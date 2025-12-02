Ft
kormány ÉKM szaktárca számla munka Építési és Közlekedési Minisztérium

Nélkülözhetetlen változtatásokat eszközölt a kormány: erre vártak a vállalkozók

2025. december 02. 12:20

Új panaszkezelő felület indul az alvállalkozói kifizetések védelmére.

2025. december 02. 12:20
null

Az Építési és Közlekedési Minisztérium (ÉKM) új panaszkezelő felületet indít az állami beruházásokban részt vevő alvállalkozók védelmére, a cél, hogy gyors és átlátható megoldás szülessen azokban az esetekben, amikor a vállalkozók elvégzett munkáját már átvették, de a számlák kiegyenlítése késik vagy elmarad – közölte a szaktárca kedden az MTI-vel.

Kiemelték, a minisztérium szerint a probléma számos hazai kis- és középvállalkozást érint, és a kifizetési lánc átláthatóbbá tétele nélkülözhetetlen a tisztességes piaci működéshez.

A kezdeményezés részeként a kormány nyilatkozattételi kötelezettséget ír elő minden minisztérium számára, amely állami építési beruházást valósít meg. A szervezeteknek be kell számolniuk projektjeik elszámolási helyzetéről, és meg kell nevezniük a beruházások fővállalkozóit. Emellett a fővállalkozóknak is kötelező lesz adatot szolgáltatniuk az általuk bevont alvállalkozókról, a teljesítések igazolásáról, valamint a számlák kifizetési státuszáról – írták a közleményben.

Hozzátették, az új rendszer lehetővé teszi, hogy az alvállalkozók elektronikusan jelentsék be a teljesített, átvett, de ki nem fizetett munkákkal kapcsolatos panaszaikat. A bejelentéseket a minisztérium vasszigorral vizsgálja ki, és határozottan fellép az alvállalkozók védelmében.

A tisztességesen elvégzett munkáért tisztességes és határidőben érkező fizetés jár, és a kormány ennek érvényesítését minden eszközzel támogatni fogja

 – emelte ki Csepreghy Nándor, a minisztérium parlamenti államtitkára a tárca közleményében.

(MTI) 

Nyitókép: Ferenc ISZA / AFP  

***

csulak
2025. december 02. 12:45
Mit ajánl Magyar Péter? Magas rezsiszámlákat. Drága benzint, áramot és gázt. A családtámogatások eltörlését. Gender ideológiát. Ukrajna támogatását a mi kárunkra. Az agrártámogatások megszüntetését. Magas munkanélküliséget. Drog liberalizációt Migráns áradatot. A fiatalok adómentességének eltörlését. Magas adókat. Szavazz a nyomorra!
Válasz erre
0
0
csulak
2025. december 02. 12:43
nagyon jo dontes !
Válasz erre
1
0
gyozoporgorugasa
2025. december 02. 12:38
A tisztességesen elvégzett munkáért tisztességes és határidőben érkező fizetés jár, és a kormány ennek érvényesítését minden eszközzel támogatni fogja" Idáig nem támogatta"Már nincs sok ideje a kormánynak ez is felesleges volt.🤣🤣😁👌 jelenleg is több cég küzd azért, hogy egy Mészáros-érdekeltség elismerje és kiegyenlítse az évek óta kifizetetlen követeléseit. A felcsúti központú R-Kord Kft. összesen kétmilliárd forinttal tartozik két cég szerint a GSM-R vasúti optikai hálózatfejlesztési beruházásban elvégzett munkájukért." Akkor kezdhetik mészárossal .bánjanak vel úgy mint egy mészáros.😁😁🤣🤣👌
Válasz erre
0
3
nuevoreynuevaley
2025. december 02. 12:22
16 evig nem volt nelkulozhetetlen ez ? Ugorgyunk, osszedult a cziganyputri
Válasz erre
1
3
