Ukrajna vezetése már gyakorlatilag elfogadta a Donbasz elvesztését, és most elsősorban Szumi és Dnyipropetrovszk régió megőrzésén dolgoznak – közölték orosz biztonsági forrásokra hivatkozva a moszkvai TASZSZ hírügynökségnél. A forrás arról is beszámolt, hogy Krasznoarmejszk (Pokrovszk) környékén az ukránok katasztrófaként értékelik a helyzetet,

és lényegében beletörődtek a város elvesztésébe.

A TASZSZ szerint az ukránok most Szumi és Dnyipropetrovszk védelmét erősítik, hogy ezek a térségek ne kerüljenek orosz ellenőrzés alá. Emellett a portál az ukrán kormányt hírhamisítással vádolja, mivel Kijev bejelentette Beszalivka visszafoglalását, amit Moszkva teljesen hamisnak tart, és azt állítja, hogy csak az ukrán lakosság reményének fenntartására szolgál.