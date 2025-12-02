Mi az, hogy magyar? Mi az, hogy avar? – régész és történész a magyar őstörténet nagy kérdéseiről

Mi az, hogy magyar? Mi az, hogy avar?

A műsorvezető Kurucz Dániel fölvetette, hogy

az archeogenetika nem képes megmondani, egy archaikus személy melyik közösséghez tartozik,

hiszen állandó keveredés volt. Hogyan magyarázzuk el, mi a magyar, ha a genetikánk teljesen más, mint ezer éve, és akkor is más volt, mint korábban? Hol, hogyan ragadhatjuk meg, mi a magyar?

Langó Péter kifejti: amikor meghatározza az archeogenetikus, mi az avar, a régészekre hagyatkozik.

A régészet elég egzakt annak a megállapításában, mi a magyar, vagy mi az avar kor.

„Van egy tudásunk arra vonatkozólag, amit egy adott kulturális egység jelent” – mondja. Ha valami ebbe beletartozik, akkor avar kori, ha nem tartozik bele, akkor nem avar kori, ez ilyen egyszerű. Az identitás más tészta. A régész addig meséli el a történetet, amíg ez elmondható a tárgyi kultúra és környezet alapján. A régészet el tudja mondani, hogy egy település meddig volt szegény és mikortól lett gazdag, a többi már a történész feladata: kérdés, hogy milyen válaszokat tud adni. A forrásokat nagyon pontosan kell ismerni ahhoz, hogy abból tovább tudjunk következtetni. Lehet dedukcióról beszélni, de

ha nem értjük, miért állít a régészet valamiről valamit, az érvek elsiklanak egymás mellett

– mondja Langó.

Szabados szerint bizonyos esetekben kényszerűen mást lát a régész és a történész. Az egykori valóság komplex volt: egy bizonyos anyagi kultúrájú embernek volt szellemi kultúrája is, valamilyen nyelven kifejezte magát, sőt biológiai sajátosságai is vannak, amelyeket az antropológia és az archeogenetika térképez fel. A vegyes érvelésben például történelemmel akartak régészetet és nyelvészettel történelmet bizonyítani, de ez nem működik: mindenkinek a saját eszköztárával kell dolgozni, és ha a régészet tanúságtétele egy irányba mutat a történelmével, „akkor örvendezünk”.

„A magyar egy tudati, kulturális viszonyulás. Egy olyan eredet- és hagyományközösségről beszélünk, amely folyamatosan változik,

és ahol ugyan a vérség is belejátszik a meghatározásba, hiszen hús-vér emberek is vagyunk, de a kultúránk, az etnikai tudatunk alapvetően szellemi jelenség” – mondja a kutató.

Langó Péter úgy fogalmaz, „a tudományok másképp és másképp fogalmazzák meg, mi a magyar a 10. századra vonatkozóan”.

Szituatív fogalomról beszélünk. Gondoljunk bele, hányan beszéltek magyarul az aradi vértanúk közül

– mondja.

A bizonytalanságnak is vannak fokmérői, vallja Szabados György. Van, amit nem tudunk, vannak a tények, és vannak tényértékű következtetések. Klasszikus eset: hányan voltak a honfoglaló magyarok? Ezt konkrétan nem tudhatjuk, de van egy közvetett adalék: elég nagy számúak voltak ahhoz, hogy egy sztyeppe-államot beköltöztessenek, a Kárpát-medence lakosságát békésen integrálják és folyamatosan támadó hadjáratokat vezessenek. Az avarok megkülönböztethető jelenlétére a 9. századig szintén komoly adatok utalnak.

„Az, hogy a Kárpát-medencében a Magyar Nagyfejedelemség honfoglalását egy sztyeppei eredetű népesség is megérte, ma már biztosra vehető.

Az is biztosra vehető, hogy ezek az emberek eredeti identitásukban maradtak meg” – mondja.