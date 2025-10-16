Galla Miklós a kórházból üzent

Ahogy lapunk korábban megírta, Galla Miklós már hónapok óta csuklik, állapota pedig folyamatosan romlott az elmúlt időszakban. Szerdán azt írta, hogy

leírhatatlan állapotban van, fél másodpercenként csuklik, és rángatózik a mellkasa.

A humoristának az internetgyógyászat és a gyógyszerek sem enyhítették csuklását, legutóbb a Dél-Pesti Kórházban sem operálták meg. Nehéz időszakot él át, csuklása mellett anyagi gondjai is adódtak, ezért a követőihez kellett fordulnia, mert olyan tartozásai halmozódtak fel, amelyek miatt nemhogy élelmiszerre, de gyógyszerre és közüzemi számlák befizetésére sem maradt elég pénze.

Kórházban vagyok. Lesz koponya CTm. Egyelőre borzalmasan csuklom. Szorítsatok értem. Köszönöm.

– írta.