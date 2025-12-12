Itt a menü: újabb részletek derültek ki Orbán Viktor titokzatos felvidéki útjáról

Mint arról beszámoltunk, sokan meglepődhettek reggel, amikor hiába várták a péntek reggelenként már szokásossá vált rádiós interjút a Kossuth Rádió Jó reggelt, Magyarország! című műsorában Orbán Viktor miniszterelnökkel. Ezúttal viszont elmaradt a beszélgetés, mert a kormányfő pénteken Rimaszombaton mondott gyászbeszédet Erdélyi Géza református püspök gyászszertartásán, ezért nem adott reggel interjút.

Közben az is kiderült, az útja során vendégül látták a Felvidéken, ahol tócsni és sztrapacska volt a menü.