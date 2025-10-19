A gasztronómia túlmisztifikálása úri huncutság, eleink tudatosan, de egészségesen ettek! – könyv készült a Kárpát-medence ízeiről

és hittek abban, hogy a táplálkozásban, az ételekben meg kell jelennie a hármas egységnek: a föld alatti, a föld feletti és az égi világnak.
Ez a gyökerektől a zöldségeken és az állatokon át egészen a madarakig, a tojásokig és bizonyos gyümölcsökig terjedt” – magyarázta a séf.
A gasztronómia túlmisztifikálása az elmúlt időszak úri huncutságának tartja. Korábban a főzés nem élményekre irányult, hanem a túlélést, a mindennapi szükségletek kielégítését szolgálta. Szó szerint abból sütöttek-főztek, amijük volt. Amit pedig el tudtak tenni befőttként vagy savanyúságként nyáron, azt télen előszeretettel vették elő a kamrából. Mindez megteremtette a tudatos táplálkozást, ami egyben egészségesnek is bizonyult.
Ruprecht László jól emlékszik rá, hogy még a nagyszüleinél is mindennap került meleg étel az asztalra ebédkor, sőt legtöbbször vacsorakor is.
„Évtizedekkel ezelőtt nem kellett az asszonyoknak ehhez elmenni a boltba. Kimentek a kamrába vagy a kertbe, esetleg szétnéztek a spájzban, és a betanult receptek alapján rövid idő múlva már fortyogott az ebéd a fazékban. Nagyanyáink, dédanyáink nem gondolkodtak a boltok sorai között, hogy mit vegyenek, miből főzzenek – abból dolgoztak, ami a kezük ügyébe került.