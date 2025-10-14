Kevesebb show, több lélek

A legutóbbi írásomban idézett vélemény tükröt tartott a mai vendéglátás elé. Nem csupán nosztalgikus visszatekintést olvashattunk az „igazi konyhára”, hanem őszinte kiáltványt a szakma jövőjéért. A szöveg pontosan rámutatott arra, hogyan csúszik át sokszor a vendéglátás egy szenvedélyekkel és ízekkel teli hivatásból egy vizuálisan vonzó, de üres performanszba.

Az utóbbi évtizedek gasztronómiai forradalmának kétségtelenül sok hozadéka volt: globálisan ismert és elérhető alapanyagok, új technikák, kreatív kombinációk és egyre bővülő kulináris horizont. De mindezzel együtt megérkezett a túlzás: a „látványkonyha” kultusza, s vele együtt a közösségi médiában élő séfek, a tartalom nélküli ételek. Az étkezés – ami valaha kapcsolatot, történetet, identitást jelentett – egyre inkább egyetlen célért történik: tetszeni, és nem a vendégnek, hanem a kamerának.

Ahogy az írás utalt rá, a valódi probléma a gasztronómia elüzletiesedése és a túlzott sztárolás: a séfekből médiaszereplők lettek, az éttermekből dizájnshow-k, a konyhából pedig laboratóriumok. Az utánpótlás sem a tanulásra, hanem a gyors sikerre hajt, az étel nem emlékeket idéz, hanem lájkokat gyűjt. A létrejövő „fekete lyukban” – ahogy az írás is utalt rá – az identitás, a hagyomány és az értékek összeomlanak, mert nem bírják a felszínesség, a gyorsaság, a profitkényszer rájuk nehezedő nyomását.

A séfek sztárrá válása nem önmagában baj – hiszen az lehet inspiráló –, de az, hogy a mesterség elmélyítése helyett a hírnév hajszolása vált elsődlegessé, nagyon is veszélyes. Ez nemcsak a szakmát torzítja, hanem az utánpótlás attitűdjét is: sok fiatal nem alkotni akar, hanem csillogásban élni.