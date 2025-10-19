A gasztronómia túlmisztifikálása úri huncutság, eleink tudatosan, de egészségesen ettek! – könyv készült a Kárpát-medence ízeiről

A Kárpátkemence – 1100 év című kötetben történelem, kultúra és gasztronómia fonódik össze. Az olvasó nemcsak fotókat és recepteket talál benne, hanem bátran ki is próbálhatja azokat. Ruprecht László séfet, a Stílusos Vidéki Éttermiség (SVÉT) elnökét kérdeztük arról, miként állt össze a kötet, illetve hogyan kerültek terítékre a hamisítatlan, évszázadokon átívelő magyar fogások.

A Kárpátkemence – 1100 év című kötetben történelem, kultúra és a gasztronómia fonódik össze. (Fotó: Századvég)

„Régi álmom volt, hogy olyan szakácskönyvet készítsek, amely nem kizárólag szakmai oldalról mutatja be a hivatásunkat, hanem egy kicsit informálisabb hangvételű is. Aztán a Századvég Könyvkiadó egy nap megkereste a Stílusos Vidéki Éttermiség Egyesületet azzal az ötlettel, hogy állítsunk össze egy szakácskönyvet” – idézte fel.

A séf azt is elárulta, hogy eredetileg úgy tervezték, a magyar gasztronómiát a történelmi korokon keresztül mutatják be: