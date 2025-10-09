Ft
10. 09.
csütörtök
rendszer Bors pénz interjú Laár András civilizáció

Laár: „Ha lelőnek, meghalok – de elmondom, mi a f*sz van”

2025. október 09. 10:30

Laár 10 milliót kapott, most mindent kimond.

2025. október 09. 10:30
null

Laár András a napokban interjút adott a Borsnak. A humorista, zenész nemrég azután került a figyelem középpontjába, hogy annyira nehéz helyzetbe került, hogy már sem ételre, sem tankolni nem volt pénze, de miután segítséget kért, rövid időn belül 10 millió forint gyűlt össze a számláján. 

Mikor ezt a művész megtudta, zokogott örömében.

A lapnak adott interjújából kiderült, Laár „ma már kimondja azt is, amit mások csak gondolnak”. A művész szerint ez adja a valódi szabadságot.

„A legtöbben azért nem szólnak, mert félnek. Nekem már nincs mitől félnem. Ha lelőnek, az maximum annyi, hogy meghalok – de az se nagy ügy. Az egész világ rendszer egy hazugságra épülő agyrém. Mindenki tudja, de senki sem meri kimondani. Most már mindent elvesztettem. Nincs vesztenivalóm. Maximum lelőhetnek, de az se érdekel. Mert már minden mindegy. Emlékszem egy csomó életemre és ott is meg voltam halva. Most akkor is megmondom, mi a f*sz van” – jelentette ki határozottan Laár András.

A humorista ezután hozzátette, úgy érzi, 

a társadalom beteg, és a gyógyulás csak egy totális újrakezdéssel jöhet el.

„Le akarom rombolni a civilizációt”

De a fenti erős mondatok sora még nem ért véget. Laár kicsit később arról beszélt, „én le akarom rombolni ezt a civilizációt. 

Nem az életet akarom eltüntetni, hanem ezt a mammonista rendszert, ami tönkreteszi az embert. 

Állandóan növekedést akarnak, mintha a Földből végtelenül lehetne harapni. De nem lehet. Egy kis sajt a bolygó, amit folyton rágunk. Ez egy agyrém, b*szd meg”.

Laár András hozzátette, azt érzi, hogy a Földanya „egy napon megelégeli a vérszívást”, és egyszerűen „lerázza magáról az emberiséget”.

„Egy csettintés, és eltűnünk. Ennyi kell csak neki. És akkor majd csodálkoznak ezek a hülyék, akik a Marsot is ki akarják fosztani. Kérdezem én: ki adott nekik jogot, hogy szétk*rják az univerzumot?” –tette fel a kérdést az eladóművész.

A teljes interjút ITT olvashatja el.

Nyitókép: MTI / Kallos Bea

survivor
2025. október 09. 13:14
Bitrex® Hiába. Ez van kódolva az emberi evolúcióba. (Fékevesztett evolúció / Csányi V.)
survivor
2025. október 09. 13:12
Nyilván véges rendszerben csak ANYAG CIKLUSOK vannak. (Hála a Napnak..) De nem törjük magunkat a ciklizálásra. 100X több növényt kellene ültetni. Persze az ásványok reciklizálása is kellene. Ha lenne energia , meg lehetne oldani. De egyszer az urán is elfogy. És a nehézvíz is. HOL A FÚZIÓS REAKTOR ? Visszabányászni s kidobott Li-t, Al-t, Cu-t, Fe-t.
llnnhegyi
2025. október 09. 13:06
Pityu,te nagyon hülye!
survivor
2025. október 09. 13:05
Laár buddhista. Amúgy igaza van.
