Itt a menü: újabb részletek derültek ki Orbán Viktor titokzatos felvidéki útjáról

Megtudta a Mandiner, miért maradt el reggel a miniszterelnök rádiós interjúja
Felvidékre utazott a kormányfő egy gyászszertartásra, emiatt nem tudott bemenni reggel a Kossuth rádióba.
Megköszönte a vendéglátást a kormányfő.
Mint arról beszámoltunk, sokan meglepődhettek reggel, amikor hiába várták a péntek reggelenként már szokásossá vált rádiós interjút a Kossuth Rádió Jó reggelt, Magyarország! című műsorában Orbán Viktor miniszterelnökkel. Ezúttal viszont elmaradt a beszélgetés, mert a kormányfő pénteken Rimaszombaton mondott gyászbeszédet Erdélyi Géza református püspök gyászszertartásán, ezért nem adott reggel interjút.
Közben az is kiderült, az útja során vendégül látták a Felvidéken, ahol tócsni és sztrapacska volt a menü.
Tócsni és sztrapacska a Kismalomban. Köszönöm a vendéglátást!”
– írta közösségi oldalán Orbán Viktor.
Fotó: Facebook/Orbán Viktor