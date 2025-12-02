Óriási a baj: karácsonykor lejár a határidő, végleg csődbe mehet Ukrajna

Nehéz decemberi hetek várnak Ukrajnára. Ezúttal viszont nem csak a fronton kell helytállniuk, hanem a tárgyalóasztaloknál is, hiszen a kijevi pénzügyminisztériumnak mindössze néhány hete maradt arra, hogy megállapodjon az ország hitelezőivel egy korábbi kötvény miatt. Ha nem sikerül, Ukrajna végleg csődbe mehet.

Ukrajna GDP-je az elmúlt egy évtizedben (Forrás: Trading Ecnomomics)

Ukrajna: tíz év után fenyeget a csőd

Az ukrán kormány ugyanis még 2015-ben strukturált át egy jelentős államadósságot, olyan kötvényeket, amelyeket a gazdasági növekedéshez kötöttek, azaz amennyivel nőtt Ukrajna GDP-je, annak megfelelő mértékben növekedett a kötvények hozama is.