Döntött Gulyás Michelle: ennek nem fognak örülni a magyar szurkolók

Eltört a keze, meg kellett operálni a magyar olimpiai bajnokot – ezért kell kihagynia az Eb-t is
A beavatkozás remekül sikerült.
Korábban az Európa-bajnokságot is kihagyta.
Öt-öt női és férfi versenyző, Guzi Blanka, Bauer Blanka, Mészáros Emma, Eszes Noémi és Erdős Rita, illetve Koleszár Mihály, Gáll András, Szép Balázs, Tamás Botond és Bőhm Csaba képviseli a magyar színeket az augusztus 27. és 31. közötti, kaunasi öttusa-világbajnokságon, míg az olimpiai bajnok Gulyás Michelle nem indul – számolt be a Magyar Távirati Iroda.
A Magyar Öttusaszövetség (MÖSZ) elnökségének csütörtök délutáni döntéséről Belák János, a felnőtt- és utánpótlás válogatottért felelős sportszakmai vezető tájékoztatta az MTI-t.
A lehető legerősebb csapattal, alapjában a madridi Európa-bajnokságon sikeresen szerepelt versenyzőkkel veszünk részt a világbajnokságon”
– mondta a kapitány, majd hozzátette, hogy
a június végén edzésen kézsérülést szenvedett, majd megoperált Gulyás Michelle edz, készül, de az UTE olimpiai bajnoka és a felkészítő stáb közösen úgy döntött, hogy nem vesz részt a litvániai vb-n.
Belák azt is elmondta, mivel az egyéni selejtezőből országonként négyen-négyen juthatnak az elődöntőbe, a magyar versenyzők közül – amennyiben valamennyien kiharcolják a továbbjutást –, előnyt élveznek azok, akik az Európa-bajnokságon vagy a világkupa-sorozatban érmet szereztek. A nőknél így automatikusan továbbjuthat az Eb-bronzérmes Bauer Blanka és a világkupa-döntőben bronzérmes, tavaly vb-ezüstérmes Guzi Blanka, a többiek között továbbjutás elérése esetén a pontszám dönt. A férfiaknál az Eb-ezüstérmes Koleszár Mihály élvez előnyt a továbbjutáshoz szükséges helyezési szám elérésekor.
Fotó: Czeglédi Zsolt/MTI/MTVA