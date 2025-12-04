Kiss Ádám humorista szerint ezért nem parodizálja senki Magyar Pétert

Kiss Ádám humorista volt a Hoppá! Show vendége. Az adásban többek között szóba került az is, hogy egyelőre egyetlen humorista sincs, aki Magyar Pétert parodizálná, ellenben a miniszterelnökkel, a kormánypárti vagy más ellenzéki politikusokkal, megmondóemberekkel.

„Ez azért van, mert nem nagyon találtok fogást rajta?” – tette fel a kérdést Hamar Donát műsorvezető. Mire Kiss Ádám elárulta, hogy a legújabb Showder Klub est előtt ő is éppen ezen gondolkodott, és feltette magának a kérdést, hogy Magyar Pétert vajon miért nem karikírozzák a humoristák.