Forrong a Politico: nem einstandolja az orosz vagyont, máris „flamand nacionalistának” címkézik a belga kormányfőt

Nagy bajban van Kijev: pokoli télre készülhetnek az ukrán fővárosban
A napokban Ukrajna nagy részén szükséghelyzeti áramszüneteket vezettek be.
Hosszas elemzésben sajnálkozik a Politico, hogy Bart De Wever, akit ezúttal „egy jobboldali flamand nacionalistának” neveztek, nem lett meggyőzve a kellő biztosítékokkal.
Az Európai Unió 140 milliárd eurós Ukrajnának nyújtott hiteléről továbbra sincs megállapodás – és úgy tűnik, hogy legalább még két hónapig így is marad –, miután
a blokk nyolcadik legnagyobb országának vezetője megakadályozta, hogy elkobzott orosz vagyonból finanszírozzák azt.
Belgiumnak – az EU alapító hat tagállamának egyikének, amely a kompromisszum művészetének szeretetéről ismert – sikerült jelentősen felvizeznie a brüsszeli csúcstalálkozón megjelent szöveget. Az eredmény: a terv folytatásáról szóló döntést a vezetők következő találkozójáig elhalasztják.
A Politico megfogalmazásában „a szóban forgó miniszterelnök, Bart De Wever, egy jobboldali flamand nacionalista”, akire otthon nyomás nehezedik a terv miatt. Szerinte a művelet hatalmas pénzügyi és jogi kockázatokkal jár Belgium számára, ahol az orosz vagyon nagy részét tartják. Az EU vezetői azt mondják, megértik az aggályait – de nem találtak módot arra, hogy megnyugtassák.
„Kissé keserű számomra, hogy most minket hibáztatnak, mint a vonakodó országot” – mondta De Wever az újságíróknak.
„Teljesen őrültnek” nevezte azt az elképzelést, hogy a belga adófizetők kerüljenek veszélybe a terv miatt.
A heves tárgyalások teljes napját követően a tárgyalások egy ponton megállapodás nélkül megszakadtak – csakhogy a vezetők később este visszatértek, miután tanácsadóik kompromisszumos szövegen dolgoztak. De Wever a csúcstalálkozó zárónyilatkozatában annyit engedett, hogy nem fogja akadályozni, hogy a Bizottság tovább vizsgálja a vagyonelkobzás ötletét. De ez aligha az volt, amiről Kijev álmodott.
Ez egy „kellően kiegyensúlyozott szöveg, amely lehetővé teszi az olyan értelmezéseket, amelyek minden igényre és érzékenységre reagálnak, így mindenki ad majd egy olyan értelmezést, amely jó neki” – mondta egy EU-diplomata, aki névtelenül nyilatkozott a zártkörű megbeszélésekről a Politicónak.
Miután Belgium jelezte, hogy kényelmetlenül érzi magát a tervvel kapcsolatban, a nemzeti és uniós diplomaták a csúcstalálkozó előtti időszakban napokig próbáltak megfelelő jogi megfogalmazást találni De Wever megnyugtatására, és a Bizottságnak megadni a szükséges utasításokat az ötlet megvalósításához.
De Wever számára túl nagynak tűnt a tét, tekintve, hogy Oroszország európai befagyasztott eszközeinek nagy részét a Belgiumban bejegyzett Euroclear pénzügyi vállalat birtokolja – mondták a diplomaták.
A kormányfő többször is elmondta kollégáinak, hogy a művelet hatalmas pénzügyi és jogi kockázatokkal jár Belgium számára.
Miután a Bizottság a belga diplomatákat nyugtatni próbálta, a belső uniós értekezleteken
azt válaszolták, hogy egy repülőgép lezuhanásának kicsi az esélye – de ha mégis megtörténik, akkor is több tucat ember veszíti életét.
„Az az érzésem, hogy a Bizottság munkatársai alábecsülték ennek a nagyon kifinomult pénzügyi konstrukciónak a bonyolultságát” – mondta az egyik EU-diplomata. „Ez az alulértékelés az oka annak, hogy Belgium aggódik.”
Az EU késő esti kompromisszuma lehetővé teszi mindenkinek, hogy megmentse a látszatot – és De Wevernek vétójogot ad a jövőre nézve.
Ha „Oroszország bármilyen okból valóban igényelheti a pénzt… a készpénznek azonnal ott kell lennie” – mondta De Wever,
hozzátéve, hogy „az egész európai pénzügyi rendszerbe vetett bizalom” forog kockán.
„Ki fogja ezt a garanciát megadni? Megkérdeztem a kollégáimat: »Önök? A tagállamok?« Erre a kérdésre nem lett elsöprő lelkesedés az asztalnál” – mondta a belga vezető.
Fotó: NICOLAS TUCAT / AFP