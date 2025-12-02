Nélkülözhetetlen változtatásokat eszközölt a kormány: erre vártak a vállalkozók

Erre készüljön: kiderült, lesz-e elég karácsonyfa az idei szárazság után, és hogy kell-e drágulásra számítani
Új panaszkezelő felület indul az alvállalkozói kifizetések védelmére.
Az Építési és Közlekedési Minisztérium (ÉKM) új panaszkezelő felületet indít az állami beruházásokban részt vevő alvállalkozók védelmére, a cél, hogy gyors és átlátható megoldás szülessen azokban az esetekben, amikor a vállalkozók elvégzett munkáját már átvették, de a számlák kiegyenlítése késik vagy elmarad – közölte a szaktárca kedden az MTI-vel.
Kiemelték, a minisztérium szerint a probléma számos hazai kis- és középvállalkozást érint, és a kifizetési lánc átláthatóbbá tétele nélkülözhetetlen a tisztességes piaci működéshez.
A kezdeményezés részeként a kormány nyilatkozattételi kötelezettséget ír elő minden minisztérium számára, amely állami építési beruházást valósít meg. A szervezeteknek be kell számolniuk projektjeik elszámolási helyzetéről, és meg kell nevezniük a beruházások fővállalkozóit. Emellett a fővállalkozóknak is kötelező lesz adatot szolgáltatniuk az általuk bevont alvállalkozókról, a teljesítések igazolásáról, valamint a számlák kifizetési státuszáról – írták a közleményben.
Hozzátették, az új rendszer lehetővé teszi, hogy az alvállalkozók elektronikusan jelentsék be a teljesített, átvett, de ki nem fizetett munkákkal kapcsolatos panaszaikat. A bejelentéseket a minisztérium vasszigorral vizsgálja ki, és határozottan fellép az alvállalkozók védelmében.
A tisztességesen elvégzett munkáért tisztességes és határidőben érkező fizetés jár, és a kormány ennek érvényesítését minden eszközzel támogatni fogja
– emelte ki Csepreghy Nándor, a minisztérium parlamenti államtitkára a tárca közleményében.
(MTI)
Nyitókép: Ferenc ISZA / AFP
