felvidék Orbán Viktor Szlovákia vendéglátás

Itt a menü: újabb részletek derültek ki Orbán Viktor titokzatos felvidéki útjáról

2025. december 12. 20:39

Megköszönte a vendéglátást a kormányfő.

2025. december 12. 20:39
null

Mint arról beszámoltunk, sokan meglepődhettek reggel, amikor hiába várták a péntek reggelenként már szokásossá vált rádiós interjút a Kossuth Rádió Jó reggelt, Magyarország! című műsorában Orbán Viktor miniszterelnökkel. Ezúttal viszont elmaradt a beszélgetés, mert a kormányfő pénteken Rimaszombaton mondott gyászbeszédet Erdélyi Géza református püspök gyászszertartásán, ezért nem adott reggel interjút.

Közben az is kiderült, az útja során vendégül látták a Felvidéken, ahol tócsni és sztrapacska volt a menü.

Tócsni és sztrapacska a Kismalomban. Köszönöm a vendéglátást!”

– írta közösségi oldalán Orbán Viktor.

Fotó: Facebook/Orbán Viktor

