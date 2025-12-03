Élő adásban törölték fel a padlót Török Gáborral: csúnyán beárazták Csányi Sándor alkalmazottját
Ő „a harmadik pólus, a gazdasági elit embere, nem pedig független szakértő” – hangzott el a Mandiner műsorában.
Két út áll előttünk. A magyar emberek kezében a döntés.
„Megjelent a Tisza Párt több mint 600 oldalas anyaga, amely igazi baloldali receptkönyv. Az már most látszik, hogy ebből semmi jó nem sülne ki!
A dokumentum központi elemei ismerősek: adóemelések, progresszív jövedelemadó, az átlagembereket is érintő vagyonösszeírások, a vállalkozások emelkedő adóterhei és a jelenlegi támogatási rendszerek kurtítása, felszámolása.
– 1300 milliárd forintot vonnának el a családoktól és
– 3700 milliárdot a vállalkozásoktól.
Mindez nem meglepő, hiszen a csomagot baloldali szakértők állították össze, brüsszeli kéréseknek eleget téve.
Az egész folyamatot eddig igyekeztek a nyilvánosság elől eltitkolni. A Tisza Párt alelnöke korábban maga mondta: »nem beszélhetek róla, különben megbukunk«.
Magyar Péter most fenyegetőzik, tagad, magyarázkodik – csakhogy a dokumentum mindenki számára hozzáférhető, és világosan mutatja, baloldalra mozdítanák el a magyar gazdaságot.
Íme hét grafikon, amely néhány példán keresztül bemutatja, hogy milyen jövőt szán a Tisza Párt a magyar embereknek.
Két út áll előttünk: a Brüsszel és hazai szövetségeseik által megszorításokkal kikövezett, valamint az, amely családi adókedvezményekhez, 13. és 14. havi nyugdíjhoz, otthontámogatáshoz, az anyáknak és a fiataloknak járó szja-mentességhez és vállalkozói adócsökkentéshez vezet. A magyar emberek kezében a döntés.”
Nyitókép: Ferenc ISZA / AFP