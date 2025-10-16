Most érkezett: Donald Trump perceken belül telefonon tárgyal Vlagyimir Putyinnal

Az Axios értesülése szerint Donald Trump amerikai elnök beszélni fog Vlagyimir Putyinnal az ukrajnai háborúról, pénteken pedig a Fehér Házban fogadja Volodimir Zelenszkij ukrán elnököt, ahol felmerülhet az amerikai Tomahawk rakéták átadása is.

A lap szerint Donald Trump amerikai elnök még ma telefonon tárgyalhat Vlagyimir Putyin orosz elnökkel az ukrajnai háborúról.

A hívás egy nappal előzi meg a Fehér Házban tervezett találkozót, amelyen a vendég Volodimir Zelenszkij ukrán elnök lesz. Az Axios forrása úgy tudja, hogy Trump és Zelenszkij a pénteki megbeszélésen értékelni fogja annak lehetőségét, hogy Ukrajna Tomahawk rakétákat kapjon az Egyesült Államoktól.

Trump a múlt héten arról beszélt, hogy új ultimátumot adhat Putyinnak. „Oroszországnak komoly béketárgyalásokat kell kezdeményeznie, különben nagy hatótávolságú Tomahawk rakétákat küld Ukrajnába.” – mondta.

A Fehér Ház egyelőre nem reagált az Axios megkeresésére. A mostani egyeztetések célja a háborúval kapcsolatos amerikai lépések és elvárások tisztázása. A lap szerint a Tomahawk rakéták átadásának lehetősége jelentős nyomásgyakorló eszközként jelenhet meg. Hivatalos washingtoni álláspont egyelőre nem ismert