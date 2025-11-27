Nagy Márton bejelentette: ennyivel emelkedik jövőre a magyarok nyugdíja

Meghatározta a kormány, mennyivel emelik jövőre a nyugdíjakat, ezt a következő évi infláció alapján döntötték el – mondta Nagy Márton nemzetgazdasági minisztert csütörtök reggel az Országgyűlés Gazdasági Bizottsága előtt. A tárcavezető éves meghallgatásán kiemelte: ez az első éve a Nemzetgazdasági Minisztériumnak, hogy már a Pénzügyminisztériumot is magába foglalja. Beszámolója elején leszögezte: immár évek óta abban reménykednek, hogy lezárul az ukrajnai háború, amely rendkívüli hatással van hazánk gazdaságára. Ezen felül a német recesszió okoz még komoly problémát.

A magyar gazdaság alakulása az elmúlt évtizedekben, Nagy Márton a GDP-növekedésről is beszélt (Forrás: KSH)

Nagy Márton ismertette a friss számokat

Ebben a helyzetben a kormánynak cselekednie kell. Bár a gazdaság nem hoz annyi bevételt a költségvetésnek, mint gondolták, ennek ellenére végre kell hajtani olyan programokat, amelyek segítik a családokat, a magyar embereket és a vállalkozásokat. Ilyenek voltak az adócsökkentések, a kedvezményes, támogatott hitelek, illetve a 14. havi nyugdíj. Idén várhatóan 0,5 százalék körüli lesz a gazdasági növekedés, ez főleg annak köszönhető, hogy a negyedik negyedévben már magasabb pályára kerülhet a volumen.