valamint az euróövezet stabilitásával kapcsolatban.

A Bizottság elnöke határozottan elutasította, hogy megemlítse az alternatív lehetőséget, miszerint közös EU-adósságot használnának Ukrajna hatalmas költségvetési igényeinek fedezésére, annak ellenére, hogy közvetlenül rákérdeztek erre a lehetőségre. Belgium miniszterelnöke, Bart De Wever vetette fel ezt az ötletet a múlt heti, vitás EU-csúcstalálkozó után.

„Fontos előrelépésnek tartom, hogy megvizsgáljuk a befagyasztott orosz eszközöket” – mondta von der Leyen.

A keddi sajtótájékoztatón von der Leyen mellett álló svéd, finn és dán vezetők mindannyian egyetértettek a Bizottság elnökének megjegyzésével, a dán miniszterelnök, Mette Frederiksen pedig odáig ment, hogy „nincs alternatívája a kártérítési hitelnek”.

„Nagyon tetszik az az ötlet, hogy Oroszország fizessen az Ukrajnában okozott és elkövetett károkért” 

– mondta Frederiksen, akinek országa jelenleg az EU Tanács soros elnöki tisztét tölti be. 

Belga alternatíva

A csütörtöki csúcstalálkozót követő sajtótájékoztatón De Wever határozottan jelezte, hogy a közös adósság – amelyet a COVID-19 válság idején bocsátottak ki, és amelyhez szintén az összes EU-tagállam egyhangú támogatása szükséges – jobb alternatíva lenne a jóvátételi hitelnél.

„Az adósság nagy előnye, hogy tudjuk, mekkora”

 – mondta De Wever. „Tudjuk, meddig kell viselnünk. Pontosan tudjuk, ki a felelős érte. Az orosz pénz hátránya, hogy fogalmunk sincs, meddig fog tartani a peres eljárás, mennyi időt vesz igénybe, és milyen problémákkal fogunk szembesülni.”

A belgák és az Európai Központi Bank is aggódik, hogy milyen következménye lenne ha hozzányúlnának az orosz vagyonhoz, és különösen mi történne akkor ha egyszer megszüntetik az oroszok elleni szankciókat. 

Nyitókép: JOHN THYS / AFP

Ezt is ajánljuk a témában

***

 

Összesen 20 komment

A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.
Sorrend:
peatjunior-2
2025. október 29. 19:48
Ursiék,azért lovagolnak az orosz vagyonok elkobzásán,mert egyszerűen már nem maradt más.Annyi minden f*szság szankciót megszavaztak,hogy totálisan szétk*rták az unió gazdaságát.Konkrétan már nem tudnak mire szankciót kitalálni,Kínával is tervezik a baszakodást,de akkor bizony még ennél is jóval csúnyább világ lesz itt Európában.Ukrajnába is csak azért mennek a töménytelen pénzek,mert most ott lehet a legegyszerűbben tisztára mosni.Az ukránoknak nem kell elszámolni mire lett költve,amikor az USA rákérdezett akkor se tudtak 1 centtel sem elszámolni, be is fejezték az amcsik a tömést.Nagyon várom már a percet amikor Urszukáékra borul az a sok sz*r amit fellapátoltak.
Válasz erre
0
0
marcon-2
2025. október 29. 18:53
Már nagyon sokszor leírtam,és valószínűleg még nagyon sokszor le is fogom írni,hogy Von der Leyen "működésére" az EU érdekei szempontjából NINCSEN racionális magyarázat - kár is keresni, hiszen ő egyértelműen a 'bilderbergeket' (aka globális pénzügyi háttérhatalom v. Deep State) képviseli, az ő strómanjuk. Persze ezt politikai körökben akár sugallni is a szó valós értelmében életveszélyes -a magyar miniszterelnök is csak némi utalást tett erre-, pedig szükséges lenne direktebben a 'fényre hozni' a döntések mögötti valós érdekeket - amiknek ténylegesen szó szerint semmi közük Ukrajnához,annál inkább viszont azokhoz, 'akiké' Ukrajna. A befagyasztott orosz vagyon 'lenyúlásának' ötlete is egy ilyen, amivel az EU ténylegesen semmit nem nyer, ellenben beláthatatlan károkat szenved majd el, miközben a haszonélvező 'bilderbergék' -akik ott sem voltak- kilapátolják ezeket a pénzeket Ukrajnából és -mivel tudják, hogy egy ilyen döntés túlmutat az oroszokon- adósrabszolgaságba taszítják Európát...
Válasz erre
1
0
figyelő4322
2025. október 29. 18:52
Dermedve 2025. október 29. 19:19 "Ehhez az amerikaiaknak is lesz egy-két szava. Ez a lopás a dollárnak sem tenne jót." Valóban, ez IS igaz! Hiszen az € a $ ikertestvére (edetleg mostoha testvére?)... Ha az € bedől, de legalábbis nagyobb bajba kerül, azt a $ is megszenvedi! Ez Ameróka jelenlegi (ugyan egyáltalán nem tökéletes, de az előzőnél MINDENKÉPPEN jobb), normálisabb kormányzata számára is nagy probléma lenne! Csak remélni lehet, hogy Magyarország otthon és az amcsi kormánynál is népszerű miniszterelnöke, aki hamarosan Trump elnökkel tárgyal, ezt az ugyancsak fontos témát IS felhozza!
Válasz erre
1
0
akitiosz
2025. október 29. 18:45
Meglehet, hogy még nem tettek le Oroszország pénzének az elrablásáról, de azért ez már az elejétől téma és 4,5 év alatt sem merték megtenni.
Válasz erre
2
0
Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!