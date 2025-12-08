Kiszivárgott Von der Leyenék legőrültebb terve: kiderült, melyik három tagállam fizetné a legtöbbet Ukrajnának
Az ukrán elnök állítólag még el sem olvasta Trump békejavaslatát.
Nincs egységes álláspont Washington, Moszkva és Kijev között a Donyec-medence (Donbász) jövőbeli státuszát illetően – jelentette ki Volodimir Zelenszkij ukrán elnök a Bloombergnek adott interjújában.
A Kárpáthír által kiszúrt cikk szerint az ukrán államfő nyilatkozata röviddel azután érkezett, hogy Donald Trump megválasztott amerikai elnök „némi csalódottságának” adott hangot, amiért Zelenszkij állítólag még nem olvasta el a békejavaslatot. Zelenszkij a hírügynökségnek azt is elmondta, hogy a terv bizonyos elemei – különösen a biztonsági garanciák és a keleti régiók ellenőrzése – további, mélyreható egyeztetést igényelnek számos „érzékeny kérdésben”.
Létezik egy amerikai, egy orosz és egy ukrán elképzelés, és nincs egységes véleményünk a Donbászról”
Döntött a német kormány.
Az ukrán elnök még a javaslatot sem olvasta el, ami pökhendi hozzáállásnak tűnik az ő helyzetében.