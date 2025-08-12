Váratlan fordulat, az év legdrámaibb előretörése borította az erőviszonyokat a Putyin-Trump találkozó előtt: jókora előnyhöz jutottak az oroszok
Az óriási katonai sikerrel saját akaratukat nyomatékosíthatják az alaszkai találkozón.
Közben az ukránok katasztrófáról beszélnek.
Ukrajna vezetése már gyakorlatilag elfogadta a Donbasz elvesztését, és most elsősorban Szumi és Dnyipropetrovszk régió megőrzésén dolgoznak – közölték orosz biztonsági forrásokra hivatkozva a moszkvai TASZSZ hírügynökségnél. A forrás arról is beszámolt, hogy Krasznoarmejszk (Pokrovszk) környékén az ukránok katasztrófaként értékelik a helyzetet,
és lényegében beletörődtek a város elvesztésébe.
A TASZSZ szerint az ukránok most Szumi és Dnyipropetrovszk védelmét erősítik, hogy ezek a térségek ne kerüljenek orosz ellenőrzés alá. Emellett a portál az ukrán kormányt hírhamisítással vádolja, mivel Kijev bejelentette Beszalivka visszafoglalását, amit Moszkva teljesen hamisnak tart, és azt állítja, hogy csak az ukrán lakosság reményének fenntartására szolgál.
Ezt is ajánljuk a témában
Az óriási katonai sikerrel saját akaratukat nyomatékosíthatják az alaszkai találkozón.
Ahogy arról kedden beszámoltunk, az orosz csapatok váratlan előretörést hajtottak végre Kelet-Ukrajnában, a bányavárosként ismert Dobropillja közelében. Az elmúlt napokban legalább tíz kilométert haladtak észak felé két irányból, hogy teljes ellenőrzést szerezzenek a Donyeck régió felett. Ez az előrenyomulás az elmúlt év egyik legjelentősebb hadművelete.
Ezt is ajánljuk a témában
Átszakadt a frontvonal, épp a Putyin–Trump találkozó előtt. Német szakértő is megszólalt.
Nyitókép: MTI/EPA /Szputnyik/Orosz elnöki sajtószolgálat/Szergej Bobiljov
***