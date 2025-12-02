Mint a forró krumplit, úgy dobálja egymásnak Belgium és az EU az oroszok kifosztásának kockázatát

Brüsszel és Belgium között mélyül a szakadék

A terv lényege az lenne, hogy az EU kölcsönt nyújt Ukrajnának a Brüsszelben tartott orosz állami eszközök pénzügyi értékének felhasználásával. Csakhogy a belgák szerint ez potenciális célponttá teszi őket az orosz jogi retorziók számára. Bart De Wever belga miniszterelnök azt követeli, hogy az uniós kormányok olyan garanciákat adjanak, amelyek

nemcsak meghaladják a 140 milliárd eurót,

hanem gyorsan, akár napokon belül kifizethetők,

és időben túlnyúlnak még az Európai Unió Oroszország elleni szankciós rendszerén is.

A tagállamok azonban már önmagában a gondolatától is rosszul vannak annak, hogy a belga igények miatt hosszú évekre egyetlen bírósági döntés gazdasági túszaivá válhatnak. A Politico által idézett egyik uniós diplomata így fogalmazott: