Ft
Ft
5°C
0°C
Ft
Ft
5°C
0°C
11. 28.
péntek
Legolvasottabb témák
Orbán Viktor
migráció
energiaválság
orosz-ukrán háború

Akták

AKTA
Háború Ukrajnában
AKTA
Választás 2024
AKTA
Háború Izraelben
AKTA
Lengyel választás
AKTA
Egymillió Találkozás Napja
AKTA
Foci Eb 2024
AKTA
Olimpia 2024
AKTA
Amerikai elnökválasztás 2024
AKTA
Árvíz 2024
AKTA
Magyar Péter botrányai
AKTA
Vagyonnyilatkozatok 2025
AKTA
Pénzügyi beszámolók
AKTA
Tusványos 2025
Előfizetés
Szerzőink Feliratkozás hírlevélre
11. 28.
péntek
Hírek
Vélemények
Mandiner Díj
Európa Bizottság Ursula von der Leyen elnök Magyar Péter Vlagyimir Putyin Volodimir Zelenszkij

Putyin írásba adta a legfontosabb ígéretét, Von der Leyen összeroppant, Zelenszkij történetének pedig itt lehet a vége

2025. november 28. 07:12

Ezek voltak a csütörtöki nap legolvasottabb hírei a Mandineren.

2025. november 28. 07:12
null

Sebestyén Géza, az MCC Gazdaságpolitikai Műhelyének vezetője a közösségi médiában közzétett bejegyzésében arra hívta fel a figyelmet, hogy Európa politikai hangulata látványosan átalakulóban van.

Mint írja, egy friss összehasonlító térkép – amely a 2004–2008 és a 2020–2023 közötti időszak euroszkeptikus szavazatarányainak változását mutatja – jóval többet mond el az Európai Unió jelenlegi állapotáról, mint bármely brüsszeli jelentés.

Miközben Ön ezt olvassa, valaki máshol már kattintott erre:

Itt a történet vége, Zelenszkijt kivezethetik: ez lehet a legfontosabb tulajdonsága Ukrajna új vezetőjének

Itt a történet vége, Zelenszkijt kivezethetik: ez lehet a legfontosabb tulajdonsága Ukrajna új vezetőjének
Tovább a cikkhezchevron

A térkép alapján az euroszkepticizmus szinte az egész kontinensen erősödött.

Ezt is ajánljuk a témában

Itt a történet vége, Zelenszkijt kivezethetik: ez lehet a legfontosabb tulajdonsága Ukrajna új vezetőjének

Mint ismert, a múlt héten az Európai Bizottság elnöke levélben fordult az uniós tagországok vezetőihez. Ursula von de Leyen arra kérte őket, hogy a százharmincöt milliárd eurót küldene Ukrajnának, és ehhez járuljanak ők is hozzá. A reálpolitika talaján maradva viszont nem feltétlen csak „felebaráti szeretet” motiválja a Bizottság elnökét. A Mestertervben megvitattuk, milyen ára lehet Zelenszkijre nézve az uniós segítségnek.

G. Fodor Gábor szerint nyilvánvaló, hogy a háborús maffiának is jut az uniós pénzekből és ez nem működhet anélkül, hogy az ország vezetése ne lenne érintett. A XXI. Század Intézet stratégiai Igazgatója úgy fogalmazott:

Ez egy lehetőség arra, hogy Zelenszkijt kivezessék a játékból, és bevezessenek egy olyat, akit még jobban lehet irányítani.

Ezt is ajánljuk a témában

Putyin írásba adta: Von der Leyen minden szava és az EU teljes narratívája romba dőlt egy szempillantás alatt

Oroszország sem a múltban, sem a jövőben nem tervezi Európa megtámadását, és Moszkva ezt kész írásban is megerősíteni – jelentette ki a Portfolio cikke szerint Vlagyimir Putyin orosz elnök ma délután.

Putyin szerint „őrültség” azt feltételezni, hogy Oroszország Európa ellen készülne, és azok is tévednek, akik ezt nyilvánosan hirdetik választóiknak.

„Számunkra ez értelmetlen és hamis állítás” – tette hozzá Putyin.

Ezt is ajánljuk a témában

Magyar Péter falnak megy, ha meglátja ezt a videót: „Írjuk a kormányprogramot!” – így dicsekedett korábban a Tisza megszorítócsomagjának egyik fő felelőse

Rövid videó-összeállítás készült a napokban nyilvánosságra került Tisza-féle „Magyarország 2027–2035 konvergenciaprogram” egyik aláírójáról, Dálnoki Áronról.

Ő, a Tisza gazdasági munkacsoportjának vezetője lehet a brutális megszorításokat vázoló tervezet egyik fő felelőse.

A videó-összeállítás felidézi Dálnoki egyes megnyilvánulásait, amelyek megerősítik nem csak azt, hogy a Tisza milyen radikális megszorításokra készül, de azt is: fontos szerepet játszik azok kidolgozásában.

„Mi vagyunk a Tisza Párt közgazdasági szakterülete” – mondta, ahogy azt is kijelentette:

Írjuk a kormányprogramot, nekem van szerencsém a gazdaságfejlesztési kormányprogramban részt venni”

– hangzott el a felvételen.

Nyitókép: FREDERICK FLORIN / AFP

Ezt is ajánljuk a témában

Összesen 0 komment

A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.
Sorrend:
Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!