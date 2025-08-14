„Nem fog velem szórakozni!” – Trumpot kérdezték Putyinról az alaszkai találkozó előtt

Az amerikai elnököt arról kérdezték csütörtökön a Fehér Házban, hogy Vlagyimir Putyin „erősebb pozícióban” lesz-e a pénteki találkozójukon. Az amerikai elnök elutasította ezt a felvetést, és azt mondta: „Nos, ő jött az országunkba”.

Majd azzal folytatta,

ha nem lennék elnök, véleményem szerint sokkal szívesebben venné át egész Ukrajna irányítását, de én vagyok az elnök, és

nem fog velem szórakozni!

– szögezte le Donald Trump a Sky News tájékoztatása szerint.

Az amerikai vezető hozzátette: „azt mondanám, hogy holnap (pénteken) már csak az a célom, hogy előkészítsem a következő találkozót, aminek hamarosan meg kell történnie” – utalt egy lehetséges orosz-ukrán egyeztetésre, amelynek véleménye szerint ugyancsak Alaszka kellene, hogy otthont adjon.

