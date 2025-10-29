Teljesen begőzölt Von der Leyen: lesöpörte az asztalról az utolsó észszerű terveket is

Az EU vezetői kedden megerősítették támogatásukat az Ukrajnának szánt, 140 milliárd eurós hitelterv iránt, amely az Oroszország által befagyasztott eszközökön alapulna, alig néhány nappal azután, hogy Belgium elutasította a tervet – számolt be az Euractiv.

Ursula von der Leyen, az Európai Bizottság elnöke a skandináv vezetők stockholmi találkozója után újságíróknak nyilatkozva elmondta, hogy a terv, amely a brüsszeli Euroclear által kezelt orosz állami eszközökre támaszkodik, továbbra is „jogilag megalapozott”.

Ugyanakkor elismerte, hogy „technikai kérdéseket” kell megválaszolni, hogy eloszlassák Belgium aggályait az Eurocleart érintő potenciális jogi és pénzügyi kockázatokkal, valamint az euróövezet stabilitásával kapcsolatban.

A Bizottság elnöke határozottan elutasította, hogy megemlítse az alternatív lehetőséget, miszerint közös EU-adósságot használnának Ukrajna hatalmas költségvetési igényeinek fedezésére, annak ellenére, hogy közvetlenül rákérdeztek erre a lehetőségre. Belgium miniszterelnöke, Bart De Wever vetette fel ezt az ötletet a múlt heti, vitás EU-csúcstalálkozó után.

„Fontos előrelépésnek tartom, hogy megvizsgáljuk a befagyasztott orosz eszközöket” – mondta von der Leyen.