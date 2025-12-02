Nélkülözhetetlen változtatásokat eszközölt a kormány: erre vártak a vállalkozók

Az Építési és Közlekedési Minisztérium (ÉKM) új panaszkezelő felületet indít az állami beruházásokban részt vevő alvállalkozók védelmére, a cél, hogy gyors és átlátható megoldás szülessen azokban az esetekben, amikor a vállalkozók elvégzett munkáját már átvették, de a számlák kiegyenlítése késik vagy elmarad – közölte a szaktárca kedden az MTI-vel.

Kiemelték, a minisztérium szerint a probléma számos hazai kis- és középvállalkozást érint, és a kifizetési lánc átláthatóbbá tétele nélkülözhetetlen a tisztességes piaci működéshez.

A kezdeményezés részeként a kormány nyilatkozattételi kötelezettséget ír elő minden minisztérium számára, amely állami építési beruházást valósít meg. A szervezeteknek be kell számolniuk projektjeik elszámolási helyzetéről, és meg kell nevezniük a beruházások fővállalkozóit. Emellett a fővállalkozóknak is kötelező lesz adatot szolgáltatniuk az általuk bevont alvállalkozókról, a teljesítések igazolásáról, valamint a számlák kifizetési státuszáról – írták a közleményben.