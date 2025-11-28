Kulcskérdés, hogy mit jelent a „befagyasztás”. A befagyasztott eszköz formálisan továbbra is orosz tulajdon: a tulajdonjog nem szűnik meg, „csak” annyi történik, hogy a tulajdonos nem fér hozzá, nem adhatja el, nem utalhatja át. A valódi politikai vita arról szól, át lehet-e lépni erről a szintről az elkobzás, átcsoportosítás szintjére – vagyis arra, hogy a pénz tulajdonosa immár ne Oroszország, hanem mondjuk az ukrán állam legyen. Itt azonban azonnal szembejön a nemzetközi jog egyik alapelve: a szuverén immunitás. A központi banki tartalékok állami immunitás alatt állnak, vagyis normál esetben nem lehet csak úgy kielégítési alapként felhasználni őket, még akkor sem, ha a tulajdonos állam agressziót követett el.

Nem véletlen, hogy a Nyugat eddigi lépései sokkal óvatosabbak voltak, mint ahogy az a politikai szlogenekből néha kitűnik. Az EU és a G7 országai ma jellemzően nem a tőkéhez nyúlnak, hanem a »windfall profitokhoz«, vagyis a befagyasztott orosz portfólió kamat- és újrabefektetési hozamához. Az Euroclear az immobilizált orosz tartalékok után 2024-ben több milliárd eurónyi kamatot könyvelt el, amelyből 4–6 milliárd eurót már Ukrajna támogatására irányítottak át, elsősorban egy G7-kezdeményezésű, mintegy 45 milliárd eurós hitelcsomag kamatainak fedezetére. Ez a konstrukció politikailag jól kommunikálható („Oroszország fizet”), jogilag pedig még elbírja a kritikus szakértők tekintetét is, hiszen elvben nem az orosz tőke, csupán az abból keletkező rendkívüli hozam kerül átcsatornázásra.

Az Egyesült Államokban 2024-ben elfogadott REPO for Ukrainians Act már ennél is tovább megy: elvben felhatalmazza a washingtoni adminisztrációt arra, hogy az amerikai joghatóság alatt lévő orosz szuverén eszközöket lefoglalja és Ukrajnába irányítsa.

Csakhogy az „elv” és a gyakorlat között itt is szakadék tátong. Az amerikai törvény végrehajtását további, részletes implementációs jogszabályokhoz kötötték, amelyekről 2025 végén is heves vita zajlik a Kongresszusban.

Ráadásul a ténylegesen az Egyesült Államok területén lévő orosz jegybanki eszközök volumene jóval kisebb, mint az Európában parkoló állomány: a „kincsesláda” kulcsa valójában Brüsszel és a nagy európai pénzügyi központok kezében van.