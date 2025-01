Tudományos áttörés! Meghatározták a Kárpát-medence népvándorlás kori alapnépességét – kutatók a Mandinernek

A Kárpát-medence népvándorlás kori alapnépességének genetikai összetétele. Egy főkomponens analízis (PCA), amelyen szürke körökkel modern nyugat-eurázsiai egyének, genomokok vannak ábrázolva, több százezer genomi marker vizsgálata alapján. Ez az ábra színes jelekkel és szürke keresztekkel bemutatja az 5-11. századi Kárpát-medence népvándorlás kori alaplakosságának összetételét, amely elsősorban egy északi-déli genetikai tengely mentén oszlik el. A szürke keresztekkel jelölt egyének, jellemzően a fent említett tengelytől való távolságukkal összhangban, tartalmaznak valamennyi nem európai (jellemzően ázsiai és közel-keleti) genetikai komponenst.

Milyen mértékű „genetikai fröccsöt” hozott a hun, avar, végül magyar betelepülés?

SZNA:

A hunok genetikai nyomait nagyobb mintaszámú 5-6. századi sorozatokon kellene igazolni,

mert amit egyelőre látunk, az alapján a hatásuk elenyészőnek tűnik.

Fontos azonban megjegyeznünk, hogy nem pusztán a „hunokról” van itt szó, hanem a velük keletről érkezett egyéb sztyeppei csoportokról is, mint például az alánokról vagy a keleti gótokról: egy-egy magányos sír, és az ezekből vett genetikai minta mutatja a jelenlétüket, és 5. századi szarmata közösségek genetikai képében is látszanak keletről érkező hatások.

Mégis azt látjuk, hogy

a hun kori „fröccs” inkább elenyésző, semmint felforgató mértékű volt, amiben bizonyára közrejátszott az időfaktor is,

hiszen a hunok és „segédnépeik” alig néhány évtizedig laktak a Kárpát-medencében.

SZBM:

Az avarok már nemcsak nagyobb létszámban érkeztek a Kárpát-medencébe, de jelenlétük is tartósabb,

közel háromszáz évig kimutatható. A hunokhoz hasonlóan ők is nagy számban sodortak magukkal a dél-orosz szteppén és a Kaukázus előterében élt bolgár-török – utrigur, kutrigur, onogur – törzseket. Talán a közös világkép, életmód és kulturális háttér is szerepet játszott abban, hogy szívesebben választottak közülük partnereket, mint a helyi romanizált alaplakosság és a hunok után betelepült germán – gepida és langobárd – vagy szláv népesség tagjaiból.

A „fröccs” tehát jelentős, és ez látszik is a nagyszámú avar kori emberi leleten, viszont

társadalmi kapcsolatrendszerüket a beérkezettek közötti endogámia jellemezte, és ez a későbbi korokra átöröklődő, csekély genetikai hatásukban is megmutatkozik.

És a magyarok?

SZNA: A Kárpát-medencébe

a 9. század végén beérkező honfoglalók vegyes etnikumú népesség lehetett, a 10. században itt kialakult társadalom pedig bizonyosan az volt.

Ahogy Gyuris Balázs is utalt rá, és a mostani tanulmányban is látjuk, a genetikai adataink alapján uráli komponenseket is hoztak a honfoglalók, amelyek később sok helyen, de nem tömegesen jelennek meg a 10-11. századi temetőkben. Az uráli mellett más komponens is van az ő genomjukban, jelezve, hogy keletről is több eredőből érkeztek.