Forrong a Politico: nem einstandolja az orosz vagyont, máris „flamand nacionalistának” címkézik a belga kormányfőt

Az Európai Unió 140 milliárd eurós Ukrajnának nyújtott hiteléről továbbra sincs megállapodás – és úgy tűnik, hogy legalább még két hónapig így is marad –, miután

a blokk nyolcadik legnagyobb országának vezetője megakadályozta, hogy elkobzott orosz vagyonból finanszírozzák azt.

Belgiumnak – az EU alapító hat tagállamának egyikének, amely a kompromisszum művészetének szeretetéről ismert – sikerült jelentősen felvizeznie a brüsszeli csúcstalálkozón megjelent szöveget. Az eredmény: a terv folytatásáról szóló döntést a vezetők következő találkozójáig elhalasztják.

A Politico megfogalmazásában „a szóban forgó miniszterelnök, Bart De Wever, egy jobboldali flamand nacionalista”, akire otthon nyomás nehezedik a terv miatt. Szerinte a művelet hatalmas pénzügyi és jogi kockázatokkal jár Belgium számára, ahol az orosz vagyon nagy részét tartják. Az EU vezetői azt mondják, megértik az aggályait – de nem találtak módot arra, hogy megnyugtassák.

„Kissé keserű számomra, hogy most minket hibáztatnak, mint a vonakodó országot” – mondta De Wever az újságíróknak.