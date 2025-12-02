Mint a forró krumplit, úgy dobálja egymásnak Belgium és az EU az oroszok kifosztásának kockázatát

Meglepő fordulat: igazat mondott Magyar Péter embere – ezek után valóban harangoztak a Tisza Pártnak
Nagyon nehéz helyzetbe kerültek.
Az EU vezetői egyre kétségbeesettebben keresik a megoldást arra, hogyan mozdíthatnák meg Ukrajna finanszírozására a hatalmasra duzzadt, 140 milliárd eurós befagyasztott orosz állami vagyont. A helyzet középpontjába Brüsszel került, miután Belgium olyan garanciacsomagot követel, amelyet több tagállam egyszerűen politikai öngyilkosságnak tartana.
A decemberi EU-csúcs közeledtével egyre több diplomata villantja elő az idegeit, ahogy a 140 milliárd eurónyi befagyasztott orosz vagyon körül kialakult patthelyzet súlyosbodik. A Politico szerint több európai kormány egymást túllicitálva igyekszik jelezni: nem kérnek abból, hogy Brüsszel egyetlen bírósági ítélettel akár évtizedes pénzügyi kitettségbe sodorja őket. A konfliktus középpontjában Belgium áll, amely a Kreml esetleges megtorlása miatt olyan kiterjedt garanciákat kér, amelyek jelentősen túllépnének a befagyasztott vagyon értékén.
A Politico úgy fogalmaz:
Európai kormányok azzal vádolják Belgiumot, hogy túlzott követelésekkel áll elő, amikor „biankó csekk” védelmet kér arra az esetre, ha a Kreml beperelné az uniós terv miatt.
Ez a „biankó csekk” vád már önmagában jól mutatja a légkört: sok tagállam attól tart, hogy a belga követelés egy olyan korlátlan felelősségvállalási mechanizmus lenne, amelyet évekkel az orosz–ukrán háború vége után is Moszkva kénye-kedve szerint aktiválhatna.
A vezető európai államok folyamatosan sürgetik, Japánt és az Egyesült Államokat, hogy „az európai példát követve” használják a lefoglalt orosz vagyont Ukrajna megsegítésére.
A terv lényege az lenne, hogy az EU kölcsönt nyújt Ukrajnának a Brüsszelben tartott orosz állami eszközök pénzügyi értékének felhasználásával. Csakhogy a belgák szerint ez potenciális célponttá teszi őket az orosz jogi retorziók számára. Bart De Wever belga miniszterelnök azt követeli, hogy az uniós kormányok olyan garanciákat adjanak, amelyek
A tagállamok azonban már önmagában a gondolatától is rosszul vannak annak, hogy a belga igények miatt hosszú évekre egyetlen bírósági döntés gazdasági túszaivá válhatnak. A Politico által idézett egyik uniós diplomata így fogalmazott:
Ha [a garanciák] végtelenek és korlátlanok, akkor mégis mibe visszük bele magunkat?
Ez a kérdés jelenleg a tárgyalások egyik legnehezebb pontja. Egy másik diplomata szintén szó szerint idézve:
Sok tagállamnak politikailag nehéz kiadni ezt a biankó csekket.
Bár sokan úgy vélik, hogy az EU által tervezett konstrukció jogilag biztonságos lesz, a politikai következmények kiszámíthatatlanok, különösen egy olyan időszakban, amikor minden kormány érzékenyen figyeli a nemzeti költségvetést terhelő kockázatokat. A Politico arról ír, hogy a Bizottság már meg is mutatott néhány részletet a jogi keretből az uniós nagyköveteknek, ám a legfontosabb részt — a konkrét garanciaösszeget — üresen hagyták. Ursula von der Leyen eközben azt üzeni:
Jó előrehaladást értünk el, és a héten tervezzük benyújtani a jogi javaslatokat.
A kétségbeesett időzítés mögött az húzódik meg, hogy Ukrajna áprilisra pénzügyi vákuumba kerülhet, ha addig nem oldják meg a helyzetet. A belgák azonban nem tágítanak: szerintük a garanciákat addig kell fenntartani, amíg csak egyetlen orosz perveszély fennállhat. Csakhogy ez az időtáv jóval túlnyúlhat bármelyik mostani politikai cikluson — és pontosan ez az, amit számos tagállam el szeretne kerülni.
A tárgyalások légkörét jól jelzi, hogy több diplomata attól tart, a belga követelés olyan helyzetet teremthetne, amelyben a tagállamok adófizetői fizetnék meg a perveszély elleni védekezés árát — akkor is, ha Moszkva csak hosszú évekkel később indítana eljárást. Ezért többen inkább az alternatívát emlegetik:
Ha nincs előrelépés, az EU újabb közös adósságot vehet fel Ukrajna támogatására. Ez azonban fél Európában vörös posztónak számít.
Az uniós külpolitikai főképviselő, Kaja Kallas próbált békíteni.
Nem kisebbítem Belgium aggodalmait, de ezeket kezelni tudjuk, elbírjuk és dolgozhatunk egy életképes megoldáson
— mondta. A diplomatikus szavak mögül azonban kitűnik: konkrét javaslata továbbra sincs. A Politico összegzése szerint egyre nyilvánvalóbb, hogy a tagállamok nem akarnak olyan helyzetet, amelyben Brüsszel és Belgium egymás között dobálja, mint egy forró krumplit, az orosz jogi megtorlás terhét — miközben az uniós kormányok feje fölött milliárdokkal játszhatnak a bíróságok.
