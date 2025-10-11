Ft
Ft
18°C
9°C
Ft
Ft
18°C
9°C
10. 11.
szombat
Legolvasottabb témák
Orbán Viktor
migráció
energiaválság
orosz-ukrán háború

Akták

AKTA
Háború Ukrajnában
AKTA
Választás 2024
AKTA
Háború Izraelben
AKTA
Lengyel választás
AKTA
Egymillió Találkozás Napja
AKTA
Foci Eb 2024
AKTA
Olimpia 2024
AKTA
Amerikai elnökválasztás 2024
AKTA
Árvíz 2024
AKTA
Magyar Péter botrányai
AKTA
Vagyonnyilatkozatok 2025
AKTA
Pénzügyi beszámolók
AKTA
Tusványos 2025
Előfizetés
Szerzőink Feliratkozás hírlevélre
10. 11.
szombat
Hírek
Vélemények
Mandiner Díj
Siklósi Gergely Gulyás Michelle Lukács László Mol Fresh Corner Ratatics Péter Tankcsapda

„Pihenjétek ki magatokat, és gyertek vissza újra!” – a Mol-vezérrel, két olimpiai bajnokkal és a Tankcsapda frontemberével kávéztunk

2025. október 11. 19:53

Tízezer eurót kértek az első kávégépre, amit kétezer helyszínre akartak kivinni. A Mol Fresh Corner-koncepciója annyira bejött, hogy idén már 66 millió csésze kávét fognak eladni – és akkor a hot-dogról még nem is beszéltünk.

2025. október 11. 19:53
null
Nagy Péter

A Mol gasztronómiai koncepciója, az idén tízéves Fresh Corner nemcsak Magyarországon, hanem az egész régióban meghatározóvá vált, miután 2024-ben összesen 65 millió csésze kávét és 43 millió hot-dogot értékesítettek. Ez másodpercenként több mint két kávéeladást jelent. Ami pedig a mostani első három negyedév számait illeti, csak hazánkban több mint 9 millió kávé és 8,5 millió hot-dog fogyott, vagyis kijelenthető: bejött a 2015-ben indult projekt. A jubileumi születésnap alkalmából hírességek, köztük olimpiai bajnokok, az öttusázó Gulyás Michelle és a párbajtőrvívó Siklósi Gergely, valamint a Tankcsapda egyik alapítója, Lukács László részvételével rendeztek kerekasztal-beszélgetést. 

Mol, Fresh Corner, Ratatics Péter, Gulyás Michelle, Siklósi Gergely, Lukács László, Tankcsapda
Idén tíz éves a Mol gasztronómiai koncepciója, a Fresh Corner

Ezt is ajánljuk a témában

A katonaság még nagyobb tartást adott – Siklósi Gergely a Mandinernek

Az olimpia után sem lassított Siklósi Gergely, fantasztikus teljesítményt nyújtva tarolt a marrákesi világkupán. A Párizsban aranyérmes párbajtőrcsapat rangidős tagja vezeti a világranglistát, és egyéniben is egyre tudatosabb. A sportsikerek mellett a honvédségi szolgálatáról is kérdeztük.

„Úgy indult az egész történet, hogy nézzük meg, milyen kávébabokat szerezhetünk be, és hogyan, milyen gépekkel főzhetjük le a kávét. Emlékszem azokra az első ügyvezetői beszélgetésekre, amikor előálltunk azzal, hogy oké, hát akkor tízezer euró kéne egy darab kávégépre, majd ezt utána szorozzuk be kétezerrel, mert minden töltőállomásra ki kell vinni. Az volt a reakció, hogy 

»pihenjétek ki magatokat, és gyertek vissza újra!«”

idézte fel a kezdeteket Ratatics Péter, a Mol-csoport fogyasztói szolgáltatásokért felelős ügyvezető igazgatója. 

