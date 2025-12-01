„Ez az ábra brutálisan egyértelmű. Nincs mellébeszélés, nincs magyarázkodás. A magyar családok 2010 előtt hitelből éltek. Az eladósodottságunk évről évre nőtt, és 2010 körül már a GDP több mint negyven százalékát tette ki a háztartási adósság. Ez nem egyszerű trend volt, hanem egy klasszikus adósságspirál, amelyből nem látszott a kiút.

A grafikon csúcsa egy korszak vége. A devizahiteles válság, a törlesztőrészletek elszállása, a kiszolgáltatottság érzése. Mindezek az évek ott rajzolódnak ki ezen a vonalon. A magyar családok egy jelentős része kilátás nélkül, félelemmel élte a mindennapjait.