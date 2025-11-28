Putyin írásba adta a legfontosabb ígéretét, Von der Leyen összeroppant, Zelenszkij történetének pedig itt lehet a vége

Von der Leyen összeroppant, amikor meglátta ezt a térképet: az egész kontinensnek elege van az Európai Unióból
Az euroszkepticizmus minden eddiginél jobban terjed, egyre többen fordulnak el az EU-tól.
Ezek voltak a csütörtöki nap legolvasottabb hírei a Mandineren.
Sebestyén Géza, az MCC Gazdaságpolitikai Műhelyének vezetője a közösségi médiában közzétett bejegyzésében arra hívta fel a figyelmet, hogy Európa politikai hangulata látványosan átalakulóban van.
Mint írja, egy friss összehasonlító térkép – amely a 2004–2008 és a 2020–2023 közötti időszak euroszkeptikus szavazatarányainak változását mutatja – jóval többet mond el az Európai Unió jelenlegi állapotáról, mint bármely brüsszeli jelentés.
A térkép alapján az euroszkepticizmus szinte az egész kontinensen erősödött.
Ezt is ajánljuk a témában
Az euroszkepticizmus minden eddiginél jobban terjed, egyre többen fordulnak el az EU-tól.
Mint ismert, a múlt héten az Európai Bizottság elnöke levélben fordult az uniós tagországok vezetőihez. Ursula von de Leyen arra kérte őket, hogy a százharmincöt milliárd eurót küldene Ukrajnának, és ehhez járuljanak ők is hozzá. A reálpolitika talaján maradva viszont nem feltétlen csak „felebaráti szeretet” motiválja a Bizottság elnökét. A Mestertervben megvitattuk, milyen ára lehet Zelenszkijre nézve az uniós segítségnek.
G. Fodor Gábor szerint nyilvánvaló, hogy a háborús maffiának is jut az uniós pénzekből és ez nem működhet anélkül, hogy az ország vezetése ne lenne érintett. A XXI. Század Intézet stratégiai Igazgatója úgy fogalmazott:
Ez egy lehetőség arra, hogy Zelenszkijt kivezessék a játékból, és bevezessenek egy olyat, akit még jobban lehet irányítani.
Ezt is ajánljuk a témában
Az uniós segítségnek lesz ára, ami akár Zelenszkij székébe is kerülhet.
Oroszország sem a múltban, sem a jövőben nem tervezi Európa megtámadását, és Moszkva ezt kész írásban is megerősíteni – jelentette ki a Portfolio cikke szerint Vlagyimir Putyin orosz elnök ma délután.
Putyin szerint „őrültség” azt feltételezni, hogy Oroszország Európa ellen készülne, és azok is tévednek, akik ezt nyilvánosan hirdetik választóiknak.
„Számunkra ez értelmetlen és hamis állítás” – tette hozzá Putyin.
Ezt is ajánljuk a témában
Vlagyimir Putyin könnyen lehet, hogy eldöntötte az Európai Unió sorsát.
Rövid videó-összeállítás készült a napokban nyilvánosságra került Tisza-féle „Magyarország 2027–2035 konvergenciaprogram” egyik aláírójáról, Dálnoki Áronról.
Ő, a Tisza gazdasági munkacsoportjának vezetője lehet a brutális megszorításokat vázoló tervezet egyik fő felelőse.
A videó-összeállítás felidézi Dálnoki egyes megnyilvánulásait, amelyek megerősítik nem csak azt, hogy a Tisza milyen radikális megszorításokra készül, de azt is: fontos szerepet játszik azok kidolgozásában.
„Mi vagyunk a Tisza Párt közgazdasági szakterülete” – mondta, ahogy azt is kijelentette:
Írjuk a kormányprogramot, nekem van szerencsém a gazdaságfejlesztési kormányprogramban részt venni”
– hangzott el a felvételen.
Nyitókép: FREDERICK FLORIN / AFP
Ezt is ajánljuk a témában
Dálnoki Áron egyetért „Péterrel” abban, hogy „nem szabad részleteket” elárulni a tervekről.