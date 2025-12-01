Ft
család GDP félelem

Ez az ábra brutálisan egyértelmű

2025. december 01. 14:40

Ez nem propaganda. Ez adat.

2025. december 01. 14:40
null
Sebestyén Géza
Sebestyén Géza
Facebook

„Ez az ábra brutálisan egyértelmű. Nincs mellébeszélés, nincs magyarázkodás. A magyar családok 2010 előtt hitelből éltek. Az eladósodottságunk évről évre nőtt, és 2010 körül már a GDP több mint negyven százalékát tette ki a háztartási adósság. Ez nem egyszerű trend volt, hanem egy klasszikus adósságspirál, amelyből nem látszott a kiút.

A grafikon csúcsa egy korszak vége. A devizahiteles válság, a törlesztőrészletek elszállása, a kiszolgáltatottság érzése. Mindezek az évek ott rajzolódnak ki ezen a vonalon. A magyar családok egy jelentős része kilátás nélkül, félelemmel élte a mindennapjait.

A fordulat 2010 után jött. Az új, jobbközép kormányok pénzügyi stabilitást építettek. A devizahitelek kivezetése, az adósságfékek bevezetése, a felelős hitelezés szabályai, a családtámogatások és az adócsökkentések mind hozzájárultak ahhoz, hogy a magyar háztartások újra a saját lábukra állhassanak.

És az eredmény? A görbe gyönyörűen mutatja: az eladósodottság drasztikusan lecsökkent. A magyarok ma már képesek kezelni és visszafizetni a hiteleiket. Sőt, az elmúlt években egyre többen nemcsak adósságot törlesztenek, hanem megtakarítást is képeznek. A reménytelenségből pénzügyileg stabil, felelősen tervező polgárok lettünk.

Ez nem propaganda. Ez adat. Egyetlen vonal, ami többet mond minden politikai vitánál: hogy honnan indultunk, és hová jutottunk.
Ha szerinted is fontos, hogy a tények világosan látszódjanak, akkor mutassuk meg együtt! Oszd meg ezt a posztot, és segíts, hogy minél több emberhez eljusson a valóság!”

Nyitókép: Pixabay

az eredeti, teljes írást itt olvashatja el Navigálás

Meglepő, de a grafikon teljesen tükrözi a mi életünket is: régebben volt hitelünk, azt visszafizettük, s most megtakarításaink vannak :) Mindenkinek ugyan ezt a pénzügyi pályát kívánom! Hajrá Magyarország!
Ilyenkor jön az hogy jó- jó,de a Lölő,meg a hatvanpusztai zebranyáj..A legprimitívebb prolik elhiszik,hogy ha nem lenne Lölő,vagy az állítólagos zebranyáj,akkor az ő szar élete is egyenesbe jönne...Aki a jelenlegi helyzetben (sem) tud kitörni,azon senki és semmi nem segíthet...
