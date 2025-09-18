Egyre több helyről hangzik el: jöhet a fordulat a magyar gazdaságban

Az idei év után jövőre beindulhat a gazdaság, az MBH Bank szerdai ismertetőjéhez hasonlóan csütörtökön az Equilor Befektetési Zrt. is bemutatta 2026-os és 2027-es prognózisát, amely szintén fordulatról árulkodott. Ezek szerint a magyar gazdaság jövőre már közel három százalékkal bővülhet, az infláció pedig éves szinten 4 százalék alá csökkenhet.

Az Equilor előrejelzése szerint most már tényleg jöhet a fordulat a magyar gazdaságban (Forrás: Equilor Befektetési Zrt.)

Van mire alapozni, jöhet a gazdasági fordulat

Jövőre már markánsan látszódni fog a három új nagy gyár, a CATL, a BYD és a BMW hozzáadott értéke. Az Equilor elemzői idén kis mértékű, 0,6 százalékos GDP-növekedést jósolnak, jövőre viszont már közelebb lesz a három százalékhoz a bővülés: 2026-ban és 2027-ben is 2,8 százalékot várnak. A beruházások a külső hatások miatt még nem tudtak beindulni, de ezen várhatóan az Otthon Start program is segíthet majd, illetve az ennek keretében várható lakásépítési hullám.