Egyre több helyről hangzik el: jöhet a fordulat a magyar gazdaságban

Töretlen a magyarok jól bevált befektetésének népszerűsége
Továbbra is tarol a FixMÁP a lakosság körében, de a BMÁP iránt is nagy az érdeklődés.
Az idei gyengélkedés után jövőre már elkezdődhet a gazdaság újbóli fellendülése. Az Equilor Befektetési Zrt. csütörtöki sajtóeseményén mutatták be a legfrissebb előrejelzéseket, amely fordulatot hozhat a hazai teljesítményben.
Az idei év után jövőre beindulhat a gazdaság, az MBH Bank szerdai ismertetőjéhez hasonlóan csütörtökön az Equilor Befektetési Zrt. is bemutatta 2026-os és 2027-es prognózisát, amely szintén fordulatról árulkodott. Ezek szerint a magyar gazdaság jövőre már közel három százalékkal bővülhet, az infláció pedig éves szinten 4 százalék alá csökkenhet.
Jövőre már markánsan látszódni fog a három új nagy gyár, a CATL, a BYD és a BMW hozzáadott értéke. Az Equilor elemzői idén kis mértékű, 0,6 százalékos GDP-növekedést jósolnak, jövőre viszont már közelebb lesz a három százalékhoz a bővülés: 2026-ban és 2027-ben is 2,8 százalékot várnak. A beruházások a külső hatások miatt még nem tudtak beindulni, de ezen várhatóan az Otthon Start program is segíthet majd, illetve az ennek keretében várható lakásépítési hullám.
Az infláció, bár magasan marad, de a mostani szinthez képest csökkenés várható.
A Magyar Nemzeti Bank (MNB) viszont egyelőre nem is gondolkodhat kamatvágásban. Ez egyébként erősíti a forintot továbbra is. Szintén kiemelendő, hogy csökkent Magyarország CDS-felára, azaz az országspecifikus kockázatok 20 bázisponttal csökkentek.
Az infláció a jövő év elején kerülhet vissza tartósan 4 százalék alá. A maginfláció már jelenleg is ez alatt van. Jövőre egyébként az Equilor 3,7 százalékos éves inflációt vár. A lassabb esés amiatt is prognosztizálható, hogy várhatóan jövő év közepén vezetik ki az árrésstopot, amely most erősen fékezi az árak elszállását. Varga Zoltán, az Equilor szenior elemzője kiemelte, hogy a dezinflációs folyamatot a csökkenő energiaárak, valamint az erős forintárfolyam is támogatja.
Az elemző szerint az idei őszi hitelminősítéseknél a legfontosabbnál, az S&P esetében nem várható leminősítés, de jöhet egy erős figyelmeztetés. A Moody's és a Fitch Ratings esetében már nagyobb a kockázat egy kis rontásra,
de azért a bóvliba, azaz befektetésre nem ajánlott kategóriába biztosan nem kerül Magyarország.
2027-re már jelentősen csökkenhet az államadósság, az Equilor szerint ugyanis idén még kis mértékű növekedés lehet a gyengébb GDP-adatok miatt. A jövőre beinduló gazdasággal viszont a mostanra várt, GDP-arányos államadósság az idei
Abban az évben már a költségvetési hiány is 4 százalék alatt alakulhat, míg az alapkamat ekkorra már 5 százalékra csökkenhet.
Az Equilor előrejelzése a forintról már kissé sötétebb képet festett: az elemzők szerint már idén év végére ismét a 400-as szint fölé nőhet az euróval szembeni árfolyam. A mostani erősödést ugyanis a magasan hagyott alapkamat és a szigorú kommunikáció is segíti, viszont az őszi hitelminősítői vélemények nagyban befolyásolhatják a forintot. Akárcsak az orosz-ukrán háború, hiszen egy érdemi tűzszünetig nem várható a közeljövőben, így a szomszédban zajló konfliktus is árt az árfolyamoknak.
Az európai gazdaságot érintő kitekintésben elhangzott, hogy a gyenge GDP-adatok a jövőben is csak kis mértékben javulhatnak, jelentős ugrásra nem lehet számítani. Aradványi Péter, az Equilor vezető elemzője szerint a gazdaság mérsékelt ütemű bővülése a következő években is folytatódhat – ezt középtávon Németország infrastrukturális és védelmi beruházási programja támogatja. Kiemelte, hogy az orosz-ukrán háború továbbra is rombolja a bizalmat, és visszafogja a beruházások volumenét. A növekedés egyik motorja ugyanakkor a belső kereslet lehet, miközben a külső kereslet a megkötött kereskedelmi megállapodások ellenére továbbra is gyenge maradhat.
