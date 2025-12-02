Saját magát lőtte lábon Von der Leyen: Budapesten vesztette el a legnagyobb csatát

„Ide juttatták az Európai Uniót” – soha nem olvastak még be így Von der Leyennek és Webernek
Izzott a levegő a stúdióban.
Üres kézzel utazott haza az Európai Bizottság elnökének embere.
Amíg Magyarország nem fér hozzá a neki járó forrásokhoz, addig nem lehet érdemben tárgyalni az új költségvetési kerettervről – írta az európai uniós ügyekért felelős miniszter a Facebook-oldalán hétfő este.
Bóka János közölte: hétfőn Budapestre látogatott Piotr Serafin, az Európai Bizottság költségvetési biztosa, akinek portfóliójába tartozik az unió következő hétéves pénzügyi keretrendszerének előkészítése.
amíg Magyarország nem fér hozzá a neki járó forrásokhoz a jelenlegi költségvetési keretterv alapján, addig nem lehet érdemben tárgyalni az új költségvetési kerettervről” – írta. Továbbá: az új költségvetési kerettervben „nem képzeletbeli, hanem valódi pénzről akarunk tárgyalni”. „Ez csak akkor lehetséges, ha véget vetünk a költségvetési zsarolás gyakorlatának, és az azt szolgáló kondicionalitási mechanizmusokat felszámoljuk” – vélekedett Bóka János.
(MTI)
