Trump elárulta, mit fog tenni, miután találkozott Putyinnal Alaszkában

Ahogy korábban a Mandiner is megírta, nyilvánosságra hozták az alaszkai Trump-Putyin találkozó hivatalos menetrendjét. Az amerikai elnök most a Fox Newsnak elárulta azt is, milyen forgatókönyvekre számít a tárgyaláson és kijelentette azt is, hogy a megbeszélés sikerétől teszi függővé, hogy felveszi-e a kapcsolatot Volodimir Zelenszkij ukrán elnökkel egy második, háromoldalú találkozó megszervezése érdekében.