10. 04.
szombat
Bencsik Gábor Laár András Galla Miklós

Bencsik Gábor kőkeményen beleállt Galla Miklósba, miután a humorista kéregetni kezdett

2025. október 04. 06:43

„Csodálkoznék, ha a két úr fénykorában nem keresett volna szép összegeket – ezek szerint a járulékfizetés nagyrészt elmaradt” – fogalmazott az újságíró.

2025. október 04. 06:43
null

A Mandiner beszámolt róla, hogy Laár András után a L’art pour l’art Társulat másik alapítója, Galla Miklós is a nyilvánossághoz fordult anyagi helyzete miatt. „Élelmiszer, gyógyszer, közüzemi számlák és tartozásaim is vannak” – írta Galla.

„Mindig megakadok, amikor ismert, sikeres, népszerű emberek idős korukban a közönséghez fordulnak adományért. Most éppen két nyugdíjas korú, egykor rengeteget szereplő úr teszi ezt”fogalmazott péntek esti bejegyzésében Bencsik Gábor.

Az újságíró aláhúzta: mindenkinek annyi a nyugdíja, amennyi járulékot fizetett aktív élete során.

Csodálkoznék, ha a két úr fénykorában nem keresett volna szép összegeket – ezek szerint a járulékfizetés nagyrészt elmaradt. Ez az ő döntésük volt, de most nem igazán becsületes dolog kéregetni azoktól, akik egykor az adózott pénzből kifizették a műsoraikra belépti díjat”

– hangsúlyozta Bencsik.

Fotó: Nyitókép: MTI / Mohai Balázs

5m007h 0p3ra70r
2025. október 04. 08:01
>> ezek szerint a járulékfizetés nagyrészt elmaradt<< A 90-es évek teljes egészében erről szólt Magyarországon. Csak pl. özvegy Szamóca Kálmánt nem ismeri a nagyközönség, ezért hiába is kéregetne a facsén.
5m007h 0p3ra70r
2025. október 04. 07:58
>>kimirszen 2025. október 04. 07:15 Mi lenne Nagy Feróval ha nem kapná meg a Szerencsejáték zrt.től az évi több tízmilliós apanázsát?<< Na mi lenne?
5m007h 0p3ra70r
2025. október 04. 07:58
>>rugbista 2025. október 04. 07:28 Inkább adok a helyi csöveseknek, mint ezeknek.<< Így lesz belőlük helyi csöves.
hernadvolgyi-2
2025. október 04. 07:47
"Mit csinált a tücsök nyáron? Csak muzsikált hét határon. Aztán jött a tél a nyárra, s fölkopott a koma álla. "
