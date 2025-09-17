Ft
gazdaság MBH Bank Balog-Béki Márta MBH Elemzési Centrum vámháború Árokszállási Zoltán konfliktus

Öveket becsatolni: ez vár a magyar gazdaságra idén és jövőre

2025. szeptember 17. 10:44

Négy éve nem látott szintre csökkent a maginfláció szintje, ami idővel az inflációs mutatón is látszódni fog. Az államháztartás hiánya is elmarad a baloldali szakemberek által jósoltaktól, ez derült ki az MBH Bank elemzőinek a magyar gazdaságra vonatkozó friss előrejelzéséből. A forintban rejlő erő nagyot segít a helyzeten.

2025. szeptember 17. 10:44
Ferentzi András

Az év végéig erős maradhat a forint, ami jelentősen javít a magyar gazdaság mutatóin – ez derült ki az MBH Bank elemzőinek legfrissebb előrejelzéséből, amelyet szerdán mutattak be a sajtó képviselőinek. Az idei évre vonatkozó kilátások így sokkal biztatóbbak, mint sok baloldali szakember hónapok óta szajkózza. 

Az MBH Bank elemzői, Árokszállási Zoltán és Balog-Béki Márta ismertetik a magyar gazdaság kilátásait
Az MBH Bank elemzői, Árokszállási Zoltán és Balog-Béki Márta ismertetik a magyar gazdaság kilátásait (Fotó: Mandiner)

Jók a magyar gazdaság kilátásai

A fogyasztás, amely a GDP jelentős részét teszi ki, továbbra is rendkívül erős. Árokszállási Zoltán, az MBH Elemzési Centrum igazgatója szerint, ha innen nézzük a magyar gazdaságot, akkor rendben van. A problémát nem is ez okozza, hanem a beruházások hiánya, ez okozza a vártnál gyengébb gazdasági növekedést, főleg a külső hatások miatt. Ez volt a jellemző eddig, most már viszont látszik a fordulat: az utóbbi hónapokban elkezdett életjeleket mutatni a szektor. 

A szakértő megjegyezte, jövőre a hamarosan beinduló új debreceni autógyárral és a feldolgozóipar ismételt felpörgésével már sokkal jobb kilátások várhatóak. 

A geopolitika ugyanakkor még beleszólhat: az orosz-ukrán háború hatása még most is kifejezetten érezhető, illetve az Egyesült Államok vámháborúja is, igaz, mindkettő konfliktus árazása stabilizálódott már a piacokon. 

Bizalmat ad, hogy a magyar foglalkoztatottság évek óta stabilan magas, ráadásul a potenciális munkaerő-állomány is emelkedni tudott, annak ellenére, hogy a népesség csökken. Az infláció még hullámozni fog a következő hónapokban is, mondta Balog-Béki Márta, az MBH Elemzési Centrum szenior elemzője. Ez főleg az élelmiszerek és a szolgáltatások területén várható, ősszel még enyhe emelkedés is elképzelhető, ha nem lennének a kormányzati intézkedések, mint például az árrésstop, akkor még súlyosabb lehetne a helyzet, akár másfél százalékponttal is magasabb lehetne a drágulás mértéke. Ezért az MBH várakozása szerint még kitarthat jövőre is a korlátozás. 

Kifejezetten jó hír, hogy a legfrissebb adatok szerint a maginfláció négy éve nem látott alacsony szintre süllyedt, ez pedig idővel a többi mutatón is meglátszik majd. 

Az idei évre 

  • 4,5 százalékos inflációt várnak a szakemberek, ami jövőre 
  • 3,9 százalék, 2027-ben pedig
  • 3,8 százalék lehet. 

Árokszállási Zoltán szerint jövőre lehetnek olyan hónapok, amikor akár 3 százalék alatti is lehet a bázishatások miatt az infláció. Kiemelte: 

a forint mostani erősödése ellentart az inflációnak. 

A Magyar Nemzeti Bank (MNB) jelenleg nem is valószínű, hogy csökkentené a 6,5 százalékos alapkamatot, erre leghamarabb 2026-ban, akkor is valamikor az év közepe felé várható a legközelebbi kamatcsökkentés, a ráta mértéke pedig év végére érheti el a 6 százalékot, 2027 végére pedig az öt százalékot. A forint árfolyama tehát most segít, de Árokszállási Zoltán arra is rámutatott, hogy egy idő után ez vissza is üthet. 

„Magyarország exportorientált ország, ha túl erős a forint, akkor az árt az exportnak. Hosszabb távon tehát 390 és 400 forint között lehet az euróval szembeni árfolyam, jövőre pedig 400 fölé is mehet a jegyzés” – mondta a szakember. A bank előrejelzése szerint idén év végére az euróval szemben a 

  • 397 forint körüli, jövőre 
  • 405 forint, azután pedig 
  • 410 forint lehet az árfolyam. 

Nem kimagasló a hiány

Nem várható, hogy ősszel leminősítenék a nemzetközi hitelminősítők Magyarországot. A hiány ugyanis a régióban nem kimagasló, a szakértők szerint az államadósság finanszírozható. Idén 0,8 százalékos GDP-növekedést vár az MBH, jövőre pedig már a 3 százalékot is megközelíthetik, ami szépen lassan csökkentheti majd az államadósság mértéke a GDP-hez viszonyítva. Idén 73,7 százalékos, jövőre 73,6 százalékos, 2027 végére pedig 73,1 százalékos lehet a GDP-hez viszonyítva az államadósság mértéke. 

Az államadósság csökkentését a forint erőssége is segíti. A gazdasági növekedés főleg a kormányzati intézkedéseknek és a családoknak juttatott támogatásoknak lesz köszönhető, hiszen ezzel még inkább nőhet a fogyasztás mértéke. 

Árokszállási Zoltán a Mandiner kérdésére elmondta: ez utóbbit már most láthatóan megemelték az év elején kifizetett kamatok, amelyek jelentős része a magyar családokhoz került az állampapírok után. 

A teljes állami kamatkifizetés tehát, amelynek mértékét sokan negatívumként szokták hangoztatni, nem veszett el, hiszen egy részét elfogyasztották, másik részét pedig befektették, ingatlanba és más alapokba is a magyarok. Jövőre pedig érkezik még a rendvédelmi dolgozók fegyverpénze, illetve októbertél és év elejével tovább bővül a teljes szja-mentességre jogosultak köre az édesanyákkal, plusz jön az újabb családi adókedvezményemelés. Ezek összességében több százmilliárd forintot jelentenek a családoknak, aminek jó része megint fogyasztásra mehet el. 

Nyitókép: Czeglédi Zsolt/MTI/MTVA

 

