„Megjelent a Tisza Párt több mint 600 oldalas anyaga, amely igazi baloldali receptkönyv. Az már most látszik, hogy ebből semmi jó nem sülne ki!

A dokumentum központi elemei ismerősek: adóemelések, progresszív jövedelemadó, az átlagembereket is érintő vagyonösszeírások, a vállalkozások emelkedő adóterhei és a jelenlegi támogatási rendszerek kurtítása, felszámolása.

– 1300 milliárd forintot vonnának el a családoktól és

– 3700 milliárdot a vállalkozásoktól.