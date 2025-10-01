Laár András után Galla Miklós is segítséget kér

Laár András után a L’art pour l’art Társulat másik alapítója, Galla Miklós is a nyilvánossághoz fordult anyagi helyzete miatt – derül ki a humorista Facebook posztjából.

Galla a közösségi oldalán azt írta, hogy köszöni mindenkinek, aki segített Laár Andrásnak a nehéz helyzetében, de ő is támogatásra szorul.

Élelmiszer, gyógyszer, közüzemi számlák és tartozásaim is vannak

– írta Galla.

Ahogy mi is beszámoltunk róla, Laár András szeptember elején posztolt kétségbe esve arról, hogy teljesen eladósodott, egy tanyán él, és már csak 3000 forintja van.