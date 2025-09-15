Ezzel nem számolhattak Magyarország kritikusai: újabb lélektani határt léptünk át

Alig változott hétfő reggelre a forint árfolyama a főbb devizákkal szemben a péntek délutáni jegyzéséhez képest a nemzetközi devizakereskedelemben.

Az eurót hétfő reggel hét órakor 390,71 forinton jegyezték a péntek délutáni 390,48 forint után,

a dollár jegyzése 332,98 forinton áll 333,20 forint után, a svájci franké pedig 418,15 forinton 418,05 után. Az előző heti kezdésnél a forint 0,6 százalékkal áll erősebben az euróval, 0,7 százalékkal erősebben a dollárral és 0,5 százalékkal erősebben a svájci frankkal szemben hétfő reggeli jegyzésén.

A Portfolio délben már arról számolt be, hogy már 389,67-nél jár az euró jegyzése, ami 0,2%-kal alacsonyabb, mint a hétvége előtti árfolyam.