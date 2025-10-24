Ft
Ft
20°C
10°C
Ft
Ft
20°C
10°C
10. 24.
péntek
Legolvasottabb témák
Orbán Viktor
migráció
energiaválság
orosz-ukrán háború

Akták

AKTA
Háború Ukrajnában
AKTA
Választás 2024
AKTA
Háború Izraelben
AKTA
Lengyel választás
AKTA
Egymillió Találkozás Napja
AKTA
Foci Eb 2024
AKTA
Olimpia 2024
AKTA
Amerikai elnökválasztás 2024
AKTA
Árvíz 2024
AKTA
Magyar Péter botrányai
AKTA
Vagyonnyilatkozatok 2025
AKTA
Pénzügyi beszámolók
AKTA
Tusványos 2025
Előfizetés
Szerzőink Feliratkozás hírlevélre
10. 24.
péntek
Hírek
Vélemények
Mandiner Díj
Ukrajna Bart De Wever Oroszország ukrajnai háború Európai Unió Oroszország elleni szankciók Belgium

Forrong a Politico: nem einstandolja az orosz vagyont, máris „flamand nacionalistának” címkézik a belga kormányfőt

2025. október 24. 08:37

Hosszas elemzésben sajnálkozik a Politico, hogy Bart De Wever, akit ezúttal „egy jobboldali flamand nacionalistának” neveztek, nem lett meggyőzve a kellő biztosítékokkal.

2025. október 24. 08:37
null

Az Európai Unió 140 milliárd eurós Ukrajnának nyújtott hiteléről továbbra sincs megállapodás – és úgy tűnik, hogy legalább még két hónapig így is marad –, miután 

a blokk nyolcadik legnagyobb országának vezetője megakadályozta, hogy elkobzott orosz vagyonból finanszírozzák azt.

Belgiumnak – az EU alapító hat tagállamának egyikének, amely a kompromisszum művészetének szeretetéről ismert – sikerült jelentősen felvizeznie a brüsszeli csúcstalálkozón megjelent szöveget. Az eredmény: a terv folytatásáról szóló döntést a vezetők következő találkozójáig elhalasztják.

A Politico megfogalmazásában „a szóban forgó miniszterelnök, Bart De Wever, egy jobboldali flamand nacionalista”, akire otthon nyomás nehezedik a terv miatt. Szerinte a művelet hatalmas pénzügyi és jogi kockázatokkal jár Belgium számára, ahol az orosz vagyon nagy részét tartják. Az EU vezetői azt mondják, megértik az aggályait – de nem találtak módot arra, hogy megnyugtassák.

„Kissé keserű számomra, hogy most minket hibáztatnak, mint a vonakodó országot” – mondta De Wever az újságíróknak.

 „Teljesen őrültnek” nevezte azt az elképzelést, hogy a belga adófizetők kerüljenek veszélybe a terv miatt.

A heves tárgyalások teljes napját követően a tárgyalások egy ponton megállapodás nélkül megszakadtak – csakhogy a vezetők később este visszatértek, miután tanácsadóik kompromisszumos szövegen dolgoztak. De Wever a csúcstalálkozó zárónyilatkozatában annyit engedett, hogy nem fogja akadályozni, hogy a Bizottság tovább vizsgálja a vagyonelkobzás ötletét. De ez aligha az volt, amiről Kijev álmodott.

Ez egy „kellően kiegyensúlyozott szöveg, amely lehetővé teszi az olyan értelmezéseket, amelyek minden igényre és érzékenységre reagálnak, így mindenki ad majd egy olyan értelmezést, amely jó neki” – mondta egy EU-diplomata, aki névtelenül nyilatkozott a zártkörű megbeszélésekről a Politicónak.

Miután Belgium jelezte, hogy kényelmetlenül érzi magát a tervvel kapcsolatban, a nemzeti és uniós diplomaták a csúcstalálkozó előtti időszakban napokig próbáltak megfelelő jogi megfogalmazást találni De Wever megnyugtatására, és a Bizottságnak megadni a szükséges utasításokat az ötlet megvalósításához.

De Wever számára túl nagynak tűnt a tét, tekintve, hogy Oroszország európai befagyasztott eszközeinek nagy részét a Belgiumban bejegyzett Euroclear pénzügyi vállalat birtokolja – mondták a diplomaták.

A kormányfő többször is elmondta kollégáinak, hogy a művelet hatalmas pénzügyi és jogi kockázatokkal jár Belgium számára.

Miután a Bizottság a belga diplomatákat nyugtatni próbálta, a belső uniós értekezleteken 

azt válaszolták, hogy egy repülőgép lezuhanásának kicsi az esélye – de ha mégis megtörténik, akkor is több tucat ember veszíti életét.

„Az az érzésem, hogy a Bizottság munkatársai alábecsülték ennek a nagyon kifinomult pénzügyi konstrukciónak a bonyolultságát” – mondta az egyik EU-diplomata. „Ez az alulértékelés az oka annak, hogy Belgium aggódik.”

Az EU késő esti kompromisszuma lehetővé teszi mindenkinek, hogy megmentse a látszatot – és De Wevernek vétójogot ad a jövőre nézve.

Ha „Oroszország bármilyen okból valóban igényelheti a pénzt… a készpénznek azonnal ott kell lennie” – mondta De Wever, 

hozzátéve, hogy „az egész európai pénzügyi rendszerbe vetett bizalom” forog kockán.

„Ki fogja ezt a garanciát megadni? Megkérdeztem a kollégáimat: »Önök? A tagállamok?« Erre a kérdésre nem lett elsöprő lelkesedés az asztalnál” – mondta a belga vezető.

Fotó: NICOLAS TUCAT / AFP

 

Összesen 8 komment

A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.
Sorrend:
Tboyka
2025. október 24. 10:14
Nem értem a politicot. Miért csak a belga vezetessel van problémája. Nem csak belga bankokban van elhelyezve orosz vagyon, hanem más nagy európai országok bankjaiban is van orosz vagyon. Csak ezek sunnyognak, úgy mint sok mindenben.
Válasz erre
0
0
polárüveg
2025. október 24. 09:32
Nem értem a belga kormányfőt. A liberális lopás az jogszerű! :) Miaz, hogy nem akarja tönkretenni az országát, mi ez a kicsinyesség? A bankárok parancsa világos: utalja át az ukrajnai pénzmosodába, az Ukrajna ürügyű feneketlen kútba, fekete lukba. Mit ugrál ez a... miniszterelnök? Ugorjon és csinálja azt, amit mondunk, mi az hogy gondolkodik rajta? :)
Válasz erre
1
0
august
2025. október 24. 09:24
A demokrácia felkent harcosai le akarják nyúlni a külföldi személyek-országok, bankjaikban letétbe helyezett vagyonát? Azt hiszem ezzel a lépéssel a NYUGAT fölszámolja a nemzetközi pénzügyi rendszerbe vetett bizalom alapjait. Vajon melyik ország, vagy személyek vagyonát fogják a következőkben lenyúlni? Nagyon veszélyes ösvényre léptek. Amúgy az a legviccesebb ebben, hogy a bitcoin féle (fizikailag) láthatatlan pénz is ugyanúgy a "hitre épül".
Válasz erre
3
0
patópál
2025. október 24. 09:12
Pedig de jó lett volna egy fincsi kis államosítás... megint előbújtak a komcsi reflexek.
Válasz erre
1
0
Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!