Nagy Márton bejelentette: ennyivel emelkedik jövőre a magyarok nyugdíja

Jelentős adócsökkentések
Magyarország ezért abban érdekelt, hogy Németország sikeres legyen, de közben azt is felismerték, hogy nem jó ekkora függőség. Emiatt nyitottak például Kelet felé is. De ennek a folyamatnak a megfordítására indították el a támogatási programokat is, a vállalkozásoknak jelentős támogatás a kedvezményes hitel, illetve a Demján Sándor-program különböző tételei. A lakosságnak pedig az adócsökkentések és a nyugdíjemelés. Összességében 1100 milliárd forintnyi adócsökkentést hajt végre jövőre a kormány, ennek jelentős része a családokat érinti.
Az alacsonyan tartott inflációnak és az átlagkereset emelkedésének köszönhetően a reálbér-emelkedés továbbra is rendkívül dinamikus. Ennél is jobban nőhetett a háztartások jövedelme, hiszen például jelentős összegeket kaptak vissza az év elején az állampapírok kamatkifizetéseiből. Nagy Márton kitért az Otthon Startra is, amely iránt az érdeklődés továbbra sem lanyhul, hetente csaknem kétezer új szerződést kötnek a bankok.
Rengeteget buknának a családok a Tisza csomagjával
Nagy Márton a bizottság tagjainak kérdéseire válaszolva elmondta: a kormány az egész adórendszerrel a munkát és a gyerekeket támogatja, de kiemelt fontosságú számukra a nyugdíj is.