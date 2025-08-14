A feje tetejére állíthatja az eddigi nemzetközi rendet a Trump-Putyin találkozó! – szakértő a Mandinernek

Egy olyan Trump-Putyin-megállapodás, amely jóváhagyja, hogy az oroszok megtartsák a már elfoglalt területeket, teremthet olyan precedenst, amely legitimálja a katonai hódítással elért területszerzéseket.”

Ez viszont egy nagyon veszélyes folyamatot indíthat el.

Ez akkor teljesen a feje tetejére is állíthatja az ENSZ Alapokmányán és a területi integritáson alapuló jelenlegi világrendet, amelyben a határok megváltoztathatatlanok?

Igen, de azt is figyelembe kell venni, hogy a Trump-adminisztráció eddig is negligálta az ENSZ-hez hasonló nemzetközi szervezeteket. Az amerikai elnök nem tartja sem hatékonynak, sem életképesnek ezeket a formációkat és a szabályaikat, ezért olyan nagyhatalmi pozícióból politizál, amely kizárólag csak az Egyesült Államok érdekeit tartja szem előtt. Ezért is hátrált ki lényeges mértékben az ENSZ, illetve egyéb nemzetközi szervezetek finanszírozása mögül. Felesleges pénzköltésnek tartja ezeket.

A mostani tárgyalás következtében kialakulhat egy teljesen új nemzetközi jogi mechanizmus?

Igen, és ebben semmi meglepő nem lenne, hiszen nem véletlenül közhely, hogy a világ folyamatosan változik. Nekünk azt kell megértenünk, hogy ebben az átalakulásban mi Amerika szerepe, és merre tart ténylegesen az Egyesült Államok.

Egyelőre azt látjuk, hogy mint egy nagy hal, húzza maga után a kis halakat, akik közé Európa is tartozik.”

Úgy tűnik, hogy Amerika nem hisz a jelenlegi nemzetközi rendben és az azt szervező folyamatokban, és tudatosan felül akarja írni ezeket.

Körvonalazódik már esetleg, hogy ez pontosan milyen formát ölt majd, vagy egyelőre csak találgatni lehet, hogyan is kristályosodik ki az új nemzetközi rend?

Már az aktuális találkozó kapcsán is rengeteg a spekuláció, az amerikai irányvonal kapcsán még ennél is több. Én azt látom, hogy Trump csak a nagyhatalmakkal hajlandó komolyan tárgyalni: Kínával, Oroszországgal, esetleg még az olyan fő stratégiai partnereivel, mint Izrael, Japán és Dél-Korea. Ezeknek az államoknak van stratégiai relevanciája, mindenki más pedig kénytelen lesz igazodni.

Ezek szerint Volodimir Zelenszkij ukrán elnök hiába hivatkozna arra, hogy az ukrán alkotmány tiltja, hogy területeket adjanak át az oroszoknak; illetve az úgynevezett Hajlandók Koalíciója hiába áll elő külön béketervekkel és követelnek helyet a tárgyalóasztalnál?