Már csak szánalmat kelt: itt a bizonyíték, villámgyorsan megbukott Magyar Péter (FOTÓ)
Egyetlen kép elég volt, hogy lebukjon a liberális politikus.
A konyhás fotó bizonyíthatóan hetekkel ezelőtt készült és a „srácok” sem voltak vele a hétvégén.
„Engem egyáltalán nem érdekel, hogy Magyar Péter mit süt vasárnap délután és kinek, de tegnap óta rengeteg ember azzal van elfoglalva, vajon kamu-e az a fotó, amit közzétett a steril konyhájából. Az. Természetesen kamu, mint oly sok minden az ő életében. Sokan feldolgozták, apránként kielemezték már a képet, és ezekből kiderült, hogy a »spontán« apai almás sütizés valójában komoly stábbal, stúdiólámpával és beállított díszletelemekkel készült. De továbbmegyek: a fotó bizonyíthatóan nem ma készült, hanem hetekkel ezelőtt. Látszik ugyanis, hogy pont ugyanabban a ruhában szerepel rajta, amiben korábban a kamu-lombsöprűzést is játszotta a kertben.
Akik hosszú ideje ismerik, tudják róla, hogy nem egy konyhatündér, sosem volt érzéke és elég tudása hozzá, ahogy a kertgondozást is világ életében lesz@rta, hiába szorgoskodik manapság egy fotó erejéig vasalt inges smart casuel outfitben. (A hortenzia metszésènél még az évszakot sem találta el, ami persze nem baj, nem kell mindenhez értenie, de azért egy posztban úgy menőzött azzal is, mintha érdekelné a dolog.)
Említésre méltó, hogy régen, amikor Magyar Péter fel akart vágni a vacsoravendégei előtt, komoly pénzekért ismert séfet rendelt ki házhoz, az főzött nekik. Nem egyszer, nem kétszer történt ilyen. Nyilván a tegnap bemutatott sütés sem ment egyedül, de ezt csak kevesen tudják, és nem is lényeges. Ezen kívül a tegnapi fotón amúgy a hosszabb haja sem stimmel, hiszen három napja vágatta csutkára Jánoshalmán ország-világ előtt.
Ha esetleg valakinek ez sem lenne elég (ebben az amúgy lényegtelen perpatvarban), közben azt is megtudtam, hogy a »srácok«, ahogy ő írja, nem is voltak vele a hétvégén. Ettől persze még süthetett a két kisebb gyerekének almás akármit a távollétükben, de a gondos és jófej »dr. Oetker« (vagy inkább dr. Ötkert) szerepjáték csak egy sima kamu.
A fentiek miatt tehát a süti készítés abban a formában, ahogy bemutatta, biztosan nem valósulhatott meg, vagyis megint hazudott. Világos, hogy előre legyártott fotókkal kábítja a szektáját hétvégente, de ezt is lelkesen kajálják. Hát, egészségükre, ha már süti nincs.
Szóval semmi érdekes, ez csak egy újabb laza kis hétvégi kamu volt a részéről, de menjünk is tovább, mert sokkal nagyobb baj vele, hogy a félnótás brüsszeli gazdáival kifosztanák a magyarokat, hogy a pénzükön jófejkedjenek Ukrajnában. 139 nap és szénné ég a stúdiókonyhában!”
