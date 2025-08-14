Ft
Ft
36°C
17°C
Ft
Ft
36°C
17°C
08. 14.
csütörtök
Legolvasottabb témák
Orbán Viktor
migráció
energiaválság
orosz-ukrán háború

Akták

AKTA
Háború Ukrajnában
AKTA
Választás 2024
AKTA
Háború Izraelben
AKTA
Lengyel választás
AKTA
Egymillió Találkozás Napja
AKTA
Foci Eb 2024
AKTA
Olimpia 2024
AKTA
Amerikai elnökválasztás 2024
AKTA
Árvíz 2024
AKTA
Magyar Péter botrányai
AKTA
Vagyonnyilatkozatok 2025
AKTA
Pénzügyi beszámolók
AKTA
Tusványos 2025
Előfizetés
Szerzőink Feliratkozás hírlevélre
08. 14.
csütörtök
Hírek
Vélemények
Hetilap
Ukrajna elnök Alaszka Donald Trump Vlagyimir Putyin vélemény találkozó

„Nem fog velem szórakozni!” – Trumpot kérdezték Putyinról az alaszkai találkozó előtt

2025. augusztus 14. 22:34

Az amerikai elnök úgy látja, orosz kollégája szívesen átvenné az irányítást Ukrajna felett, ha nem ő lenne az elnök.

2025. augusztus 14. 22:34
null

Az amerikai elnököt arról kérdezték csütörtökön a Fehér Házban, hogy Vlagyimir Putyin „erősebb pozícióban” lesz-e a pénteki találkozójukon. Az amerikai elnök elutasította ezt a felvetést, és azt mondta: „Nos, ő jött az országunkba”.

Majd azzal folytatta, 

ha nem lennék elnök, véleményem szerint sokkal szívesebben venné át egész Ukrajna irányítását, de én vagyok az elnök, és 

nem fog velem szórakozni!

– szögezte le Donald Trump a Sky News tájékoztatása szerint.

Az amerikai vezető hozzátette: „azt mondanám, hogy holnap (pénteken) már csak az a célom, hogy előkészítsem a következő találkozót, aminek hamarosan meg kell történnie” – utalt egy lehetséges orosz-ukrán egyeztetésre, amelynek véleménye szerint ugyancsak Alaszka kellene, hogy otthont adjon.

Nyitókép:Mandel NGAN / AFP

Ezt is ajánljuk a témában

 

 

Összesen 2 komment

A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.
Sorrend:
bogdan5-aki-vigan-jatszott-mig-elevenen-egtek-az-oroszok
2025. augusztus 14. 22:44
ez mekkora arrogáns tahó
Válasz erre
2
0
Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!