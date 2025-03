Baskíriában ma több százezer Árpád-házzal rokon ember él – Nagy Péter genetikus a Mandinernek

Interjúalanyunk az Egyesült Államokban dolgozó, onnan nyilatkozó Dr. Nagy Péter Lajos, a Magyarságkutató Intézet Archeogenetikai Kutatóközpontjának az igazgatója.

*

„Melyik polcra” helyezhetjük a magyar archeogenetika eredményeit, ha tágabb kontextusban, nemzetközi összehasonlításban nézzük ezeket? Mennyire előkelő helyet foglal el hazánk a dinamikusan fejlődő tudományágban?

Nagyon komoly eredményeket értünk el.

III. Béla beazonosítása mindenképpen ide tartozik: nemzetközi szinten ez a második ilyen jellegű kutatás az angol uralkodóval, III. Richárddal kapcsolatos vizsgálatok után,

sőt, tovább is léptünk, hiszen Szent Lászlóról is megállapítottuk, hogy ehhez a vérvonalhoz tartozik. Tulajdonképpen

nem csupán egy embert, hanem egy egész származási vonalat sikerült identifikálni a történelemben.

Másik részről a szegedi csoport munkája is egyedülálló a hunok, az avarok, illetve a honfoglaló felmenők származásáról. Ilyen számú és mélységű analízist nem közöltek a nemzetközi lapokban sem.

Különleges a magyar archeogenetika helyzete: jelentős csontgyűjteményünk van, komoly érdeklődés övezi a témát és állami források is rendelkezésre állnak – ez az eredményekben, valamint a nemzetközi tudományos életben kivívott szerepünkben is megmutatkozik, hiszen a komoly rendezvények állandó részt vevői vagyunk. Hangsúlyozom, hogy a többi magyar laborra nincs akkora rálátásom, de tudom, hogy ők is kiváló eredményeket értek el, ezzel is alátámasztva a tényt: a magyar archeogenetika világszínvonalú.