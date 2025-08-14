Ft
Ft
36°C
17°C
Ft
Ft
36°C
17°C
08. 14.
csütörtök
Legolvasottabb témák
Orbán Viktor
migráció
energiaválság
orosz-ukrán háború

Akták

AKTA
Háború Ukrajnában
AKTA
Választás 2024
AKTA
Háború Izraelben
AKTA
Lengyel választás
AKTA
Egymillió Találkozás Napja
AKTA
Foci Eb 2024
AKTA
Olimpia 2024
AKTA
Amerikai elnökválasztás 2024
AKTA
Árvíz 2024
AKTA
Magyar Péter botrányai
AKTA
Vagyonnyilatkozatok 2025
AKTA
Pénzügyi beszámolók
AKTA
Tusványos 2025
Előfizetés
Szerzőink Feliratkozás hírlevélre
08. 14.
csütörtök
Hírek
Vélemények
Hetilap
háború Ukrajna Oroszország győzelem

Látom megy a vita és felháborodás azon a kijelentésen, „hogy Oroszország megnyerte a háborút”

2025. augusztus 14. 20:47

Ez nem a legvalószínűbb forgatókönyv, hanem egyszerűen tény.

2025. augusztus 14. 20:47
null
Demkó Attila
Demkó Attila
Facebook

„Látom megy a vita és felháborodás azon a kijelentésen, »hogy Oroszország megnyerte a háborút«. Objektív szempontból ez mindenképpen igaz - még akkor is, ha Moszkva rendkívül súlyos árat fizetett.
Továbbra is fenntartom, amit 2023. 02. 24.-én megjelent cikkemben írtam - azzal, hogy most már ez nem a legvalószínűbb forgatókönyv, hanem egyszerűen tény, 99.9999% - de csak ezért, mert 100% ugye nincsen. Lehet toporzékolni egyes körökben, mint egy két éves kisgyerek, de az. 
Ez tény.
Tehát 2023 elején ezt írtam:
»Jelenleg a részleges orosz győzelemnek van a legtöbb esélye, de ezt is definiálni kell. Minden olyan forgatókönyv, amiben a Krím szárazföldi kapcsolata fennmarad, már részleges orosz győzelemnek minősíthető, ha pedig sikerül bevenni a Donbasz teljes területét, az az orosz közvélemény felé már eladható valódi győzelemnek is. Nem az persze, de kizárólag az orosz–ukrán háború szemszögéből, a NATO/EU, legfőképpen pedig az USA de facto háborús részvételére utalva (ami nem kis részben igaz is), meggyőzhető a közvélemény. A valóság persze más.
Oroszország ezt a háborút stratégiai szempontból elvesztette, hiszen minden fontos területen (haderő, gazdaság, befolyás) gyengébben kerül ki majd belőle, mint ahogy belement.
Minden még lehetséges orosz ‘győzelem’ pirruszi győzelem – túl nagy ár túl kevésért.
Az előző pontban már részben volt szó róla, miért ez a legvalószínűbb forgatókönyv: Oroszország most erősebb, Ukrajna pedig gyengébb, mint az ősszel volt. Ezen a helyzeten pedig a jelenlegi és várható nyugati donációk aligha tudnak érdemben változtatni. De az oroszok annyival vélhetően nem lettek erősebbek, hogy a védekezésen és a Donbasz bevételén túl máshol is sikeresek tudjanak lenni. Sőt, talán még a megerődített Szlovjanszk és Kramatorszk is túl nagy falat. A Kijev elleni újabb – a siker reményével kecsegtető – támadásra pedig Oroszország egyszerűen nem képes.
Az orosz hadsereg teljesítménye a háború első évében a várhatónál kifejezetten gyengébb, sőt kimondottan gyenge volt – néhány légideszant-alakulattól és a Wagner-csoporttól eltekintve. De még így is, a nyártól markáns ukrán létszámfölény, sőt néhol ukrán minőségi fölény mellett is érvényesíteni tudták a nagyobb tüzérségi erejüket. Az orosz stratégiai légierő és a rakéták sem vallottak kudarcot. Azt pedig minden látványos hiba ellenére sem feltételezhetjük, hogy az oroszok egy év alatt nem tanultak semmit. Nem lehet mondani azt sem, hogy az ukrán hadsereg annyival hatékonyabb lenne ereje felhasználásában, hogy ellensúlyozza a tartalékokban fennálló különbséget.
Ma Ukrajna lakossága kevesebb mint negyede az orosznak, hadiipara alig maradt, szinte mindenben a nyugati segélyektől függ. Ez pedig arra utal, hogy az elhúzódó felőrlő háborúban Oroszország ’nyer‘, részlegesen, pirruszi módon, de ‘nyer‘«.
Szerintem pontosan láttam a dolgokat két és fél éve, azok, meg akik most nagyon háborognak, akkor még Oroszország bukását ünnepelték előre. 
Ennyit értenek a világból - előre inni a medve bőrére butácska dolog. De hát elég butácskák is.
Ps. A teljes startégiai képet nézve Moszkva gyengébb mint az invázió előtt. ld. térvesztés Azerbajdzsántól Szíriáig, Kazahsztántól Örményországig. A haderő elvesztette modern fegyverzete jelentős részét, és ami fontosabb, a különleges műveleti erők tapasztalt állományának nagy részét, számos flottaegységet - és így tovább. De attől még Ukrajnában győzött, aki ezt vitatja, a tényeket vitatja.”

Nyitókép: Mikhail SINITSYN / POOL / AFP


 

 

az eredeti, teljes írást itt olvashatja el Navigálás

Összesen 1 komment

A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.
Sorrend:
Treeoflife
2025. augusztus 14. 21:23
Attila! A kérdés inkább az, hogy mi volt az elsődleges cél. Ezen túl pedig vannak, lehetnek másodlagos szempontok is - akár geostratégiai szempontok, kérdések. Ha az oroszok rendezni tudják a kapcsolataikat Amerikával, akkor viszont már inkább győzelem, mint bármilyen veszteség. De várjuk meg a holnapi, és majd a második találkozást is.
Válasz erre
1
0
Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!