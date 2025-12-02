Ft
Piotr Serafin Brüsszel Magyarország Ursula von der Leyen Bóka János Budapest Európai Parlament Európai Bizottság Európai Unió

Saját magát lőtte lábon Von der Leyen: Budapesten vesztette el a legnagyobb csatát

2025. december 02. 09:45

Üres kézzel utazott haza az Európai Bizottság elnökének embere.

2025. december 02. 09:45
null

Amíg Magyarország nem fér hozzá a neki járó forrásokhoz, addig nem lehet érdemben tárgyalni az új költségvetési kerettervről – írta az európai uniós ügyekért felelős miniszter a Facebook-oldalán hétfő este.

Bóka János közölte: hétfőn Budapestre látogatott Piotr Serafin, az Európai Bizottság költségvetési biztosa, akinek portfóliójába tartozik az unió következő hétéves pénzügyi keretrendszerének előkészítése.

Egyszerű üzenetet adtam át számára

amíg Magyarország nem fér hozzá a neki járó forrásokhoz a jelenlegi költségvetési keretterv alapján, addig nem lehet érdemben tárgyalni az új költségvetési kerettervről” – írta. Továbbá: az új költségvetési kerettervben „nem képzeletbeli, hanem valódi pénzről akarunk tárgyalni”. „Ez csak akkor lehetséges, ha véget vetünk a költségvetési zsarolás gyakorlatának, és az azt szolgáló kondicionalitási mechanizmusokat felszámoljuk – vélekedett Bóka János.

(MTI)

Nyitókép: ROMEO BOETZLE / AFP

Barna Kutya
2025. december 02. 11:21
Csak tartsunk ki az álláspontunk mellett! Mi betartjuk a szabályokat, hát az a minimum, hogy azok akikkel egy klubban vagyunk, azok is tartsák be! Ellenkező esetben nincs értelme tagnak maradni.
Válasz erre
0
0
Silcon
2025. december 02. 11:15
Az, hogy ki kormányoz, az a mi döntésünk. A 2022-es választást nagyítóval nézték, nem találtak benne hibát, tehát a kormány irányvonalát megkérdőjelezni antidemokratikus, a pénzeket visszatartani jogszerűtlen. Ha szerintük olyan nagy a korrupció, akkor miért nincsenek ezerszám ügyek? Nem kapott elég pénzt az ellenzéki "oknyomozó" sajtó? Bezzeg az EU-ban kibukott jó pár ügy, következmények nélkül. Most, hogy gyakorlatilag nettó befizetők lettünk, Orbán ott van minden nagyhatalom vezetőjénél, szinte már nincs mivel zsarolni minket. Akinek meg már nincs vesztenivalója, az veszélyes ellenfél, azt hiszem most kezdik kapizsgálni. A múltkor valamilyen oktatási témában állítottuk meg a folyamatot.
Válasz erre
0
0
Medici
2025. december 02. 11:12
A szlovének láthatóan válogatott ökröket tudnak prezentálni, így sorsuk nem lehet más mint karikát fűzni az orrukba és a jászol elé kötni őket.
Válasz erre
0
0
kovsa2
•••
2025. december 02. 11:00 Szerkesztve
Nagyon helyesen szólt Bóka úr. Mégis mit gondolnak magukról ezek a Brüsszeli bürokraták. Nem főnökei a szuverén államoknak. Kiszolgálói!!!!!!!
Válasz erre
4
0
