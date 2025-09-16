Besenyő Pista bácsi zokogott örömében: 10 millió forintot dobtak össze a rajongói Laár Andrásnak

A Blikk arról ír, hogy Besenyő Pista bácsi zokogott örömében, pedig Laár Andrásnak már tankolni és

ételre sem volt pénze néhány nappal ezelőtt, aztán néhány óra alatt tízmillió forint érkezett a számlájára.

Az ország Besenyő Pistája a múlt héten még arról posztolt, írják, hogy teljesen eladósodott, egy tanyán él, és már csak 3000 forintja van. Az emberek segítségét kérte, és szinte azonnal érkezett is a támogatás. Nem gazdag mecénásoktól, hanem több ezer egyszerű embertől – írják.

Hozzáteszik: Laár András sírva beszélt arról, hogy kispénzű emberek adtak neki pénzt, számára idegen emberek ezrei utaltak neki, kihúzva őt a bajból. „Elképzelni is nehéz, de három nap alatt tízmillió forintot összedobtak” – mondta a humorista.