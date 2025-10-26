Egyetlen ábrán a világ legidősebb emberei 

Az emberiség mindig is megszállottan kereste a hosszú élet titkát. A halhatatlanság mítosza már az ókor ott lappang minden kultúrában – a valóságban azonban csak kevesen tudták kitolni az élet határait száz év fölé.

A Visual Capitalist infografikája a történelem legidősebb embereit rangsorolta. A lista élén a francia Jeanne Calment áll, aki 1875-ben született Arles-ban, 122 évet és 164 napot élt – ezzel mindenki mást túlszárnyalt. Calment már élt, amikor az Eiffel-torony még csak épült, végigélte mindkét világháborút, a holdra szállást és a hidegháború végét. Saját bevallása szerint hosszú életét mediterrán szokásainak köszönhette: bőrét olívaolajjal kente, csokoládét evett, bort ivott és fizikailag mindvégig aktív maradt.

Rekordja nemcsak kiemelkedő, hanem szinte megdönthetetlen: a többiek messze mögötte maradnak.

A második helyen Kane Tanaka, a harmadikon az amerikai Sarah Knauss áll – mindketten 119 éves kort értek meg – utóbbira az idősek otthonában úgy emlékeztek: „a nyugalom szobra”.

A férfiak mezőnyében a japán Kimura Dzsiróemon a csúcstartó: 117 évet és 54 napot élt. Ő a japán mértékletesség filozófiáját, a hara hachi bu elvet követte – e szerint csak addig szabad enni, amíg az ember körülbelül 80 százalékig jól nem lakott. Kimura napi rutinja egyszerű és következetes volt: mozgás, rendszeres étkezés és a mértéktelenség kerülése.