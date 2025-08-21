Ft
donyecki régióban Jenakijeve dróntámadás Oroszország Gyenyisz Pusilin Egyesült Államok

Donyecki orosz vezető: civileket ölt meg egy ukrán dróncsapás Jenakijevében

2025. augusztus 21. 21:42

A csapáshoz az ukrán hadsereg amerikai gyártmányú HIMARS sorozatvetőt és csapásmérő drónokat vetett be.

2025. augusztus 21. 21:42
null

Két civil életét vesztette, további 21 – köztük egy gyermek – megsebesült a donyecki régióban lévő Jenakijeve települést csütörtökön ért ukrán dróntámadás következtében – közölte Gyenyisz Pusilin, a „Donyecki Népköztársaság” vezetője. Hozzátette, hogy a csapáshoz az ukrán hadsereg amerikai gyártmányú HIMARS sorozatvetőt és csapásmérő drónokat vetett be.

A helyi hatóságok a luhanszki régióban lévő Artyomovszkból (ukrán nevén Bahmutból) és Liszicsanszkból is beszámoltak egy-egy civil halottról. 

Marija Zaharova orosz külügyi szóvivő a diplomáciai tárca honlapján csütörtökön azt írta, hogy a múlt hét folyamán 15 orosz civil – köztük egy gyermek – vesztette életét ukrán dróncsapások következtében. A sebesültek számát 141-ben adta meg, akik közül 14-en voltak kis- és fiatalkorúak.

„Miközben Oroszország és az Egyesült Államok arra törekszik, hogy megtalálja az ukrán válság rendezésének útját, Kijev folytatja a békés orosz lakosok elleni terrort és a polgári célpontok elleni támadásokat” – fogalmazott Zaharova.

(MTI)

Nyitóképünkön Himars sorozatvető, fotó: Spc. Russell J. Good

 

