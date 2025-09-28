Kapaszkodjunk: van egy dolog, ami mindennél jobban árulkodik arról, merre tart Magyarország

Elszáll az államadósság, túlköltekezik a kormány, Magyarország bóvli kategóriába kerülhet, és jöhet az államcsőd – ilyesmiket vázolt az utóbbi hónapokban több szakértő és megmondóember. Az igaz, hogy az államadósság nominálisan közel a kétszeresére emelkedett az utóbbi öt évben, az Államadósság Kezelő Központ (ÁKK) július végi adatai szerint Magyarország adóssága immár meghaladja a 60 ezer milliárd forintot. De nem is feltétlenül innen kell nézni a dolgokat.

Magyarországon az Államadósság Kezelő Központ felel az állampapír-kibocsátásokért is

Fotó: MTI/Róka László

Nem mindegy az adat, Magyarország jövője a tét

Molnár Dániel, a Magyar Gazdaságfejlesztési Ügynökség (MGFÜ) vezető elemzője a Mandiner kérdésére azt mondja, a közgazdaságtan egyik legfontosabb leckéje, hogy soha nem szabad a mutatószámokat nominálisan vizsgálni. Az állam­adósság esetében is ez a helyzet, a gazdaság szempontjából nem az a lényeges kérdés, hogy mekkora az adósság értéke forintban kifejezve, hanem az, hogy miként alakul a megtermelt jövedelemhez, vagyis a bruttó hazai össztermékhez viszonyítva. Ez mutatja meg leginkább, hogy mekkora terhet jelent, ezért elsősorban a GDP-arányos államadósságot érdemes vizsgálni. 2010 óta ennek rátája a koronavírus-járványig folyamatosan csökkent, utána megtorpant. Pont a gazdasági növekedés hiánya a ludas abban, hogy a bruttó hazai termékhez viszonyított adósság nem tud nagyobb ütemben csökkenni.

„Általános tendencia az egész EU-t nézve, hogy a covidjárványt megelőzően csökkenő pályán lévő GDP-arányos adósságráta 2020-ban jelentősen megugrott, majd 2021–22-ben számottevően mérséklődött, az utóbbi két évben pedig összességében stagnált, de tartósan a 2019-es szint fölött ragadt. Ebben a tekintetben tehát a hazai adósságpálya egyáltalán nem különbözik az uniós szinten láthatótól” – húzza alá Molnár Dániel.