Hírek
Vélemények
Mandiner Díj
L ’ art pour l ’ art Társulat Galla Miklósnak humorista segítség

„Leírhatatlan állapotban vagyok” – Galla Miklós sürgős orvosi segítséget kér közösségi oldalán

2025. október 15. 15:33

A humorista nemrég pénzt kért rajongóitól, most egészségügyi problémái adódtak.

2025. október 15. 15:33
null

Ahogy korábbi cikkünkben mi is beszámoltunk róla, Laár András után a L’art pour l’art Társulat másik alapítója, Galla Miklós is a nyilvánossághoz fordult anyagi helyzete miatt. Galla a közösségi oldalán azt írta, hogy köszöni mindenkinek, aki segített Laár Andrásnak a nehéz helyzetében, de ő is támogatásra szorul.

Élelmiszer, gyógyszer, közüzemi számlák és tartozásaim is vannak

– írta korábban a humorista, aki szerdán új poszttal jelentkezett Facebook-oldalán. 

„Leírhatatlan állapotban vagyok. Sajnos a Dél-Pesti Kórházban sem operáltak meg. Fél másodpercenként csuklom és rángatódzik a mellkasom. Borzalmasan szenvedek. Laikusként úgy gondolom, hogy a rekeszizmomat irritálja valami és azt a valamit kellene onnan eltávolítani. Orvosok! Sebészek! SEGÍTSÉG! SEGÍTSÉG!” – írta posztjában Galla.

Nyitókép: Facebook

Treeoflife
2025. október 15. 17:50
Ennek a féregnek vastag bőr van a képén. Amikor a Gyűrű miatt csinálta a fesztivált, nálam már az kiverte a biztosítékot. De amit most tesz, az meg egyenesen felháborító. Miért nem gondolt az öreg szerencsétlen korára akkor, amikor fürdött a sikerben és hírnévben. Persze azt mind felélni és dáridózni kellemesebb volt, mint takarékoskodni, netán járulékot fizetni. Nem kívánok neki rosszat, mert Isten nem bottal ver, ahogy most kinéz, de kevesen fogják megszánni - hiányzik belőle az empátia - hiába várja mástól a segítséget.
survivor
2025. október 15. 17:48
Jo humor...
akitiosz
2025. október 15. 17:47
"Galla Miklós sürgős orvosi segítséget kér közösségi oldalán" Nem orvostól kellene? A közösségi oldal hogyan segít? Felhívja a mentőket? A lakcímet sem tudja.
Obsitos Technikus
2025. október 15. 17:41
Valószínűleg rekeszsérve van, TB-je meg nincs.
