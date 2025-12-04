Ft
12. 04.
csütörtök
12. 04.
csütörtök
Hoppá Show humorista Kiss Ádám Magyar Péter Showder Klub

Kiss Ádám humorista szerint ezért nem parodizálja senki Magyar Pétert

2025. december 04. 09:24

Sokkal karakteresebb arcok voltak korábban az ellenzékben.

2025. december 04. 09:24
null

Kiss Ádám humorista volt a Hoppá! Show vendége. Az adásban többek között szóba került az is, hogy egyelőre egyetlen humorista sincs, aki Magyar Pétert parodizálná, ellenben a miniszterelnökkel, a kormánypárti vagy más ellenzéki politikusokkal, megmondóemberekkel.

Ez azért van, mert nem nagyon találtok fogást rajta?” – tette fel a kérdést Hamar Donát műsorvezető. Mire Kiss Ádám elárulta, hogy a legújabb Showder Klub est előtt ő is éppen ezen gondolkodott, és feltette magának a kérdést, hogy Magyar Pétert vajon miért nem karikírozzák a humoristák.

„Én próbálkoztam egyébként, pont emiatt, épp tegnap vettük fel a Showder Klubot (...) Szerintem ez azért lehet, mert még nincsenek régóta. Azt érzem, hogy ahhoz legalább 5-10-15 évig hosszan kell csinálni a sok furcsaságot, hogy arra egy humorista arra felkapja a fejét. 

Mert most ő egyelőre csak egy kihívó. Még csak nem is egy parlamenti párt. Én nem is értem, hogy mire ez a nagy... – sokkal karakteresebb arcok voltak korábban. 

Egy Gyurcsányra például sokkal jobban lehetett csatlakozni a parodistáknak” – fogalmazott a kérdés kapcsán a humorista.

Kiss Ádám a műsorban azt is elárulta, hogy időnként még otthon is benne ragad bizonyos emberek „bőrében”, és előfordul, hogy Orbán Viktor vagy épp Mészáros Lőrinc karakteréből szólal meg vagy reagál le valamit. De mint mondta: a családját ez egyáltalán nem zavarja, sőt a kislánya néha már utánozni is szokta őt.

Nyitókép: képernyőfotó

 

