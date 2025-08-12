Ft
08. 12.
kedd
Hírek
Vélemények
Hetilap
háború Donyeck Ukrajna

Putyin ünnepelhet: az oroszok szerint eldőlt, megnyerték a Donyeckért vívott csatát

2025. augusztus 12. 19:32

Közben az ukránok katasztrófáról beszélnek.

2025. augusztus 12. 19:32
null

Ukrajna vezetése már gyakorlatilag elfogadta a Donbasz elvesztését, és most elsősorban Szumi és Dnyipropetrovszk régió megőrzésén dolgoznak – közölték orosz biztonsági forrásokra hivatkozva a moszkvai TASZSZ hírügynökségnél. A forrás arról is beszámolt, hogy Krasznoarmejszk (Pokrovszk) környékén az ukránok katasztrófaként értékelik a helyzetet, 

és lényegében beletörődtek a város elvesztésébe.

A TASZSZ szerint az ukránok most Szumi és Dnyipropetrovszk védelmét erősítik, hogy ezek a térségek ne kerüljenek orosz ellenőrzés alá. Emellett a portál az ukrán kormányt hírhamisítással vádolja, mivel Kijev bejelentette Beszalivka visszafoglalását, amit Moszkva teljesen hamisnak tart, és azt állítja, hogy csak az ukrán lakosság reményének fenntartására szolgál.

Ahogy arról kedden beszámoltunk, az orosz csapatok váratlan előretörést hajtottak végre Kelet-Ukrajnában, a bányavárosként ismert Dobropillja közelében. Az elmúlt napokban legalább tíz kilométert haladtak észak felé két irányból, hogy teljes ellenőrzést szerezzenek a Donyeck régió felett. Ez az előrenyomulás az elmúlt év egyik legjelentősebb hadművelete.

Nyitókép: MTI/EPA /Szputnyik/Orosz elnöki sajtószolgálat/Szergej Bobiljov

***

 

pandalala
2025. augusztus 12. 21:19
" Sokkoló fordulat: megkezdődött a nők kényszerű mozgósítása Ukrajnában Origo "
turulminator
2025. augusztus 12. 21:04
A bookmakerek ugy latjak hogy Orban bukik, Magyar a miniszterelnok....szomi Nekik a penzuk all benne, ugyhogy ez nem Szazadveg meg Nezopont. polymarket.com
jandor
2025. augusztus 12. 21:02
Azért még nem nyerték meg. Az oroszok hajlamosak nagyon elbízni magukat egy siker után, aztán mindig kapnak a frakkjukra. Úgyhogy nem, Putyin még nem ünnepelhet.
counter-revolution
2025. augusztus 12. 20:54
Érdemes meghallgatni Kusai Sándort: youtube.com/watch?v=3VVjlOs-kII "Amerika kérte a találkozót, hogy minimalizálja az Ukrajnában elszenvedett nyugati vereség hatásait. Tehát Amerikának úgy kell, Donald Trumpnak úgy kell ez a találkozó, mint egy falat kenyér, mint a sivatagban lévő embernek az első korty víz."
