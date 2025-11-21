Ft
11. 22.
szombat
Hírek
Vélemények
Mandiner Díj
Tisza Párt Dr Lakatos Antal aktivista Magyar Péter Nagy Zoltán jelölt Veszprém előválasztás

Ez a tiszás „szabadság”: nem tud visszalépni az egyik jelölt, ezért inkább besorol a riválisa mögé

2025. november 21. 22:11

Nagy Zoltán a Veszprém 01-es számú választókerületben döntött úgy, hogy eláll a megmérettetéstől.

2025. november 21. 22:11
null

Javában zajlik a tiszás előválasztás, amely nem várt fordulatokat is tartogat. A HVG számolt be arról, hogy Nagy Zoltán, a Tisza Párt egyik jelölt-jelöltje vissza akart lépni az előválasztástól. Mivel azonban erre nincs lehetősége,

így arra kérte a párt szimpatizánsait, hogy a Veszprém megyei 01-es számú választókerületben Lakatos Antal jelölttársára szavazzanak.

Cikkében a lap arra is kitért, hogy Nagy döntését megosztotta követőivel is Facebook-oldalán, azonban a bejegyzés időközben elérhetetlenné vált. Posztjában azt írta, miután megismerkedett a másik két jelölt-jelölttel, világossá vált számára, hogy amennyiben valódi változást szeretnének elérni, a két legalkalmasabb jelöltnek kell továbbjutnia az első, belső körös szavazáson.

„Mivel visszalépésre nincs lehetőség, viszont arra igen, hogy a jövőben Dr. Lakatos Antal jelölttársamat nyíltan támogassam, ezért minden Tisza-aktivistát arra kérnék, fogadja el döntésem, és a november 23-24.-én tartandó első körös választáson minden esetben soroljon Lakatos Antal jelölttársam mögé” – fogalmazott Nagy Zoltán.

A visszalépő jelölt-jelölt azt írta, hogy aktivistaként továbbra is folytatja a Tisza Szigeten belüli önkéntes munkáját, döntésének okáról azonban nem akart nyilatkozni – közölte a lap.

Többórás csúszás, összekavarodott választókerületek és jelöltek

Emlékezetes, hogy a jelöltbemutatás napján, november 17-én, hétfőn a Tisza Párt többórás csúszással kezdte feltölteni a neveket, a folyamat pedig hajnalig tartott.

A bejegyzéseket közben többször átírták, törölték vagy helyettesítették, és csak másnapra állt össze a véglegesnek mondott lista.

A változtatások sorában megesett, hogy egy jelölt szövegéből eltűnt, hogy háromgyermekes apa, máshol kivették, hogy „feleségével él”, vagy épp „dolgozó ember” .





 

csulak
2025. november 22. 12:00
Mit ajánl Magyar Péter? Magas rezsiszámlákat. Drága benzint, áramot és gázt. A családtámogatások eltörlését. Gender ideológiát. Ukrajna támogatását a mi kárunkra. Az agrártámogatások megszüntetését. Magas munkanélküliséget. Drog liberalizációt Migráns áradatot. A fiatalok adómentességének eltörlését. Magas adókat. Szavazz a nyomorra!
Válasz erre
0
0
Mich99
2025. november 22. 11:37
A négy éves Moslék felmelegítve...
Válasz erre
1
0
Mich99
2025. november 22. 11:34
És ez mind az UKRÁN REGISZTRÁCIÓS RENDSZEREN BELÜL fog lezajlani...?!
Válasz erre
1
0
Mich99
•••
2025. november 22. 11:29 Szerkesztve
Mi az, hogy nem léphet vissza?! Ja, akkor összeomlik Patkánypeti kamu Cirkusza. Kellenek a balekok...
Válasz erre
0
0
Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!