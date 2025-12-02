Papírhajóként süllyedtek el Von der Leyen háborús álmai: az EU belső lázadói torpedózták meg Ukrajna óriáshitelét

Súlyos csapást mért az Európai Központi Bank az EU ukrajnai finanszírozási terveire: az EKB megtagadta, hogy pénzügyi védőhálót nyújtson ahhoz a 140 milliárd eurós „jóvátételi hitelhez”, amelyet Brüsszel a befagyasztott orosz vagyon terhére venne fel – írja Financial Times.

A döntés jelentősen visszaveti az Európai Bizottság törekvéseit, amely szerint a befagyasztott orosz jegybanki eszközöket használták volna fel az ukrán finanszírozási igények fedezésére.

Az EKB belső elemzése szerint a bizottsági javaslat sérti a jegybank mandátumát, mivel az uniós tagállamok állami garanciái mögé a központi banknak kellene végső hitelezőként beállnia. Ez gyakorlatilag a kormányok közvetlen finanszírozását jelentené – egy olyan gyakorlatot, amelyet az EU-szerződések szigorúan tiltanak a monetáris finanszírozás tilalmára hivatkozva. A múltbeli tapasztalatok ugyanis azt mutatják, hogy ez könnyen inflációhoz és a jegybank hitelességének megingásához vezethet.