Besenyő Pista bácsi zokogott örömében: 10 millió forintot dobtak össze a rajongói Laár Andrásnak

Laár András megvilágosodott: „Orbánnak volt egy-két olyan húzása, ami nekem tetszett!”
A humorista nagyinterjút adott az Indexnek, amelyben többek között arról is beszélt: örül annak, hogy az országot nem árasztották el iszlamista terroristák.
Az előadóművésznek tankolni és ételre sem volt pénze néhány nappal ezelőtt.
A Blikk arról ír, hogy Besenyő Pista bácsi zokogott örömében, pedig Laár Andrásnak már tankolni és
ételre sem volt pénze néhány nappal ezelőtt, aztán néhány óra alatt tízmillió forint érkezett a számlájára.
Az ország Besenyő Pistája a múlt héten még arról posztolt, írják, hogy teljesen eladósodott, egy tanyán él, és már csak 3000 forintja van. Az emberek segítségét kérte, és szinte azonnal érkezett is a támogatás. Nem gazdag mecénásoktól, hanem több ezer egyszerű embertől – írják.
Hozzáteszik: Laár András sírva beszélt arról, hogy kispénzű emberek adtak neki pénzt, számára idegen emberek ezrei utaltak neki, kihúzva őt a bajból. „Elképzelni is nehéz, de három nap alatt tízmillió forintot összedobtak” – mondta a humorista.
„Kiderült, hogy engem szeretnek”
– tette hozzá elcsukló hangon.
A lap arról ír, hogy Laár egy múlt heti
Facebook-videóban beszélt arról, hogy bajban van, és a menedzserével, Kalocsai Krisztiánnal és az ő barátnőjével élt együtt egy Ópusztaszer melletti tanyán. Akkor már napok óta nélkülöztek,
s végső kétségbeesésében fordult a nyilvánossághoz, derült ki.
Mint megtudjuk, Laár András
„maga sem tudja, hogy jutott ebbe a helyzetbe”,
de elmondta, hogy túl sok minden történt vele ebben az évben:
otthagyta a családja, nem állnak vele szóba a gyerekei sem. Ezen addig nem is hajlandók változtatni, amíg Laár nem megy elvonóra az alkohol- és kábítószerproblémái miatt,
ezután pedig egy teljes körű orvosi vizsgálatra. András azonban nem érti, honnan veszi a családja az ilyen dolgokat, mivel elmondása szerint ő soha életében nem hódolt semmilyen káros szenvedélynek – tolmácsolja a Blikk. Laár hozzátette: bár szeretne találkozni a gyerekeivel, ilyen áron nem akar.
A kérdésre, hogy Laár András miért vágott el minden kapcsolatot a zenekarral, azt mondta, „csak”.
Nyitókép: Cseke Csilla/MTI