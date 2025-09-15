Ft
Ft
19°C
15°C
Ft
Ft
19°C
15°C
09. 15.
hétfő
Legolvasottabb témák
Orbán Viktor
migráció
energiaválság
orosz-ukrán háború

Akták

AKTA
Háború Ukrajnában
AKTA
Választás 2024
AKTA
Háború Izraelben
AKTA
Lengyel választás
AKTA
Egymillió Találkozás Napja
AKTA
Foci Eb 2024
AKTA
Olimpia 2024
AKTA
Amerikai elnökválasztás 2024
AKTA
Árvíz 2024
AKTA
Magyar Péter botrányai
AKTA
Vagyonnyilatkozatok 2025
AKTA
Pénzügyi beszámolók
AKTA
Tusványos 2025
Előfizetés
Szerzőink Feliratkozás hírlevélre
09. 15.
hétfő
Hírek
Vélemények
Hetilap
devizakereskedelem dollár Magyarország árfolyam forint euró

Ezzel nem számolhattak Magyarország kritikusai: újabb lélektani határt léptünk át

2025. szeptember 15. 12:47

Valósággal szárnyal a forint.

2025. szeptember 15. 12:47
null

Alig változott hétfő reggelre a forint árfolyama a főbb devizákkal szemben a péntek délutáni jegyzéséhez képest a nemzetközi devizakereskedelemben.

Az eurót hétfő reggel hét órakor 390,71 forinton jegyezték a péntek délutáni 390,48 forint után,

a dollár jegyzése 332,98 forinton áll 333,20 forint után, a svájci franké pedig 418,15 forinton 418,05 után. Az előző heti kezdésnél a forint 0,6 százalékkal áll erősebben az euróval, 0,7 százalékkal erősebben a dollárral és 0,5 százalékkal erősebben a svájci frankkal szemben hétfő reggeli jegyzésén.

A Portfolio délben már arról számolt be, hogy már 389,67-nél jár az euró jegyzése, ami 0,2%-kal alacsonyabb, mint a hétvége előtti árfolyam.

Ezt is ajánljuk a témában

(MTI)

A nyitókép illusztráció. Fotó: Pixabay

Összesen 13 komment

A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.
Sorrend:
Dixtroy
2025. szeptember 15. 14:51
Erről is a kormány tehet. Ja várjál, erről nem tehet. Csak a szarságokról tehet, de arról mindig csak a kormány.
Válasz erre
0
0
NokiNokedli
2025. szeptember 15. 13:30
Gyanús. Viktor mit ígért és kinek? Talán a palesztinokat kell befogadni Gázából, vagy Soros és bandájának kötelezték el magukat?
Válasz erre
1
1
FAdamus
2025. szeptember 15. 13:25
Akik eddig az infláció miatt hisztiztek, most hirtelen a forint erősödése miatt fognak. Egyesek úgy váltogatják az álláspontjukat, mint az alsónadrágot, csak mindig lehessen valamit kritizálni.
Válasz erre
4
1
nemecsekerno-007-01
2025. szeptember 15. 12:59
Persze, mert Short pozíciót foglaltunk el Ukrajnával szemben. Ukrajna pedig kezd csődbe menni, így most lassan fordul a kocka. Ilyen ez a pop-szakma. :))))))))
Válasz erre
2
0
Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!