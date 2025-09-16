Ft
Besenyő Pista bácsi szenvedély KFT Laár András

Besenyő Pista bácsi zokogott örömében: 10 millió forintot dobtak össze a rajongói Laár Andrásnak

2025. szeptember 16. 07:08

Az előadóművésznek tankolni és ételre sem volt pénze néhány nappal ezelőtt.

2025. szeptember 16. 07:08
null

A Blikk arról ír, hogy Besenyő Pista bácsi zokogott örömében, pedig Laár Andrásnak már tankolni és 

ételre sem volt pénze néhány nappal ezelőtt, aztán néhány óra alatt tízmillió forint érkezett a számlájára.

Az ország Besenyő Pistája a múlt héten még arról posztolt, írják, hogy teljesen eladósodott, egy tanyán él, és már csak 3000 forintja van. Az emberek segítségét kérte, és szinte azonnal érkezett is a támogatás. Nem gazdag mecénásoktól, hanem több ezer egyszerű embertől – írják.

Hozzáteszik: Laár András sírva beszélt arról, hogy kispénzű emberek adtak neki pénzt, számára idegen emberek ezrei utaltak neki, kihúzva őt a bajból. „Elképzelni is nehéz, de három nap alatt tízmillió forintot összedobtak” – mondta a humorista. 

„Kiderült, hogy engem szeretnek” 

– tette hozzá elcsukló hangon.

A lap arról ír, hogy Laár egy múlt heti 

Facebook-videóban beszélt arról, hogy bajban van, és a menedzserével, Kalocsai Krisztiánnal és az ő barátnőjével élt együtt egy Ópusztaszer melletti tanyán. Akkor már napok óta nélkülöztek, 

s végső kétségbeesésében fordult a nyilvánossághoz, derült ki.

Mint megtudjuk, Laár András 

„maga sem tudja, hogy jutott ebbe a helyzetbe”, 

de elmondta, hogy túl sok minden történt vele ebben az évben: 

otthagyta a családja, nem állnak vele szóba a gyerekei sem. Ezen addig nem is hajlandók változtatni, amíg Laár nem megy elvonóra az alkohol- és kábítószerproblémái miatt, 

ezután pedig egy teljes körű orvosi vizsgálatra. András azonban nem érti, honnan veszi a családja az ilyen dolgokat, mivel elmondása szerint ő soha életében nem hódolt semmilyen káros szenvedélynek – tolmácsolja a Blikk. Laár hozzátette: bár szeretne találkozni a gyerekeivel, ilyen áron nem akar.

A kérdésre, hogy Laár András miért vágott el minden kapcsolatot a zenekarral, azt mondta, „csak”.

Nyitókép: Cseke Csilla/MTI

 

borsos-2
2025. szeptember 16. 09:40
A hangya és a tücsök meséje jut eszembe. Megint a hangyák etették meg a tücsköt. Legalább hegedüljön egyet művész úr!
yazoo.tributary
2025. szeptember 16. 09:36
Az emberi jóság mindig megmutatkozik szükségben - bár ebben az esetben majd a következmények eldöntik, mennyire volt ez "jóságos döntés". Ezek után pedig senki se hangoztassa, hogy Magyarországon mélyszegénység van és lecsúszott réteg él, és az emberek nélkülöznek, amíg ilyen dolgok történnek - bár ezt már Lófaszházy uraság is bebizonyította, amikor kalapolt magának egy tetemes összeget, de közben azt fröcsögte hogy az emberektől lopnak és mindenki szegény.
KILÓ
2025. szeptember 16. 09:36
Gyanítom, hogy ez jóval több pénz mint amit életében nyugdíjjáruléknak befizetett... ha igaz, hogy drogozik-piál akkor meg orvosi kezelésre lenne szüksége nem milliókra amit vagy elszednek tőle vagy elszórja...
Korrupt Kornél
2025. szeptember 16. 09:18
Nagy szégyen ez a művészvilágra nézve! Hol vannak azok a milliók amit éveken keresztül kerestek? Koldulni kell? Nincs már az önkormányoknál szociális osztály? Hallottuk már sírni hernádit, gálvölgyit, kóbort stb. Milliókat kerestek...
