Mint az őrült, ki letépte láncát: felrúgták a németek Amerika összes javaslatát, nem békélnének meg Oroszországgal

Az utolsó remény is szertefoszlott: Zelenszkij egy pillanat alatt felrúghatja az amerikaiak béketervét
Az ukrán elnök állítólag még el sem olvasta Trump békejavaslatát.
Döntött a német kormány.
A német kormány hétfőn elutasította az Egyesült Államok nemrég közzétett, új nemzetbiztonsági stratégiájának Európával kapcsolatos bírálatát, hozzátéve, hogy Berlin továbbra is Oroszországot tekinti fenyegetésnek.
Sajtótájékoztatóján a berlini kormány szóvivője hozzátette: Európának „a lehető leghamarabb” gondoskodnia kell saját biztonságáról.
Washington a múlt héten bemutatott nemzetbiztonsági stratégiája szerint Európát gyengíti a bevándorlási politikája, a csökkenő születésszám, „a szólásszabadság cenzúrája, a politikai ellenvélemények elnyomása és a nemzeti identitások, illetve az önbizalom elvesztése”.
Emellett az Egyesült Államok egyik létfontosságú érdekének nevezték a stratégiában az ukrajnai háború lezárását annak érdekében, hogy „ismét megteremtsék a stratégiai stabilitást Oroszországgal”.
(MTI)
A nyitókép illusztráció. Fotó: Pixabay
Ez aztán mindenkinek fájna.
Az ukrán elnök még a javaslatot sem olvasta el, ami pökhendi hozzáállásnak tűnik az ő helyzetében.