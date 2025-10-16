Ft
10. 16.
csütörtök
háború Putyin Zelenszkij elnök Donald Trump

Most érkezett: Donald Trump perceken belül telefonon tárgyal Vlagyimir Putyinnal

2025. október 16. 17:51

A Tomahawk-ultimátummal állíthatják sarokba Moszkvát?

2025. október 16. 17:51
null

Az Axios értesülése szerint Donald Trump amerikai elnök beszélni fog Vlagyimir Putyinnal az ukrajnai háborúról, pénteken pedig a Fehér Házban fogadja Volodimir Zelenszkij ukrán elnököt, ahol felmerülhet az amerikai Tomahawk rakéták átadása is.

A lap szerint Donald Trump amerikai elnök még ma telefonon tárgyalhat Vlagyimir Putyin orosz elnökkel az ukrajnai háborúról. 

A hívás egy nappal előzi meg a Fehér Házban tervezett találkozót, amelyen a vendég Volodimir Zelenszkij ukrán elnök lesz. Az Axios forrása úgy tudja, hogy Trump és Zelenszkij a pénteki megbeszélésen értékelni fogja annak lehetőségét, hogy Ukrajna Tomahawk rakétákat kapjon az Egyesült Államoktól.

Trump a múlt héten arról beszélt, hogy új ultimátumot adhat Putyinnak. „Oroszországnak komoly béketárgyalásokat kell kezdeményeznie, különben nagy hatótávolságú Tomahawk rakétákat küld Ukrajnába." – mondta.

A Fehér Ház egyelőre nem reagált az Axios megkeresésére. A mostani egyeztetések célja a háborúval kapcsolatos amerikai lépések és elvárások tisztázása. A lap szerint a Tomahawk rakéták átadásának lehetősége jelentős nyomásgyakorló eszközként jelenhet meg. Hivatalos washingtoni álláspont egyelőre nem ismert

Nyitókép: Drew ANGERER / AFP

***

2025. október 16. 18:51
Tomahawk mint Trump békegalambja. Meghülyült ? Putyin már mosolyogva tapsikol. Vagy készíti az Oresnyiket.
szantofer
2025. október 16. 18:50
Vata Aripeit 2025. október 16. 18:01 " Amennyiben egy usa rakéta eléri moszkvát..nos valszeg egy orosz rakéta is el fog találni vmit." De mit? Londont, Rómát, Párizst, Brüsszelt, Berlint, Washingtont, Kijevet, vagy mit? Mert választék van bőven. (32 NATO főváros) Ellentétben a NATO-val. Szerencsétleneknek csak egyetlen célpontjuk van, Moszkva. Hiába na, az oroszok ebben is jobbak.
Cogito ergo sum
•••
2025. október 16. 18:47
A 2006-ban bemutatott Tomahawk Block IV hozzáadja a csapásvezérlőt, amely repülés közben megváltoztathatja a rakétát a 15 előre programozott alternatív célpont egyikére, vagy átirányíthatja egy új célpontra. Ez a célzási rugalmasság magában foglalja azt a képességet, hogy a csatatér felett lebegjen, és egy kritikusabb célpontra várjon. A rakéta a kétirányú műholdas adatkapcsolaton keresztül harci sebzésjelző képeket, valamint rakétaállapot- és állapotüzeneteket is továbbíthat. A kilövőplatformok mostantól képesek csak GPS-küldetések tervezésére és végrehajtására. A Block IV továbbfejlesztett elakadásgátló GPS-vevővel is rendelkezik a küldetés jobb teljesítménye érdekében. A IV. blokk tartalmazza a Tomahawk fegyvervezérlő rendszert (TTWCS) és a Tomahawk parancsnoki és irányítási rendszert (TC2S). YENKIK nélkül nem igazán működne, ahogy a többi rendszer a hoholoknál.
llnnhegyi
2025. október 16. 18:43
TOMAHAWK STOP!!
