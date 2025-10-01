Laár András után Galla Miklós is segítséget kér

Besenyő Pista bácsi zokogott örömében: 10 millió forintot dobtak össze a rajongói Laár Andrásnak
Az előadóművésznek tankolni és ételre sem volt pénze néhány nappal ezelőtt.
A L’art pour l’art Társulat alapítói anyagi gondokkal küzdenek.
Laár András után a L’art pour l’art Társulat másik alapítója, Galla Miklós is a nyilvánossághoz fordult anyagi helyzete miatt – derül ki a humorista Facebook posztjából.
Galla a közösségi oldalán azt írta, hogy köszöni mindenkinek, aki segített Laár Andrásnak a nehéz helyzetében, de ő is támogatásra szorul.
Élelmiszer, gyógyszer, közüzemi számlák és tartozásaim is vannak
– írta Galla.
Ahogy mi is beszámoltunk róla, Laár András szeptember elején posztolt kétségbe esve arról, hogy teljesen eladósodott, egy tanyán él, és már csak 3000 forintja van.
A művész a Blikknek elmondta, hogy túl sok minden történt vele ebben az évben: otthagyta a családja, nem állnak vele szóba a gyerekei sem. Ezen addig nem is hajlandók változtatni, amíg Laár nem megy elvonóra az alkohol- és kábítószerproblémái miatt, ezután pedig egy teljes körű orvosi vizsgálatra. Laár azonban nem értette, honnan veszi a családja az ilyen dolgokat, mivel elmondása szerint ő soha életében nem hódolt semmilyen káros szenvedélynek.
A humorista segélykiáltására több ezren reagáltak, és
néhány óra alatt tíz millió forintot utaltak a művész számlájára,
aki a Blikk beszámolója szerint zokogott örömében.
Az ügynek különös színezetet ad Galla és Laár viszonya. Galla Miklós kapta volna ugyanis a Karinty-gyűrűt 2021-ben, de végül az MTVA úgy döntött, mégsem őt jutalmazzák az elismeréssel, mondván, hogy a humorista nem méltó rá.
Galla ezután még Orbán Viktornak is leveleket írt, hogy megkaphassa a gyűrűt, később viszont Laár felajánlotta neki a sajátját, amit Galla elfogadott.
Laár visszaemlékezése szerint sokáig haragban voltak, de ma már nem is tud haragudni rá.
„Galla nem normális. Abból kell kiindulni, hogy nem is volt sohasem normális, és neki általában az összes emberhez képest más a világképe. Ő egy különleges figura, és én azért tudok megbocsátani az ilyeneknek, mert magamnak is megbocsátom azokat a sötét részeimet, amelyek szükségesek ahhoz, hogy a világosak legyenek” – magyarázta Veiszer műsorában a zenész és humorista.
Nyitókép: Galla Miklós Facebook oldala