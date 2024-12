„Még mindig könnybe lábad a szemem, amikor látom a közvetítést a lövészetemről és a befutásomról” – az olimpiai bajnok főhadnagy, Gulyás Michelle a Mandinernek

Nyitókép, fotó: MTI/Czeglédi Zsolt

Egy olimpiai bajnok esetében mindig érdekes lehet, hogyan talál rá a sportágára? Miért, hogyan lett öttusázó?

Gyermekkoromban szertornával kezdtem, melyet versenyszerűen űztem. Nagyon ügyes voltam, de rájöttem, nem tudnám az álmaimat valóra váltani, így hat év után más sportot kerestem. Fontos volt, hogy ugyanolyan változatos, színes legyen, mint a szertorna, ugyanakkor objektíven és ne szubjektív pontozás alapján legyen mérhető az eredmény. Az öcsém ekkor már öttusázott (pontosabban úszott és futott mert nagyon fiatal volt). Rábeszélt, hogy próbáljam ki. Én már lőhettem és a vívás is kezdődött, majd hamarosan jött a lovaglás is, amely csodás élmény, így rövid idő alatt megkedveltem az öttusát. Motivációt adott az is, hogy nagyon jó volt a társaság: együtt versenyeztünk, ösztönöztük és segítettük egymást. Kezdetben nagy volt a lemaradásom, de ahogy fejlődtem, úgy értem utol az élmezőnyt, kezdetben itthon, majd külföldön is.

Nem mindennapi gyermekkor: Omán, Szlovénia, London, Milánó...

Édesapja kiküldetése miatt hosszú évekig külföldön éltek, ön Londonban született, Milánóban járt óvodába, az általános iskolát pedig Szlovéniában kezdte el. További érdekesség, hogy nővére Ománban, öccse Milánóban látta meg a napvilágot. Milyen volt egy ilyen nemzetközi „kultvilágban” felnőni, mennyire hatott ez a személyiségére?

Valóban nagyon érdekesen alakult a gyermekkorom azáltal, hogy több országban is hosszabb ideig éltünk. Visszatekintve nagyon szerettem, de nem volt könnyű, hiszen mindegyik költözés után a régi barátok és osztálytársak helyett újakat kellett találni, és a kapcsolatokat nulláról ismét felépíteni.

Ez a folyamatos változás remek alkalmazkodó-képességet adott, amelyre az öttusában és az élet legtöbb területén is nagy szükség van. Emellett nyitottabb és megértőbb emberré is tett.

Ebben a változásokkal teli periódusban két állandó dolog volt az életemben, amely kiszámíthatóságot és biztonságot adott: az egyik a család, a másik a sport. Az erős családi kapcsolat és a folyamatos, kölcsönös támogatás biztosította azt a környezetet, amelyben a nehézségeket, kihívásokat könnyebben le tudtuk győzni. A versenysport volt a másik terület, amely a változások ellenére a folyamatosságot biztosította.