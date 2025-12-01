Párhuzamok, metszéspontok
Mostani gondolatsoromból sem maradhat ki az otthonom dicsérete.
Ez nem propaganda. Ez adat.
„Ez az ábra brutálisan egyértelmű. Nincs mellébeszélés, nincs magyarázkodás. A magyar családok 2010 előtt hitelből éltek. Az eladósodottságunk évről évre nőtt, és 2010 körül már a GDP több mint negyven százalékát tette ki a háztartási adósság. Ez nem egyszerű trend volt, hanem egy klasszikus adósságspirál, amelyből nem látszott a kiút.
A grafikon csúcsa egy korszak vége. A devizahiteles válság, a törlesztőrészletek elszállása, a kiszolgáltatottság érzése. Mindezek az évek ott rajzolódnak ki ezen a vonalon. A magyar családok egy jelentős része kilátás nélkül, félelemmel élte a mindennapjait.
A fordulat 2010 után jött. Az új, jobbközép kormányok pénzügyi stabilitást építettek. A devizahitelek kivezetése, az adósságfékek bevezetése, a felelős hitelezés szabályai, a családtámogatások és az adócsökkentések mind hozzájárultak ahhoz, hogy a magyar háztartások újra a saját lábukra állhassanak.
És az eredmény? A görbe gyönyörűen mutatja: az eladósodottság drasztikusan lecsökkent. A magyarok ma már képesek kezelni és visszafizetni a hiteleiket. Sőt, az elmúlt években egyre többen nemcsak adósságot törlesztenek, hanem megtakarítást is képeznek. A reménytelenségből pénzügyileg stabil, felelősen tervező polgárok lettünk.
