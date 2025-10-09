Laár: „Ha lelőnek, meghalok – de elmondom, mi a f*sz van”

Laár András a napokban interjút adott a Borsnak. A humorista, zenész nemrég azután került a figyelem középpontjába, hogy annyira nehéz helyzetbe került, hogy már sem ételre, sem tankolni nem volt pénze, de miután segítséget kért, rövid időn belül 10 millió forint gyűlt össze a számláján.

Mikor ezt a művész megtudta, zokogott örömében.

A lapnak adott interjújából kiderült, Laár „ma már kimondja azt is, amit mások csak gondolnak”. A művész szerint ez adja a valódi szabadságot.

„A legtöbben azért nem szólnak, mert félnek. Nekem már nincs mitől félnem. Ha lelőnek, az maximum annyi, hogy meghalok – de az se nagy ügy. Az egész világ rendszer egy hazugságra épülő agyrém. Mindenki tudja, de senki sem meri kimondani. Most már mindent elvesztettem. Nincs vesztenivalóm. Maximum lelőhetnek, de az se érdekel. Mert már minden mindegy. Emlékszem egy csomó életemre és ott is meg voltam halva. Most akkor is megmondom, mi a f*sz van” – jelentette ki határozottan Laár András.

A humorista ezután hozzátette, úgy érzi,