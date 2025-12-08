Ft
12. 08.
hétfő
Hírek
Vélemények
Mandiner Díj
Donbász háború Háború Ukrajnában Donyec-medence Ukrajna béketerv Kijev orosz-ukrán háború Oroszország Egyesült Államok

Az utolsó remény is szertefoszlott: Zelenszkij egy pillanat alatt felrúghatja az amerikaiak béketervét

2025. december 08. 14:43

Az ukrán elnök állítólag még el sem olvasta Trump békejavaslatát.

2025. december 08. 14:43
null

Nincs egységes álláspont Washington, Moszkva és Kijev között a Donyec-medence (Donbász) jövőbeli státuszát illetően – jelentette ki Volodimir Zelenszkij ukrán elnök a Bloombergnek adott interjújában.

A Kárpáthír által kiszúrt cikk szerint az ukrán államfő nyilatkozata röviddel azután érkezett, hogy Donald Trump megválasztott amerikai elnök „némi csalódottságának” adott hangot, amiért Zelenszkij állítólag még nem olvasta el a békejavaslatot. Zelenszkij a hírügynökségnek azt is elmondta, hogy a terv bizonyos elemei – különösen a biztonsági garanciák és a keleti régiók ellenőrzése – további, mélyreható egyeztetést igényelnek számos „érzékeny kérdésben”.

Létezik egy amerikai, egy orosz és egy ukrán elképzelés, és nincs egységes véleményünk a Donbászról”

fogalmazott az elnök.

Nyitókép: Gints Ivuskans / AFP

Összesen 12 komment

templar62
2025. december 08. 16:23
Belülről pusztítja az imperializmust . Ügyes !
Válasz erre
0
0
cserresznye
2025. december 08. 16:04
Mikor állítják már ezeket nemzetközi bírság elé?
Válasz erre
0
0
sanya55-2
2025. december 08. 16:03
Oroszok majd tavaszig megoldják a problémát
Válasz erre
0
0
díszponty
2025. december 08. 16:02
nem nagyon értem tumpot, hogy zselét egyáltalán létező valakinek gondolja. zselé megszűnt létezni. hülye mint a segg. és akkor még finom voltam. semmi szükség rá, hogy bármit aláírjon. menjen ki az utcára és tűnjön el. de a francba is elmehet, bánom is én.
Válasz erre
2
0
Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!