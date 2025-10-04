Bencsik Gábor kőkeményen beleállt Galla Miklósba, miután a humorista kéregetni kezdett

Laár András után Galla Miklós is segítséget kér
A L’art pour l’art Társulat alapítói anyagi gondokkal küzdenek.
„Csodálkoznék, ha a két úr fénykorában nem keresett volna szép összegeket – ezek szerint a járulékfizetés nagyrészt elmaradt” – fogalmazott az újságíró.
A Mandiner beszámolt róla, hogy Laár András után a L’art pour l’art Társulat másik alapítója, Galla Miklós is a nyilvánossághoz fordult anyagi helyzete miatt. „Élelmiszer, gyógyszer, közüzemi számlák és tartozásaim is vannak” – írta Galla.
Ezt is ajánljuk a témában
A L’art pour l’art Társulat alapítói anyagi gondokkal küzdenek.
„Mindig megakadok, amikor ismert, sikeres, népszerű emberek idős korukban a közönséghez fordulnak adományért. Most éppen két nyugdíjas korú, egykor rengeteget szereplő úr teszi ezt” – fogalmazott péntek esti bejegyzésében Bencsik Gábor.
Az újságíró aláhúzta: mindenkinek annyi a nyugdíja, amennyi járulékot fizetett aktív élete során.
Csodálkoznék, ha a két úr fénykorában nem keresett volna szép összegeket – ezek szerint a járulékfizetés nagyrészt elmaradt. Ez az ő döntésük volt, de most nem igazán becsületes dolog kéregetni azoktól, akik egykor az adózott pénzből kifizették a műsoraikra belépti díjat”
– hangsúlyozta Bencsik.
Fotó: Nyitókép: MTI / Mohai Balázs