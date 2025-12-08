Revolut-határidő közeleg: napokon belül zárolhatják a vagyonokat

Teljesen kivonul a kriptovaluta-szolgáltatásokból Magyarországon a Revolut – számol be az Index. A cég a szigorodó hazai és uniós szabályozásra hivatkozva értesítette ügyfeleit, hogy minden kriptós funkció megszűnik, a vagyonokat 2025. december közepéig lehet kimenteni. A Revolut hivatalos levélben értesítette a magyar ügyfeleket, hogy a helyi számlákon megszűnik minden kriptós funkció.

2025. december 18-ig minden Revolut-ügyfél rendelkezhet a kriptoegyenlegével. Addig minden művelet – így az eladás is – gond nélkül végrehajtható. Azonban, ha valaki semmit nem tesz a határidőig, a Revolut automatikusan eladja a kriptoegyenleget az akkori piaci áron, a befolyt összeget jóváírja a számlákon, és végleg lezárja a kriptoszámlát.