Ez a tiszás „szabadság”: nem tud visszalépni az egyik jelölt, ezért inkább besorol a riválisa mögé

Javában zajlik a tiszás előválasztás, amely nem várt fordulatokat is tartogat. A HVG számolt be arról, hogy Nagy Zoltán, a Tisza Párt egyik jelölt-jelöltje vissza akart lépni az előválasztástól. Mivel azonban erre nincs lehetősége,

így arra kérte a párt szimpatizánsait, hogy a Veszprém megyei 01-es számú választókerületben Lakatos Antal jelölttársára szavazzanak.

Cikkében a lap arra is kitért, hogy Nagy döntését megosztotta követőivel is Facebook-oldalán, azonban a bejegyzés időközben elérhetetlenné vált. Posztjában azt írta, miután megismerkedett a másik két jelölt-jelölttel, világossá vált számára, hogy amennyiben valódi változást szeretnének elérni, a két legalkalmasabb jelöltnek kell továbbjutnia az első, belső körös szavazáson.