„Engem egyáltalán nem érdekel, hogy Magyar Péter mit süt vasárnap délután és kinek, de tegnap óta rengeteg ember azzal van elfoglalva, vajon kamu-e az a fotó, amit közzétett a steril konyhájából. Az. Természetesen kamu, mint oly sok minden az ő életében. Sokan feldolgozták, apránként kielemezték már a képet, és ezekből kiderült, hogy a »spontán« apai almás sütizés valójában komoly stábbal, stúdiólámpával és beállított díszletelemekkel készült. De továbbmegyek: a fotó bizonyíthatóan nem ma készült, hanem hetekkel ezelőtt. Látszik ugyanis, hogy pont ugyanabban a ruhában szerepel rajta, amiben korábban a kamu-lombsöprűzést is játszotta a kertben.

Akik hosszú ideje ismerik, tudják róla, hogy nem egy konyhatündér, sosem volt érzéke és elég tudása hozzá, ahogy a kertgondozást is világ életében lesz@rta, hiába szorgoskodik manapság egy fotó erejéig vasalt inges smart casuel outfitben. (A hortenzia metszésènél még az évszakot sem találta el, ami persze nem baj, nem kell mindenhez értenie, de azért egy posztban úgy menőzött azzal is, mintha érdekelné a dolog.)