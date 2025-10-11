„Pihenjétek ki magatokat, és gyertek vissza újra!” – a Mol-vezérrel, két olimpiai bajnokkal és a Tankcsapda frontemberével kávéztunk

– idézte fel a kezdeteket Ratatics Péter, a Mol-csoport fogyasztói szolgáltatásokért felelős ügyvezető igazgatója.

A Fresh Corner mára a legnagyobb kávéhálózat lett Közép-Kelet-Európában. „Ebben a régióban mi vagyunk otthon, mi lettünk az a szereplő, aki megmutatja, hogy másképp is lehet csinálni a dolgokat. Eljutottunk oda, hogy idén már 66 millió csésze kávét fogunk eladni” – tette hozzá.

Folyamatosan fejlesztik a kávé minőségét: saját zöldbab-válogatással, pörkölőüzemükkel (700-750 tonnát pörkölnek évente), és már kapható az otthoni fogyasztásra szánt termék is. Azt is figyelik, hogy milyen az időjárás Brazíliában, és ezáltal milyen lesz a szüret.

A hot-dogra rátérve Ratatics elmondta, a világon ők a második olyan kiskereskedelmi hálózat, amelynek dedikált szószokat készít a piacvezető Heinz. A fogyasztás különösen látványos Magyarország legforgalmasabb egységében, a hatvani Mol-kúton, ahol tavaly több mint kétszázezer kávé és ugyanennyi hot-dog fogyott el.

Kitért arra is, hogy a terjeszkedés részeként nemrég új egységek nyíltak Budapesten a Nyugati és Déli pályaudvaron, pedig az első belvárosi üzletük bukás volt, de tanultak belőle. „Most nyitunk meg egy új formációt Prágában” – folytatta.