Öveket becsatolni: ez vár a magyar gazdaságra idén és jövőre

Az év végéig erős maradhat a forint, ami jelentősen javít a magyar gazdaság mutatóin – ez derült ki az MBH Bank elemzőinek legfrissebb előrejelzéséből, amelyet szerdán mutattak be a sajtó képviselőinek. Az idei évre vonatkozó kilátások így sokkal biztatóbbak, mint sok baloldali szakember hónapok óta szajkózza.

Az MBH Bank elemzői, Árokszállási Zoltán és Balog-Béki Márta ismertetik a magyar gazdaság kilátásait (Fotó: Mandiner)

Jók a magyar gazdaság kilátásai

A fogyasztás, amely a GDP jelentős részét teszi ki, továbbra is rendkívül erős. Árokszállási Zoltán, az MBH Elemzési Centrum igazgatója szerint, ha innen nézzük a magyar gazdaságot, akkor rendben van. A problémát nem is ez okozza, hanem a beruházások hiánya, ez okozza a vártnál gyengébb gazdasági növekedést, főleg a külső hatások miatt. Ez volt a jellemző eddig, most már viszont látszik a fordulat: az utóbbi hónapokban elkezdett életjeleket mutatni a szektor.