Mint az őrült, ki letépte láncát: felrúgták a németek Amerika összes javaslatát, nem békélnének meg Oroszországgal

A német kormány hétfőn elutasította az Egyesült Államok nemrég közzétett, új nemzetbiztonsági stratégiájának Európával kapcsolatos bírálatát, hozzátéve, hogy Berlin továbbra is Oroszországot tekinti fenyegetésnek.

Sajtótájékoztatóján a berlini kormány szóvivője hozzátette: Európának „a lehető leghamarabb” gondoskodnia kell saját biztonságáról.

Washington a múlt héten bemutatott nemzetbiztonsági stratégiája szerint Európát gyengíti a bevándorlási politikája, a csökkenő születésszám, „a szólásszabadság cenzúrája, a politikai ellenvélemények elnyomása és a nemzeti identitások, illetve az önbizalom elvesztése”.