Az utolsó remény is szertefoszlott: Zelenszkij egy pillanat alatt felrúghatja az amerikaiak béketervét

Nincs egységes álláspont Washington, Moszkva és Kijev között a Donyec-medence (Donbász) jövőbeli státuszát illetően – jelentette ki Volodimir Zelenszkij ukrán elnök a Bloombergnek adott interjújában.

A Kárpáthír által kiszúrt cikk szerint az ukrán államfő nyilatkozata röviddel azután érkezett, hogy Donald Trump megválasztott amerikai elnök „némi csalódottságának” adott hangot, amiért Zelenszkij állítólag még nem olvasta el a békejavaslatot. Zelenszkij a hírügynökségnek azt is elmondta, hogy a terv bizonyos elemei – különösen a biztonsági garanciák és a keleti régiók ellenőrzése – további, mélyreható egyeztetést igényelnek számos „érzékeny kérdésben”.