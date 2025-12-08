Ft
12. 08.
hétfő
Berlin háború Európa cenzúrája Németország Ukrajna orosz-ukrán háború Oroszország Európai Unió Egyesült Államok

Mint az őrült, ki letépte láncát: felrúgták a németek Amerika összes javaslatát, nem békélnének meg Oroszországgal

2025. december 08. 16:06

Döntött a német kormány.

2025. december 08. 16:06
Németország

A német kormány hétfőn elutasította az Egyesült Államok nemrég közzétett, új nemzetbiztonsági stratégiájának Európával kapcsolatos bírálatát, hozzátéve, hogy Berlin továbbra is Oroszországot tekinti fenyegetésnek.

Sajtótájékoztatóján a berlini kormány szóvivője hozzátette: Európának „a lehető leghamarabb” gondoskodnia kell saját biztonságáról.

Washington a múlt héten bemutatott nemzetbiztonsági stratégiája szerint Európát gyengíti a bevándorlási politikája, a csökkenő születésszám, „a szólásszabadság cenzúrája, a politikai ellenvélemények elnyomása és a nemzeti identitások, illetve az önbizalom elvesztése”.

Emellett az Egyesült Államok egyik létfontosságú érdekének nevezték a stratégiában az ukrajnai háború lezárását annak érdekében, hogy „ismét megteremtsék a stratégiai stabilitást Oroszországgal”.

(MTI)

A nyitókép illusztráció. Fotó: Pixabay

Összesen 8 komment

Szerintem
2025. december 08. 16:29
Németországnak se nyersanyaga, se energiája hadiiparkodni, attól módszeresen elvágta magát. Hitler legalább gondoskodott róla, de tudjuk hogy mégis hogy járt, de a németek úgy látszik már nem emlékeznek rá.
Válasz erre
0
0
Majdmegmondom
2025. december 08. 16:25
Mindegy, hogy a Császárért, a kancellárért, vagy a szivárványos majomért. Németország nem változik. Először, csak dádá volt, másodszor ketté vágták az országot, ha így folytatják, harmadszorra előbb szünnek meg, mint a nem létező Ukrajna...
Válasz erre
3
0
Szerintem
2025. december 08. 16:24
Németország gazdasága kétségbeejtő. A GDP egyre nagyobb hányadát a hadiipar adja, ami szépen mutathat a statisztikában, de semmit se lendít az emberek életszínvonalán. A GDP "növekményük" még így is -0,2% azaz recesszió van, folyamatosan zsugorodik a német gazdaság.
Válasz erre
3
0
Tippmann-M4-223
•••
2025. december 08. 16:21 Szerkesztve
Megbékélnek ismét. Ahogyan azt az I. és a II. Vh után tették. Feltétel nélkül, miután a városaikat orosz és amerikai hadianyagok teszik porrá és hamuvá. Rothadék agyú germán mocskok ismét koldussá akarják tenni Európát.
Válasz erre
3
0
Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!