Ft
Ft
13°C
5°C
Ft
Ft
13°C
5°C
11. 11.
kedd
Legolvasottabb témák
Orbán Viktor
migráció
energiaválság
orosz-ukrán háború

Akták

AKTA
Háború Ukrajnában
AKTA
Választás 2024
AKTA
Háború Izraelben
AKTA
Lengyel választás
AKTA
Egymillió Találkozás Napja
AKTA
Foci Eb 2024
AKTA
Olimpia 2024
AKTA
Amerikai elnökválasztás 2024
AKTA
Árvíz 2024
AKTA
Magyar Péter botrányai
AKTA
Vagyonnyilatkozatok 2025
AKTA
Pénzügyi beszámolók
AKTA
Tusványos 2025
Előfizetés
Szerzőink Feliratkozás hírlevélre
11. 11.
kedd
Hírek
Vélemények
Mandiner Díj
Hungarian Hell ' s Kitchen sztárszakács étterem Budapest Gordon Ramsay séf

Budapesten tűnt fel a sztárszakács: a skót séf a saját étterme névrokonára bukkant

2025. november 11. 12:42

A tévés személyiség vasárnap ünnepelte 59. születésnapját, így nem kizárt, hogy a budapesti látogatás az ünneplés folytatása.

2025. november 11. 12:42
null

Gordon Ramsay vasárnap kora este Facebook-oldalán jelentette be rövid videóval, hogy jelenleg Budapesten tartózkodik. A felvételen a Hungarian Hell's Kitchen étterem előtt pózol, amely a belvárosban, a Kígyó utcában található.

Ezt is ajánljuk a témában

„Dolgok, amiket Budapesten találsz” – írta a videóhoz, jelezve, hogy éppen ezt a helyet látogatta meg. Hozzátette ugyanakkor, hogy nem kóstolta meg az étterem kínálatát: „És nem, nem ettem ott, és nem találtam meg a báránymártást ezen a nem hivatalos helyen” – valószínűleg arra utalva, hogy saját étterme is Hell's Kitchen néven működik, ami magyarul Pokol Konyháját jelenti.

A tévés személyiség a nézők számára 2005 óta ismert az azonos című amerikai valóságshow-ból, ahol a skót származású szakács házigazdai szerepet tölt be. 

Ramsay egyébként vasárnap ünnepelte 59. születésnapját, így nem kizárt, hogy a budapesti látogatás az ünneplés folytatása.

Nyitókép: GERRY PENNY / AFP

***

Összesen 0 komment

A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.
Sorrend:
Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!