Papírhajóként süllyedtek el Von der Leyen háborús álmai: az EU belső lázadói torpedózták meg Ukrajna óriáshitelét

Saját magát lőtte lábon Von der Leyen: Budapesten vesztette el a legnagyobb csatát
Üres kézzel utazott haza az Európai Bizottság elnökének embere.
Az Európai Központi Bank elutasította a hitel biztosítását, és az EU-tagállamok sem vállalják a kockázatot, ami Von der Leyen és Zelenszkij terveit is keresztülhúzza.
Súlyos csapást mért az Európai Központi Bank az EU ukrajnai finanszírozási terveire: az EKB megtagadta, hogy pénzügyi védőhálót nyújtson ahhoz a 140 milliárd eurós „jóvátételi hitelhez”, amelyet Brüsszel a befagyasztott orosz vagyon terhére venne fel – írja Financial Times.
A döntés jelentősen visszaveti az Európai Bizottság törekvéseit, amely szerint a befagyasztott orosz jegybanki eszközöket használták volna fel az ukrán finanszírozási igények fedezésére.
Az EKB belső elemzése szerint a bizottsági javaslat sérti a jegybank mandátumát, mivel az uniós tagállamok állami garanciái mögé a központi banknak kellene végső hitelezőként beállnia. Ez gyakorlatilag a kormányok közvetlen finanszírozását jelentené – egy olyan gyakorlatot, amelyet az EU-szerződések szigorúan tiltanak a monetáris finanszírozás tilalmára hivatkozva. A múltbeli tapasztalatok ugyanis azt mutatják, hogy ez könnyen inflációhoz és a jegybank hitelességének megingásához vezethet.
A bizottság azért kért volna EKB-hátteret, mert aggódtak amiatt, hogy válsághelyzetben a tagállamok nem tudnák gyorsan előteremteni a szükséges forrásokat, ami akár piaci feszültségeket is kiválthatna.
Az EKB azonban egyértelművé tette: ilyen beavatkozás „nem jöhet szóba”.
Brüsszel így kénytelen lesz új megoldást kidolgozni, amely ideiglenes likviditási biztosítékkal védené ki annak a kockázatát, hogy a befagyasztott orosz pénzeket valamilyen geopolitikai fordulat miatt vissza kellene fizetni Moszkvának. Ez nem puszta elméleti lehetőség: az EU-ban egyre nagyobb a félelem, hogy az amerikai béketerv vagy egy Washington és Moszkva közötti megállapodás felülírhatja az uniós szankciókat.
140 milliárdos befagyasztott orosz vagyonról van szó, Moszkva szétperelhetné az ennek gazdát adó belgákat.
