Ft
Ft
6°C
0°C
Ft
Ft
6°C
0°C
12. 02.
kedd
Legolvasottabb témák
Orbán Viktor
migráció
energiaválság
orosz-ukrán háború

Akták

AKTA
Háború Ukrajnában
AKTA
Választás 2024
AKTA
Háború Izraelben
AKTA
Lengyel választás
AKTA
Egymillió Találkozás Napja
AKTA
Foci Eb 2024
AKTA
Olimpia 2024
AKTA
Amerikai elnökválasztás 2024
AKTA
Árvíz 2024
AKTA
Magyar Péter botrányai
AKTA
Vagyonnyilatkozatok 2025
AKTA
Pénzügyi beszámolók
AKTA
Tusványos 2025
Előfizetés
Szerzőink Feliratkozás hírlevélre
12. 02.
kedd
Hírek
Vélemények
Mandiner Díj
Von der Leyen EKB Zelenszkij hitel EU

Papírhajóként süllyedtek el Von der Leyen háborús álmai: az EU belső lázadói torpedózták meg Ukrajna óriáshitelét

2025. december 02. 10:18

Az Európai Központi Bank elutasította a hitel biztosítását, és az EU-tagállamok sem vállalják a kockázatot, ami Von der Leyen és Zelenszkij terveit is keresztülhúzza.

2025. december 02. 10:18
null

Súlyos csapást mért az Európai Központi Bank az EU ukrajnai finanszírozási terveire: az EKB megtagadta, hogy pénzügyi védőhálót nyújtson ahhoz a 140 milliárd eurós „jóvátételi hitelhez”, amelyet Brüsszel a befagyasztott orosz vagyon terhére venne fel – írja Financial Times

A döntés jelentősen visszaveti az Európai Bizottság törekvéseit, amely szerint a befagyasztott orosz jegybanki eszközöket használták volna fel az ukrán finanszírozási igények fedezésére.

Az EKB belső elemzése szerint a bizottsági javaslat sérti a jegybank mandátumát, mivel az uniós tagállamok állami garanciái mögé a központi banknak kellene végső hitelezőként beállnia. Ez gyakorlatilag a kormányok közvetlen finanszírozását jelentené – egy olyan gyakorlatot, amelyet az EU-szerződések szigorúan tiltanak a monetáris finanszírozás tilalmára hivatkozva. A múltbeli tapasztalatok ugyanis azt mutatják, hogy ez könnyen inflációhoz és a jegybank hitelességének megingásához vezethet.

Miközben Ön ezt olvassa, valaki máshol már kattintott erre:

Óriási hibát követett el Magyar Péter: ez a hirtelen felindulás a vesztét okozhatja

Óriási hibát követett el Magyar Péter: ez a hirtelen felindulás a vesztét okozhatja
Tovább a cikkhezchevron

Ezt is ajánljuk a témában

A bizottság azért kért volna EKB-hátteret, mert aggódtak amiatt, hogy válsághelyzetben a tagállamok nem tudnák gyorsan előteremteni a szükséges forrásokat, ami akár piaci feszültségeket is kiválthatna.

Az EKB azonban egyértelművé tette: ilyen beavatkozás „nem jöhet szóba”.

Brüsszel így kénytelen lesz új megoldást kidolgozni, amely ideiglenes likviditási biztosítékkal védené ki annak a kockázatát, hogy a befagyasztott orosz pénzeket valamilyen geopolitikai fordulat miatt vissza kellene fizetni Moszkvának. Ez nem puszta elméleti lehetőség: az EU-ban egyre nagyobb a félelem, hogy az amerikai béketerv vagy egy Washington és Moszkva közötti megállapodás felülírhatja az uniós szankciókat.

Ezt is ajánljuk a témában

Nyitókép: FREDERICK FLORIN / AFP

***

Összesen 18 komment

A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.
Sorrend:
Nasi12
•••
2025. december 02. 11:22 Szerkesztve
Szomrú ez a ursinak meg a bohócnak. Az Eva Kailnak már leadott bőröndrendeléseket törölni kell :)
Válasz erre
0
0
Barna Kutya
2025. december 02. 11:14
Hajaj! A pénz nagy úr!
Válasz erre
0
0
londonbaby
2025. december 02. 11:11
na mi a stájsz te büdös korcs brüsszel kurva ??? meg lett mondva faszt kaptok nem pénzt meg fegyvereket. . véged van ringyó !!! fel lesztek kötve mind a ketten a csivaváddal együtt tetves fasiszta náci népírtók !!!!!
Válasz erre
0
0
egonsamu-2
2025. december 02. 11:10
Nem lesz több milliós visszaosztás. Ursulának ezentúl ingyen kell leszopni Zselét....
Válasz erre
2
0
Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!