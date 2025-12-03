Ft
Tisza Párt Brüsszel Magyar Péter

Magyar Péter most fenyegetőzik, tagad, magyarázkodik

2025. december 03. 14:22

Két út áll előttünk. A magyar emberek kezében a döntés.

2025. december 03. 14:22
Orbán Balázs
Orbán Balázs
Facebook

„Megjelent a Tisza Párt több mint 600 oldalas anyaga, amely igazi baloldali receptkönyv. Az már most látszik, hogy ebből semmi jó nem sülne ki!

A dokumentum központi elemei ismerősek: adóemelések, progresszív jövedelemadó, az átlagembereket is érintő vagyonösszeírások, a vállalkozások emelkedő adóterhei és a jelenlegi támogatási rendszerek kurtítása, felszámolása.
– 1300 milliárd forintot vonnának el a családoktól és
– 3700 milliárdot a vállalkozásoktól. 

Mindez nem meglepő, hiszen a csomagot baloldali szakértők állították össze, brüsszeli kéréseknek eleget téve.

Az egész folyamatot eddig igyekeztek a nyilvánosság elől eltitkolni. A Tisza Párt alelnöke korábban maga mondta: »nem beszélhetek róla, különben megbukunk«.

Magyar Péter most fenyegetőzik, tagad, magyarázkodik – csakhogy a dokumentum mindenki számára hozzáférhető, és világosan mutatja, baloldalra mozdítanák el a magyar gazdaságot.

Íme hét grafikon, amely néhány példán keresztül bemutatja, hogy milyen jövőt szán a Tisza Párt a magyar embereknek.

A Tisza adótervének legsúlyosabb pontjai

A Tisza adótervének legsúlyosabb pontjai

Két út áll előttünk: a Brüsszel és hazai szövetségeseik által megszorításokkal kikövezett, valamint az, amely családi adókedvezményekhez, 13. és 14. havi nyugdíjhoz, otthontámogatáshoz, az anyáknak és a fiataloknak járó szja-mentességhez és vállalkozói adócsökkentéshez vezet. A magyar emberek kezében a döntés.”

Nyitókép: Ferenc ISZA / AFP

petergy
2025. december 03. 15:33
Az arányok aligha változtak a 4 év alatt, a magyar emberek kétharmada ugyanúgy marad a normalitás útján. Sajnos a hazug globalista sajtó fekete ködös munkája valamelyest ronthat ezen az arányon.
johannluipigus
2025. december 03. 15:03
Az első Orbán kormány "bukása" után 4 év kellett, hogy a magyar nép kijózanodjon, és a böszme állatját elküldje a retkes anyjába. Egy esetleges Tisza győzelem esetén (mentsen meg minket ettől az Úr) 1 évet adnék a kollaboráns kormánynak, aztán kapa, kasza.
karcos-2
2025. december 03. 14:52
Inkább nem eszek de Cirmit nem dobom ki a lakásból. 4 év múlva meg eltörli ezt az adófajtát a visszatérő Fidesz. Szóval hiába győz a Tisza Párt részemről Cirmi marad.
jetilovag
2025. december 03. 14:48
meglátjuk ki fog nyerni!.......
