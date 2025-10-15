„Leírhatatlan állapotban vagyok” – Galla Miklós sürgős orvosi segítséget kér közösségi oldalán

Laár András után Galla Miklós is segítséget kér
A L’art pour l’art Társulat alapítói anyagi gondokkal küzdenek.
A humorista nemrég pénzt kért rajongóitól, most egészségügyi problémái adódtak.
Ahogy korábbi cikkünkben mi is beszámoltunk róla, Laár András után a L’art pour l’art Társulat másik alapítója, Galla Miklós is a nyilvánossághoz fordult anyagi helyzete miatt. Galla a közösségi oldalán azt írta, hogy köszöni mindenkinek, aki segített Laár Andrásnak a nehéz helyzetében, de ő is támogatásra szorul.
Élelmiszer, gyógyszer, közüzemi számlák és tartozásaim is vannak
– írta korábban a humorista, aki szerdán új poszttal jelentkezett Facebook-oldalán.
„Leírhatatlan állapotban vagyok. Sajnos a Dél-Pesti Kórházban sem operáltak meg. Fél másodpercenként csuklom és rángatódzik a mellkasom. Borzalmasan szenvedek. Laikusként úgy gondolom, hogy a rekeszizmomat irritálja valami és azt a valamit kellene onnan eltávolítani. Orvosok! Sebészek! SEGÍTSÉG! SEGÍTSÉG!” – írta posztjában Galla.
