10. 16.
csütörtök
mellkas számla humorista kórház Galla Miklós

Galla Miklós a kórházból üzent

2025. október 16. 20:12

A humorista nehéz időszakot él át, csuklása mellett anyagi gondjai is adódtak, ezért a követőihez kellett fordulnia, mert olyan tartozásai halmozódtak fel.

2025. október 16. 20:12
null

Ahogy lapunk korábban megírta, Galla Miklós már hónapok óta csuklik, állapota pedig folyamatosan romlott az elmúlt időszakban. Szerdán azt írta, hogy 

leírhatatlan állapotban van, fél másodpercenként csuklik, és rángatózik a mellkasa.

A humoristának az internetgyógyászat és a gyógyszerek sem enyhítették csuklását, legutóbb a Dél-Pesti Kórházban sem operálták meg. Nehéz időszakot él át, csuklása mellett anyagi gondjai is adódtak, ezért a követőihez kellett fordulnia, mert olyan tartozásai halmozódtak fel, amelyek miatt nemhogy élelmiszerre, de gyógyszerre és közüzemi számlák befizetésére sem maradt elég pénze. 

Kórházban vagyok. Lesz koponya CTm. Egyelőre borzalmasan csuklom. Szorítsatok értem. Köszönöm.

– írta.

Nyitókép: Facebook

Összesen 9 komment

jamborz
2025. október 16. 20:40
Jobbulást kívánok.
pugacsov-0
2025. október 16. 20:36 Szerkesztve
Miért nem mellkasi vagy gyomor CT-je lesz ? Már ha egyszer csuklik. Kulja doktor tik-tok videója segít. tiktok.com/@andras.doktor/video/7519436171118677270
Tapeino
2025. október 16. 20:33
Takarodjon a kurva anyjába ez a buzeráns!
Korrupt Kornél
2025. október 16. 20:32
Csuklik... emlegetik oly sokan. Itt is.
