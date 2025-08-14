Trump elárulta, mit fog tenni, miután találkozott Putyinnal Alaszkában

Nyilvánosságra hozták a programot: erről tárgyal órákon belül Trump és Putyin
A Kreml közölte a Trump–Putyin csúcstalálkozó részleteit. Megvan az orosz delegáció névsora is.
Vlagyimir Putyin orosz és Donald Trump amerikai elnök augusztus 15-én, magyar idő szerint 21 óra 30 perckor ül majd tárgyalóasztalhoz.
Ahogy korábban a Mandiner is megírta, nyilvánosságra hozták az alaszkai Trump-Putyin találkozó hivatalos menetrendjét. Az amerikai elnök most a Fox Newsnak elárulta azt is, milyen forgatókönyvekre számít a tárgyaláson és kijelentette azt is, hogy a megbeszélés sikerétől teszi függővé, hogy felveszi-e a kapcsolatot Volodimir Zelenszkij ukrán elnökkel egy második, háromoldalú találkozó megszervezése érdekében.
„Felhívjuk Zelenszkij elnököt, ha a találkozó sikeres lesz. Ha sikertelen, akkor senkit sem fogok hívni. Hazamegyek” – jelentette ki Trump a Fox Newsnak.
Nyitókép: Alexander NEMENOV / AFP