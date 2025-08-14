Valóban a pesszimizmus jellemző ránk, vagy tudunk boldogabbak is lenni? – Navracsics Tibor a Mandinerben válaszol

„Azért vagyunk boldogtalanok, mert nem vagyunk elég gazdagok? Akkor nálunk szegényebb népek miért boldogabbak? Mi az, ami nyomaszt minket, amikor Európában is egyébként elég jól állunk az életszínvonal tekintetében, nem is beszélve a világranglistákról. Miért vagyunk a legrosszabbak egészségügyi mutatóinkat tekintve és a boldogságindexben?” – teszi fel a kérdést Navracsics Tibor. A közigazgatási és területfejlesztési miniszter a Mandinerben megjelent írásában igyekszik megválaszolni a pesszimizmus és a boldogság témájában felmerülő kérdéseket.

Nyitókép: Földházi Árpád

