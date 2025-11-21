Ez a tiszás „szabadság”: nem tud visszalépni az egyik jelölt, ezért inkább besorol a riválisa mögé

Már a tiszások sem értik a jelöltek körüli kavarást
A helyiek szerint jól látszik, hogy fentről dől el valójában a jelöltek sorsa.
Nagy Zoltán a Veszprém 01-es számú választókerületben döntött úgy, hogy eláll a megmérettetéstől.
Javában zajlik a tiszás előválasztás, amely nem várt fordulatokat is tartogat. A HVG számolt be arról, hogy Nagy Zoltán, a Tisza Párt egyik jelölt-jelöltje vissza akart lépni az előválasztástól. Mivel azonban erre nincs lehetősége,
így arra kérte a párt szimpatizánsait, hogy a Veszprém megyei 01-es számú választókerületben Lakatos Antal jelölttársára szavazzanak.
Cikkében a lap arra is kitért, hogy Nagy döntését megosztotta követőivel is Facebook-oldalán, azonban a bejegyzés időközben elérhetetlenné vált. Posztjában azt írta, miután megismerkedett a másik két jelölt-jelölttel, világossá vált számára, hogy amennyiben valódi változást szeretnének elérni, a két legalkalmasabb jelöltnek kell továbbjutnia az első, belső körös szavazáson.
„Mivel visszalépésre nincs lehetőség, viszont arra igen, hogy a jövőben Dr. Lakatos Antal jelölttársamat nyíltan támogassam, ezért minden Tisza-aktivistát arra kérnék, fogadja el döntésem, és a november 23-24.-én tartandó első körös választáson minden esetben soroljon Lakatos Antal jelölttársam mögé” – fogalmazott Nagy Zoltán.
A visszalépő jelölt-jelölt azt írta, hogy aktivistaként továbbra is folytatja a Tisza Szigeten belüli önkéntes munkáját, döntésének okáról azonban nem akart nyilatkozni – közölte a lap.
Emlékezetes, hogy a jelöltbemutatás napján, november 17-én, hétfőn a Tisza Párt többórás csúszással kezdte feltölteni a neveket, a folyamat pedig hajnalig tartott.
A bejegyzéseket közben többször átírták, törölték vagy helyettesítették, és csak másnapra állt össze a véglegesnek mondott lista.
A változtatások sorában megesett, hogy egy jelölt szövegéből eltűnt, hogy háromgyermekes apa, máshol kivették, hogy „feleségével él”, vagy épp „dolgozó ember” .
Nyitókép: Facebook
