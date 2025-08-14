„Látom megy a vita és felháborodás azon a kijelentésen, »hogy Oroszország megnyerte a háborút«. Objektív szempontból ez mindenképpen igaz - még akkor is, ha Moszkva rendkívül súlyos árat fizetett.

Továbbra is fenntartom, amit 2023. 02. 24.-én megjelent cikkemben írtam - azzal, hogy most már ez nem a legvalószínűbb forgatókönyv, hanem egyszerűen tény, 99.9999% - de csak ezért, mert 100% ugye nincsen. Lehet toporzékolni egyes körökben, mint egy két éves kisgyerek, de az.

Ez tény.

Tehát 2023 elején ezt írtam:

»Jelenleg a részleges orosz győzelemnek van a legtöbb esélye, de ezt is definiálni kell. Minden olyan forgatókönyv, amiben a Krím szárazföldi kapcsolata fennmarad, már részleges orosz győzelemnek minősíthető, ha pedig sikerül bevenni a Donbasz teljes területét, az az orosz közvélemény felé már eladható valódi győzelemnek is. Nem az persze, de kizárólag az orosz–ukrán háború szemszögéből, a NATO/EU, legfőképpen pedig az USA de facto háborús részvételére utalva (ami nem kis részben igaz is), meggyőzhető a közvélemény. A valóság persze más.

Oroszország ezt a háborút stratégiai szempontból elvesztette, hiszen minden fontos területen (haderő, gazdaság, befolyás) gyengébben kerül ki majd belőle, mint ahogy belement.

Minden még lehetséges orosz ‘győzelem’ pirruszi győzelem – túl nagy ár túl kevésért.

Az előző pontban már részben volt szó róla, miért ez a legvalószínűbb forgatókönyv: Oroszország most erősebb, Ukrajna pedig gyengébb, mint az ősszel volt. Ezen a helyzeten pedig a jelenlegi és várható nyugati donációk aligha tudnak érdemben változtatni. De az oroszok annyival vélhetően nem lettek erősebbek, hogy a védekezésen és a Donbasz bevételén túl máshol is sikeresek tudjanak lenni. Sőt, talán még a megerődített Szlovjanszk és Kramatorszk is túl nagy falat. A Kijev elleni újabb – a siker reményével kecsegtető – támadásra pedig Oroszország egyszerűen nem képes.

Az orosz hadsereg teljesítménye a háború első évében a várhatónál kifejezetten gyengébb, sőt kimondottan gyenge volt – néhány légideszant-alakulattól és a Wagner-csoporttól eltekintve. De még így is, a nyártól markáns ukrán létszámfölény, sőt néhol ukrán minőségi fölény mellett is érvényesíteni tudták a nagyobb tüzérségi erejüket. Az orosz stratégiai légierő és a rakéták sem vallottak kudarcot. Azt pedig minden látványos hiba ellenére sem feltételezhetjük, hogy az oroszok egy év alatt nem tanultak semmit. Nem lehet mondani azt sem, hogy az ukrán hadsereg annyival hatékonyabb lenne ereje felhasználásában, hogy ellensúlyozza a tartalékokban fennálló különbséget.

Ma Ukrajna lakossága kevesebb mint negyede az orosznak, hadiipara alig maradt, szinte mindenben a nyugati segélyektől függ. Ez pedig arra utal, hogy az elhúzódó felőrlő háborúban Oroszország ’nyer‘, részlegesen, pirruszi módon, de ‘nyer‘«.

Szerintem pontosan láttam a dolgokat két és fél éve, azok, meg akik most nagyon háborognak, akkor még Oroszország bukását ünnepelték előre.

Ennyit értenek a világból - előre inni a medve bőrére butácska dolog. De hát elég butácskák is.

Ps. A teljes startégiai képet nézve Moszkva gyengébb mint az invázió előtt. ld. térvesztés Azerbajdzsántól Szíriáig, Kazahsztántól Örményországig. A haderő elvesztette modern fegyverzete jelentős részét, és ami fontosabb, a különleges műveleti erők tapasztalt állományának nagy részét, számos flottaegységet - és így tovább. De attől még Ukrajnában győzött, aki ezt vitatja, a tényeket vitatja.”

Nyitókép: Mikhail SINITSYN / POOL / AFP