A Fresh Corner mára a legnagyobb kávéhálózat lett Közép-Kelet-Európában. „Ebben a régióban mi vagyunk otthon, mi lettünk az a szereplő, aki megmutatja, hogy másképp is lehet csinálni a dolgokat. Eljutottunk oda, hogy idén már 66 millió csésze kávét fogunk eladni” – tette hozzá.

Folyamatosan fejlesztik a kávé minőségét: saját zöldbab-válogatással, pörkölőüzemükkel (700-750 tonnát pörkölnek évente), és már kapható az otthoni fogyasztásra szánt termék is. Azt is figyelik, hogy milyen az időjárás Brazíliában, és ezáltal milyen lesz a szüret. 

A hot-dogra rátérve Ratatics elmondta, a világon ők a második olyan kiskereskedelmi hálózat, amelynek dedikált szószokat készít a piacvezető Heinz. A fogyasztás különösen látványos Magyarország legforgalmasabb egységében, a hatvani Mol-kúton, ahol tavaly több mint kétszázezer kávé és ugyanennyi hot-dog fogyott el.

Kitért arra is, hogy a terjeszkedés részeként nemrég új egységek nyíltak Budapesten a Nyugati és Déli pályaudvaron, pedig az első belvárosi üzletük bukás volt, de tanultak belőle. „Most nyitunk meg egy új formációt Prágában” – folytatta.

A Shape Tomorrow stratégia részeként a Mol

2030-ig több mint 4 milliárd dollárt (több mint 1360 milliárd forint) költ fenntartható üzleti projektekre, például kényelmi termékek és szolgáltatások kialakítására

– ebbe illeszkedik a kiskereskedelmi hálózat bővítése is.

Vállalkozásként tekint a pályafutására az olimpiai bajnok

A sikerrel kapcsolatban a kerekasztal-beszélgetés többi résztvevőjét is megkérdezték. Az öttusázó Gulyás Michelle értelemszerűen a 2024-es párizsi olimpián szerzett aranyérmét emelte ki, kiegészítve azzal, hogy minden versenyen meg akar felelni magának. „Az életben is tűzök ki célokat, nem csak a sportban, de most azon dolgozom, hogy a sérülésemet követően minél hamarabb vissza tudjak térni” – mutatott rá Gulyás.

A vívó Siklósi Gergely amolyan vállalkozásként tekint a pályafutására, emiatt folyamatosan képzi magát. „Az elmúlt tíz évben le tudtam küzdeni az összes akadályt, számomra egyértelműen ez a legnagyobb siker, és ennek eredményeként értünk oda a dobogó legfelső fokára a tavalyi ötkarikás játékokon. Az óriási elismerés, hogy egy évtizeden keresztül bele tudod tenni a munkát, és a végén ennek lesz egy kézzelfogható eredménye. Én egyébként is olyan vagyok, hogy állandóan kísérletezek újdonságokkal, miközben figyelem a visszajelzéseket, nézem, mi az, ami működik, és mi az, ami nem” – közölte az Andrásfi Tiborral, Koch Mátéval és Nagy Dáviddal együtt szerzett bajnoki címéről.

A Tankcsapda 36 évvel ezelőtt alakult, Lukács László mégis a saját életét tartja a legnagyobb sikernek, mert hosszú évtizedek óta azt csinálhatja, amit szeret, és ez ráadásul anyagi, szakmai elismeréssel is párosul. „A Fresh Corner régóta része a mi történetünknek: forgattunk klipet Mol-töltőállomáson, könyvbemutatót tartottunk az egyik budapesti Fresh Cornerben, és a rajongóinkkal is sokszor összefutottunk itt a turnék alkalmával. Ez a márka mára tényleg hozzátartozik a hazai mindennapokhoz” – jegyezte meg Lukács, aki arról is mesélt, hogy 

  • majdnem 3 órán át, 
  • 120 méter magasan, 
  • egy emelőkosár segítségével 

lógatták ki a Mol Campus hatalmas tornya mellett, és a szerepe szerint még ablakot is pucolt.

Fotók: Mol

 

Összesen 0 komment

A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.
Sorrend:
Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!